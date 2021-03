Uji Coba Drone NHS Skotlandia Untuk Respon Covid-19 Argyll – Uji coba tersebut didukung oleh Argyll and Bute Health and Social Care Partnership (HSCP), yang merupakan kemitraan komprehensif antara NHS Heights, Argyll dan Bute Council di bawah bimbingan komite gabungan integrasi lokal. Dalam menunjukkan kelayakan pengangkutan barang medis darurat , seperti alat uji Covid-19 dan alat pelindung diri (APD), dapat digunakan antar institusi medis jarak jauh melalui drone.

Source : internationales-verkehrswesen.de

Penyedia pengiriman drone Inggris News Skyports akan menggunakan drone pengiriman yang disediakan oleh produsen drone Jerman Wingcopter untuk melakukan uji coba dan mengoperasikan penerbangan karena kemampuannya yang dapat diandalkan di berbagai bisnis pengiriman di seluruh dunia. Tes penerbangan ini akan direncanakan melalui platform manajemen operasi drone terkemuka di Thales, SOARIZON, yang menyediakan alat digital untuk menjaga operasi penerbangan drone yang sesuai dan aman.

Uji coba ini didasarkan pada rumah sakit Long and Outlying Islands di Pulau Auburn. Uji coba akan mencakup penerbangan dua arah antara rumah sakit tersebut dan Rumah Sakit Komunitas Moore dan Iona di Kleinigul, 10 mil (16 kilometer) dari Pulau Mull.

Dengan perkembangan pesat pengujian Covid-19 di Inggris, layanan pengiriman yang diusulkan akan membantu memastikan bahwa komunitas yang terisolasi dapat memperoleh pengujian dengan cepat dan efisien. Saat ini, sebagian besar persediaan dan spesimen medis diangkut melalui laut dan darat antara laboratorium Lorn dan Rumah Sakit Islands, dan antara ruang operasi dokter umum di sekitarnya dan lembaga medis lainnya. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan rumit.

Layanan ini akan mempersingkat waktu pengiriman satu arah transportasi darat dan feri dari 6 jam sekali jalan menjadi sekitar 15 menit sesuai permintaan dengan drone, yang tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya, tetapi juga membantu menjaga keamanan meja depan. Staf medis lini dan personel transportasi aman.

Menanggapi krisis pemerintah dan Cogy-19, Argyll dan Bute HSCP, uji coba tersebut merupakan hasil dari mobilisasi cepat oleh industri, Otoritas Penerbangan Sipil (CAA), pemerintah daerah, NHS Skotlandia dan Kementerian Pertahanan. . Transportasi (DfT). Atas dasar kerja sama awal dengan pemerintah Skotlandia tentang kemungkinan penggunaan drone untuk layanan darurat sektor publik Skotlandia, Argyll dan Bute HSCP telah menjajaki garis depan penggunaan teknologi drone dengan Skyports.

Uji coba dua minggu tersebut merupakan tonggak penting untuk penerbangan tak berawak di Inggris. Menurut aturan saat ini, drone harus selalu terbang dalam jarak pandang pilot jarak jauh. Untuk melaksanakan penerbangan yang lebih panjang ini, tim proyek telah berkonsultasi dengan CAA.

Source : internationales-verkehrswesen.de

Melalui eksperimen ini, aliansi bertujuan untuk membuktikan kelangsungan hidup jangka panjang dan berkelanjutan dari layanan tersebut; menyatukan regulasi, pemerintah, dan industri untuk menggunakan pesawat tak berawak dengan cara yang aman, andal, dan terkendali untuk mewujudkan potensi transformatif masyarakat.

