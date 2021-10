Temukan Beberapa Keindahan Tersembunyi yang Luar Biasa di Argyll and Bute – Argyll dan Bute memiliki begitu banyak hal untuk ditawarkan.

Temukan Beberapa Keindahan Tersembunyi yang Luar Biasa di Argyll and Bute

forargyll – Dengan banyak restoran fantastis, hotel, keindahan pemandangan, golf , dan produk berkualitas tinggi, kami benar-benar dimanjakan dengan banyak pilihan. Berikut adalah beberapa permata tersembunyi yang luar biasa di kawasan ini…

Riva Hotel

Dengan pemandangan laut yang indah dan makanan yang lezat, hotel butik Riva di Helensburgh telah dirancang untuk relaksasi maksimal.

Bangunan abad ke-19 yang menakjubkan terdiri dari 14 kamar tidur mewah, setiap kamar dilengkapi dengan pemutar piringan hitam dan koleksi musiknya sendiri, serta menawarkan fasilitas teh dan kopi berkualitas tinggi. Fitur penting termasuk ubin berwarna biru koral dari lantai ke langit-langit di dalam kamar mandi, yang diresapi dengan desain modern, sentuhan industri vintage, dan dilengkapi dengan bilik shower besar untuk ruang ekstra.

Para tamu dapat bersantai dan merasa seperti di rumah sendiri setelah berhari-hari menjelajahi beberapa situs paling indah dan kegiatan menarik yang ditawarkan pantai barat Skotlandia , termasuk Loch Lomond yang terkenal di dunia yang dapat dicapai dengan berkendara singkat. Hotel ini juga ramah anjing, artinya Anda tidak perlu meninggalkan teman berbulu berkaki empat Anda, dan mereka dapat menikmati kesenangan di tepi laut atau di sepanjang jalan terbuka di Helensburgh yang terkenal.

Bersantap dengan penuh gaya, restoran Italia Riva dengan pengaruh Mediterania memiliki menu yang penuh cita rasa. Pilihan koktail dan hidangan yang memanjakan telah dikurasi dengan cermat dari resep yang memberi Anda cita rasa otentik termasuk makanan laut, pasta, pizza, dan steak yang menggiurkan hari ini, disajikan dengan pilihan makanan penutup.

Berjemurlah di teras Seaview dengan sampanye yang mengalir atau koktail khas.

Menginap penuh gaya dengan salah satu paket Riva:

-Kamar King Seaview, keranjang menunggu tamu pada saat kedatangan, pengalaman koktail bertema

Tempat Tidur King, Prosecco di atas es, pilihan cokelat, tiga koktail bertema untuk dua orang, tiga menu makan malam untuk dua orang dan termasuk sarapan

Tempat Tidur King, Prosecco di atas es, makan malam tiga menu untuk dua orang dan termasuk sarapan

Tingkatkan masa inap Anda dengan tambahan kemewahan:

Pengalaman koktail bertema: enam koktail klasik favorit Anda

-Suguhan bulan madu: kelopak mawar di tempat tidur, balon, dan cokelat mewah buatan tangan

-Perayaan dengan Prosecco: Prosecco on Ice and Chocolates

-Perayaan dengan Champagne: Veuve Clicquot on Ice

Ikan Fynest

SALAH satu dari sedikit hal positif yang bisa didapat dari penguncian adalah bahwa hal itu memberi banyak dari kita apresiasi baru untuk bisnis lokal kita. Bagi mereka yang tinggal di Argyll dan Bute, kami beruntung memiliki salah satu penjual ikan terbaik Skotlandia di depan pintu kami: Fynest Fish. Berbasis di Inveraray, Fynest Fish melakukan perjalanan ke seluruh Argyll yang menawarkan pengiriman gratis di depan pintu untuk berbagai daging, buah dan sayuran dan (tentu saja) makanan laut segar.

Pemilik Robert McCulloch pertama kali mendirikan Fynest Fish pada tahun 2004, tetapi ketika pandemi melanda tahun lalu, dia harus memodifikasi dan menyesuaikan bisnisnya untuk menjaga dirinya dan pelanggannya tetap aman.

Ini melibatkan restrukturisasi bisnis secara keseluruhan, modifikasi van, tempat baru, dan perombakan total dalam produksi. Dengan banyak kerja dan diversifikasi, Fynest Fish kini menawarkan berbagai macam produk yang berbeda, dengan fokus utama pada produk lokal dari produsen Argyll berkualitas tinggi.

Namun meskipun mereka sekarang memiliki toko online kelas atas, tim di Fynest Fish memahami bahwa belanja online bukan untuk semua orang dan dengan senang hati mendukung pelanggan lama dan pelanggan baru. Pesanan dapat dilakukan sebelum jam 1 siang pada hari Senin untuk pengiriman minggu itu, dengan tanggal pengiriman berbeda tergantung di mana Anda tinggal.

Rabu melihat pengiriman ke Newton, Leachd, Leanach, Strathlachlan, Otter Ferry, Kilfinan, Melldalloch, Millhouse, Portavadie, Ardlamont, Kames, Tighnabruaich, Ormidale, Colintraive Old Road & Colintraive.

Kamis memiliki pengiriman untuk wilayah Glendaruel: Stronafian, Ardtaraig, Clachaig, Westbay, Glenmorag, Innellan, Toward dan sekitarnya. Jumat adalah hari pengiriman untuk Arrochar, Tarbet, Inveruglas, Inverbeg, Luss, Helensburgh, Rhu, Blairvadach, Garelochhead, Mambeg, Rosneath, Kilcreggan, Cove, Ardpeaton, Portincaple dan sekitarnya.Pengiriman ditawarkan setiap minggu, tanpa biaya tambahan, dengan sistem bebas kontak. Jika Anda ingin mengembalikan kotak kosong Anda, Robert akan mengumpulkannya di putarannya sebelum mendisinfeksi dan menggunakannya kembali secara menyeluruh.

The Loch Fyne Oyster Bar & Deli

Loch Fyne Oyster Bar & Deli terletak di A83 di Argyll pada titik pertemuan perbukitan dengan laut di ujung Loch. Lebih dari satu jam dari Glasgow dan dua jam dari Edinburgh, Loch Fyne adalah tujuan yang menakjubkan atau tempat yang sempurna untuk berhenti dalam perjalanan melalui wilayah tersebut.

Prinsip panduan di balik Loch Fyne adalah menyajikan makanan laut asli Skotlandia terbaik, sambil meminimalkan dampak lingkungan. Didirikan pada tahun 1970-an, Loch Fyne Oyster Bar yang asli berspesialisasi dalam menyajikan makanan laut yang diproduksi di Loch dan di Smokehouse. Menu dibuat setiap minggu tergantung pada ketersediaan musiman dan termasuk salmon Loch Fyne Smoked pemenang penghargaan, Loch Fyne Oysters segar, Hebridean Mussels, Fish & Chips, dan Seafood Platter mereka yang legendaris.

Direnovasi sepenuhnya dalam beberapa tahun terakhir dengan standar yang sangat tinggi dengan pemandangan Loch Fyne yang spektakuler, area makan yang terang dan lapang di Oyster Bar sangat cocok untuk pasangan, kelompok besar, dan keluarga. Hotel ini juga menawarkan layanan dibawa pulang, tempat duduk di taman, dan area bermain anak-anak.

Tidak ada kunjungan ke Loch Fyne yang lengkap tanpa mampir di Deli dengan berbagai macam produk termasuk tiram segar, kerang, salmon dari rumah asap, berbagai keju dan makanan lezat yang luar biasa.

Apakah ingin membeli beberapa makanan dan minuman lokal dan Skotlandia terbaik atau sekadar kopi dan sandwich yang baru diseduh, Deli memiliki sesuatu untuk semua orang.