Ketika berbicara tentang proyek tersebut, Alex Cresswell, CEO Thales Inggris, mengatakan: “Baik di dunia atau di Inggris, teknologi Thales memainkan peran penting dalam menanggapi Covid-19. Tes ini membuktikan bahwa teknologi penggerak otonom dapat berperan peran aktif dalam masyarakat kami dan merupakan langkah penting dalam mempercepat penerapannya. Kami berharap dapat terus bekerja dengan mitra industri, regulator, dan pemerintah untuk menjadikan Inggris Raya sebagai pemimpin dunia yang menarik dalam industri yang sedang berkembang. “

CEO Skyports Duncan Walker berkata: “Drone adalah solusi cepat dan andal untuk persediaan medis penting. Skyports dengan bangga membantu NHS di Skotlandia dalam penanggulangan Covid-19 dan membantu orang-orang di daerah yang sulit dijangkau. Wilayah ini menyediakan layanan medis dasar perawatan yang dibutuhkan orang. Eksperimen kami di Argyll dan Bute memberikan tanggapan jangka pendek yang penting terhadap pandemi saat ini dan meletakkan dasar untuk pengembangan bisnis transportasi drone permanen dalam jaringan institusi medis di seluruh negara Foundation. “

Joanna Macdonald, Chief Executive Officer dari Argyll and Bute Health and Social Care Partnership berkata: “Saya senang Argyll dan Bute Health and Social Care Partnership sekali lagi berada di garis depan Skotlandia melalui penggunaan teknologi baru untuk memberi manfaat bagi pasien kami . Gunakan memberikan peluang nyata untuk meningkatkan layanan dan akan membantu pasien kami mendapatkan diagnosis lebih cepat. Kami sangat senang bekerja sama dengan Skyports untuk merancang layanan baru ini.

Thales dan Skyports juga berkolaborasi dalam program sandbox regulasi CAA untuk mengeksplorasi cara mendapatkan persetujuan regulasi untuk operasi drone BVLoS yang lebih luas di Inggris.

Setelah uji coba berhasil diselesaikan, tim akan terus bekerja sama dengan CAA dan NHS untuk menyediakan layanan di Skotlandia dan di seluruh Inggris untuk memberikan akses ke teknologi inovatif ini kepada banyak organisasi (terutama banyak organisasi). Dewan dan perwalian NHS lainnya.

Thales melayani lima bidang utama: kedirgantaraan, luar angkasa, transportasi darat, identitas dan keamanan digital, pertahanan dan keamanan. Thales memiliki teknologi kelas dunia, pengetahuan profesional lebih dari 80.000 karyawan, dan operasi di 68 negara. Hal ini menjadikan Thales bagian penting dalam memastikan keselamatan publik, menjaga infrastruktur penting, dan menjaga kepentingan keamanan nasional negara-negara di seluruh dunia. Peserta. -Dari membantu perusahaan kecil untuk meningkatkan secara efektif melalui platform perencanaan operasi drone terkemuka, hingga menyediakan manajemen operasi layanan penuh, pengumpulan data dan layanan analisis data untuk organisasi besar, Thales SOARIZON menyediakan solusi keamanan, keselamatan, dan kepatuhan tingkat tinggi untuk dikelola operasi drone perusahaan.

Skyports mengoperasikan pengiriman kargo drone di bidang medis, e-commerce, dan logistik, mengatasi ketidakefisienan yang disebabkan oleh metode transportasi tradisional. Skyports juga bekerja sama dengan produsen kendaraan penumpang dan kendaraan penumpang elektrik vertikal take-off and landing (eVTOL) terkemuka di dunia untuk memastikan, merancang, membangun, memiliki, dan mengoperasikan pelabuhan vertikal untuk mencapai operasi penerbangan yang aman dan efisien di lingkungan perkotaan dan pinggiran kota. Skyports berkantor pusat di London, Inggris, dan proyeknya menjangkau banyak benua seperti Eropa, Amerika Utara, Asia, dan Afrika. Investor Skyports adalah German Railway Digital Ventures, Groupe ADP, Aer Lingus, dan Levitate Capital.

Wingcopter adalah produsen pesawat eVTOL tak berawak Jerman pemenang penghargaan yang didedikasikan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang di seluruh dunia melalui aplikasi komersial dan kemanusiaan yang bermakna. Perusahaan start-up yang berbasis di Jerman ini berfokus pada pengiriman produk medis serta paket dan makanan.