Hotel Loch Melfort

2021 adalah tahun staycation Skotlandia; kesempatan untuk pergi ke Dataran Tinggi dan menjelajahi permata tersembunyi yang terselip di sepanjang pantai Barat Skotlandia. Terletak secara pribadi di antara taman seluas 17 hektar dan garis pantai Argyll, Loch Melfort Hotel adalah tempat peristirahatan pedesaan yang unik, terkenal karena suasananya yang tenang dan pemandangan pulau yang tak berujung.

Halaman hotel terletak bersebelahan dengan NTS Arduaine Garden, keduanya sebelumnya merupakan bagian dari perkebunan yang sama. Taman pantai berusia seratus tahun menawarkan pengunjung pemandangan puncak tebing di atas pulau Shuna dan Luing dan Sound of Jura. Dengan berbagai macam tanaman tahunan dan evergreen, selalu ada sesuatu yang baru untuk dilihat, terlepas dari waktu sepanjang tahun. Sea-View Lodges di hotel ini dilengkapi dengan balkon cantik dan dek yang menghadap langsung ke pekarangan dan Asknish Bay, memanjakan para tamu dengan lanskap yang indah dan pemandangan sapi dan kambing Highland yang menjadi penghuninya.

Sebagai pemilik anjing sendiri, Loch Melfort Hotel menyambut hewan peliharaan dan pemiliknya di sembilan pondok lantai dasar mereka. Dengan penghiasan yang dipartisi langsung ke halaman, tidak akan lebih mudah bagi teman berbulu Anda untuk keluar dan menjelajahi tempat-tempat baru yang ditawarkan.

Ketika matahari musim panas muncul, tidak ada yang lebih baik daripada duduk untuk menyerap udara pantai yang menyegarkan dan menikmati makanan laut segar yang lezat. Hasil bumi dari laut telah menjadi bagian integral dari makanan Argyll selama berabad-abad, dan ini tercermin dalam menu musiman hotel yang penuh cita rasa. Langoustine, lobster, dan kerang Islay yang baru ditangkap bersumber dari penyedia lokal, dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk menikmatinya selain ruang dek luar ruangan yang baru diperluas.

Ruang makan hotel yang telah diupgrade telah dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan, dan para tamu dapat menikmati pengalaman gourmet jarak sosial, sambil mengagumi pemandangan matahari terbenam yang menghadap ke pulau-pulau di Hebrides Dalam. Sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap lingkungan, tim telah memasang taman dapur baru, yang berarti pengunjung dapat menikmati sayuran segar dan renyah, langsung dari panen ke piring.

Hotel George

Sebuah hotel yang dikelola keluarga sejak tahun 1860, generasi ketujuh dari keluarga Clark sekarang tinggal di The George.

The George Hotel memiliki 17 kamar tidur dan semuanya telah ditata ulang secara sensitif sesuai dengan bangunan, sejarah dan arsitekturnya, menjadikan masing-masing kamar benar-benar unik.

Hotel ini selalu memiliki reputasi yang patut ditiru untuk suasana, keramahan, dan masakannya. Dengan lantai batu asli yang terbuat dari batu dan empat kayu gelondongan dan api gambut, George adalah tempat yang ramai dikunjungi baik oleh karakter lokal maupun pengunjung dengan berbagai pilihan bir putih asli, 100 wiski malt, dan daftar anggur yang lengkap. Itu sepatutnya mendapatkan tempatnya di panduan pub yang baik dan panduan bir yang baik.

Penekanan pada menu adalah menggunakan kualitas lokal terbaik, daging sapi dan domba West Highland yang digantung dengan baik. Makanan laut dan ikan yang dibeli dari pelabuhan nelayan lokal Tarbert dan salmon Loch Fyne yang terkenal. Bahan-bahan ini digunakan secara imajinatif dan sederhana untuk menghasilkan makanan yang dimasak dengan baik dengan harga yang wajar dan wajar.

Cocktail Bar memiliki suasana yang unik. Nuansa dunia lama tradisional dengan batu nisan, pemukiman, dinding batu asli tahun 1770-an, dan perapian terbuka. Bar pemenang penghargaan ini memiliki gantry menakjubkan yang menampilkan 120 wiski, 40 gin, dan semua alkohol lain yang diperlukan untuk memenuhi semua selera.

Hotel ini menawarkan bar taman tepi danau yang indah dengan BBQ setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu dan West Beer di tekan serta berbagai koktail, liquer Edinburgh Gin, anggur dan sampanye.

Machrie

Apakah Anda hanya ingin menjelajahi pulau Islay yang menakjubkan, rumah bagi beberapa wiski terbaik di dunia, kehidupan burung, makanan laut, dan pemandangan laut pesisir yang dramatis, atau Anda mengambil tantangan lapangan golf link kejuaraan, The Machrie akan menjadi tempat yang sempurna untuk tinggal.

Hotel ini menawarkan 47 kamar, suite, dan pondok yang dirancang dengan indah. 18 adalah restoran dan bar yang menakjubkan dengan pemandangan panorama hijau ke-18 dan fairway ke Teluk Laggan dan Samudra Atlantik. Teras dan Lounge sempurna untuk bersantai dengan dram lokal atau menikmati teh bersama teman-teman. Machrie memiliki koleksi wiski lokal dan internasional yang luar biasa serta Perfect Serve Gins.

Penyulingan Islay tersebar di seluruh pulau dan mudah diakses dari The Machrie; Bowmore, Bruichladdich dan Kilchoman dapat ditemukan di jantung pulau; Bunnahabhain, Ardnahoe dan Caol Ila di utara dan Ardbeg, Lagavulin dan Laphroaig – hanya tiga mil jauhnya ke selatan yang terletak bersebelahan. Islay menawarkan banyak pilihan kegiatan – mulai dari bersepeda atau kayak untuk yang lebih suka berpetualang, hingga Safari Laut untuk yang ingin tahu, dan masih banyak lagi… jalan-jalan santai di sepanjang pantai dengan anjing Anda atau menjelajahi Cagar Alam RSPB – ada banyak hal yang bisa dilihat dan dilakukan.

Terletak di bukit pasir Islay, Queen of the Hebrides, The Machrie Links adalah salah satu lokasi paling indah di dunia golf. Awalnya dirancang pada tahun 1891 oleh Willie Campbell, lapangan sekarang telah dimodernisasi sepenuhnya oleh DJ Russell, mantan Wakil Kapten Piala Ryder Eropa dan pemain tur PGA. Medan penghubung yang sempurna terletak di atas bukit pasir unik yang berbatasan dengan Teluk Laggan yang megah. Sangat terawat dengan pemandangan laut Hebridean yang menakjubkan, puncak Beinn Bheigeir dan Paps of Jura, tempat ini akan memikat semua level pegolf dan akan menguji setiap aspek permainan.

The Pierhouse Hotel dan Restoran Makanan Laut

Pierhouse Hotel dan Restoran Makanan Laut dari The Wee Hotel Company di Port Appin dengan penuh semangat mengantisipasi pengunjung yang ingin melarikan diri dari batas-batas rumah mereka dan menikmati istirahat sejenak di Skotlandia.

Hotel sekarang membuat rencana untuk memastikan para tamunya mendapatkan pengalaman yang aman dan memuaskan dengan manfaat tur berpemandu baru dengan pakar pesisir lokal, ‘Coastal Connection’, yang menawarkan koleksi langsung dari luar hotel di ujung dermaga dan dari Oban pelabuhan.

Perjalanan sewaan sehari penuh pribadi ke Tobermory, Mull atau Coll akan menawarkan keluarga dan rombongan hingga 12 penumpang kesempatan untuk melihat anjing laut pelabuhan, hiu penjemur, paus minke, lumba-lumba, berang-berang dan lumba-lumba, serta Glensanda Super Quarry dan Kastil Duart. Perjalanan dua jam di sekitar pulau Lismore juga tersedia.

Terselip di tepi Loch Linnhe, The Pierhouse menawarkan pemandangan menakjubkan ke pulau Lismore dan Mull. Hotel kecil dan restoran makanan laut Skotlandia yang terkenal adalah salah satu tujuan paling indah dan romantis di Argyll. Sekarang tercantum dalam Panduan Michelin untuk Inggris Raya dan Irlandia 2021, menu The Pierhouse termasuk langoustine dan kerang segar yang dipanen dari Loch Linnhe dan Loch Etive, serta tiram pilihan dari tempat tidur tiram Loch Creran.

Menginap semalam, The Pierhouse mulai dari £175 per pasangan, per malam, berdasarkan tempat tidur dan sarapan.

Hotel Royal an Lochan

The Royal an Lochan Hotel, Tignabruaich adalah permata di jantung Secret Coast, terletak dua jam dari Glasgow. Hotel ini memiliki sebelas kamar tidur, delapan dengan pemandangan laut yang menakjubkan dari Kyles of Bute.

Semua kamar tidur dilengkapi dengan baik, beberapa dengan kamar mandi besar dan pemilik Gill dan Greg Robson telah mengubah Hotel menjadi tempat yang bagus untuk menginap dari perspektif fasilitas, makanan, kenyamanan, dan layanan pelanggan.

Pindah dari Australia tiga tahun lalu, Gill dan Greg telah menanamkan nuansa sambutan Aussie ke dalam Hotel. Greg adalah orang Australia dan Gill adalah orang Skotlandia dengan pengalaman bertahun-tahun di sektor Hotel di seluruh dunia.

Anda juga dapat menikmati pemandangan spektakuler Kyles of Bute sambil menikmati sarapan yang lezat atau bersantap di restoran pada malam hari.

Menu restoran melayani semua selera dan anggaran yang menawarkan langoustine, scallop dan steak serta fish’n’chips dan burger.

Ada sejumlah area lounge besar yang nyaman dengan pemandangan indah dan perapian terbuka. The Shinty Bar adalah tempat yang nyaman di mana Anda dapat menikmati minuman dan menyerap beberapa sejarah Shinty yang menghiasi dinding dengan foto-foto bersejarah. Ada banyak kegiatan seperti jalan setapak, bersepeda, berperahu, berkendara dengan pemandangan indah, Pantai Ostel Bay, Portavardie Marina, dan feri ke Tarbert dan Isle Bute.

Jika Anda hanya melewati Tighnabruaich untuk hari itu, sorotan tambahan dari hotel ini adalah “Galeri Pelabuhan” yang menampilkan lebih dari 160 karya seni asli oleh Stuart Herd dan Anne Hewitt yang terletak di seluruh area. Mengapa tidak mencoba Kopi Aroma Barista Italia yang luar biasa yang populer di kalangan tamu. Tighnabruaich adalah lokasi yang bagus untuk perjalanan romantis Anda berdua atau staycation Anda.

Berikut adalah beberapa ulasan terbaru dari para tamu…

Kami memiliki akhir pekan santai yang brilian menjelajahi semenanjung Cowal dari Royal. Kamar kami memiliki jendela teluk spektakuler yang menghadap ke laut, dan hotel menyediakan penyimpanan yang aman untuk sepeda kami. Sarapan yang luar biasa, terutama kippers. Lukisan-lukisan fantastis yang dipajang dan secara keseluruhan hotel ini adalah perpaduan yang bagus dari memiliki semua mod kontra di samping beberapa eksentrik kuno yang bagus.

Sudah beberapa tahun sejak kami mengunjungi hotel Royal an Lochan dan pada saat itu kepemilikan telah berubah beberapa kali, jadi kami mengunjungi dengan beberapa kecemasan tentang apa yang diharapkan. Kami tidak perlu khawatir karena pemilik Australia sangat ramah dan kamar kami nyaman dengan pemandangan indah Kyles. Tidak banyak pemandangan yang lebih baik dari itu! Menu hotel sangat menarik dan makanan yang kami pilih dimasak dan disajikan dengan sempurna. Sarapan pagi kami sangat baik, seperti yang kami pesan, dan makan malam kami, dengan pilihan anggur yang baik, sama-sama sangat lezat.