Tempat Menarik Untuk Dikunjungi Di Argyll And Bute – Laut liar, beberapa pulau cantik, taman istimewa, dan fenomena bikinan manusia: Argyll dan Bute di pantai barat Skotlandia mempunyai segalanya.

Tempat Menarik Untuk Dikunjungi Di Argyll And Bute

forargyll – Maka apa Anda ingin lebih dekat sama alam, hidup disebelah beresiko dengan merapat ke salah satunya pergerakan air paling besar di dunia, atau menelusuri jauh ke jantung gunung, ada beberapa sesuatu yang dapat disaksikan dan dilancarkan. Ini merupakan 10 pertunjukan paling atas yang hendak membangun masa lalu sepanjang umur sepanjang lawatan Anda.

Gunung Stuart

Berada di Isle of Bute, rumah bangsawan yang sensasional ini merupakan tempat wisata angin-anginan yang terkenal dan tempat posisi Stuarts of Bute turunan raja Skotlandia yang populer, Robert the Bruce. Dibuat di akhir 1800-an, style Kebangunan Gotik manor ini sama mengagumkannya dalam seperti pada luarnya, dan meliputi sejumlah fitur menonjol seperti Kapel Marmer putih yang cantik, dan Aula Marmer yang fantastis.

Baca Juga : Tempat Menakjubkan Untuk Dijelajahi Di Argyll & The Isles

Rumah itu berada dalam taman yang luas, yang tawarkan opsi jalan kaki yang cantik untuk semua orang dari semua kekuatan, dan beberapa jalan berkelok ke sisi depan laut di mana panorama cantik di Firth of Clyde ke dataran bisa dicicipi. Rekor lain mengenai perkebunan ini merupakan salinan Folio Pertama Shakespeare yang amat sangat jarang yang cuma diketemukan antara perpustakaan manor di tahun 2016.

Cruachan: Gunung Berongga – Pusat Pengunjung Cruachan

Lanscape Skotlandia yang kasar dan tingkat curahan hujan yang lebih besar menjadikan pelabuhan yang prima untuk pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik Cruachan ialah prestasi eksperimen era ke-20 yang mengagumkan. Sekitaran 1.300 pembangun dipanggil Tunnel Tigers mengeruk jauh ke beberapa sisi Ben Cruachan pada 1960-an dan membuat pembangkit listrik dalam gunung, dengan aliran dalam yang mengucurkannya dari sumber airnya di atas.

Ini hari, selainnya masih memompa sekitaran 440 megawatt listrik, itu merupakan tempat wisata yang terkenal memberi pengunjung peluang untuk membuat perjalanan jauh ke perut bumi, di mana mereka bisa belajar mengenai konstruksi dan beberapa dogma yang berkaitan dengan wilayah terhitung cerita Cailleach Bheur. The Old Hag of the Ridges diperhitungkan beralih menjadi batu karena tidak berhasil dalam pekerjaannya sebagai penjaga air mancur dogma di Ben Cruachan. Tertidur,

Biara Iona

Daerah administratif Argyll dan Bute terhampar sepanjang utara Pulau Mull dan beberapa pulau tetangganya, terhitung Iona yang cantik di ujung barat energinya. Pulau, yang gampang diraih dengan feri, ialah tempat lahirnya Kekristenan awalnya dan masih jadi rumah untuk Biara Iona yang cantik salah satunya pusat keagamaan Kristen paling tua di Eropa barat. Sejarahnya diawali di tahun 563, saat St. Columba membangun sebuah biara di website itu. Sepanjang beratus-ratus tahun selanjutnya, sejarahnya yang penuh warna terhitung penangkapan oleh Viking, penyitaan oleh Raja Norwegia dan persaingan perebutan kembali selanjutnya, dan pada akhirnya ditinggal sesudah Reformasi Skotlandia. Akan tetapi puing-puing itu dibuat kembali ke awalnya era ke-20 dan ini hari situs itu jadi tempat wisata terkenal yang diatur oleh Lingkungan Monumental Skotlandia.

Pusaran Air Corryvreckan

Selamat tiba di pergerakan air paling besar ke-3 di planet ini. Arus Atlantik yang deras, lokasi beberapa pulau disekelilingnya, dan geografi bawah laut berkonspirasi untuk jadikan Teluk Corryvreckan di laut lepas utara Isle of Jura beberapa perairan paling beresiko di dunia. Sisi air di dekat Little Corryvreckan amat beresiko alhasil pernah dinilai tak dapat dilayari oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris.

Penulis populer George Orwell Peternakan Hewan dan kepopuleran 1984 hampir pernah terbenam sesudah paling dekat sama pergerakan air dalam perahu dayung. Ia selamat dari dunknya tapi pada akhirnya meningkatkan pneumonia, wafat cuma beberapa waktu lantas. Sekarang ini, pengunjung yang menyukai bertualang dapat naik perahu berkecepatan tinggi, yang pergi dari lokasi di wilayah Easdale dan Oban, untuk dekati pergerakan air dengan aman.

Mull of Kintyre

Landmark ini disayangi oleh andalan Beatles Paul McCartney, yang menulis lagu populer bernama serupa untuk bandnya Wings saat tinggal di Semenanjung Kintyre. Mull ialah tanjung dari semenanjung yang terisolasi ini, apabila itu merupakan isolasi dan panorama pantai yang cantik yang Anda mencari, karena itu Anda sudah tiba ke pelabuhan yang tepat. Pantai Irlandia Utara kelihatan di seberang laut di hari yang ceria.

Kepulauan Slate

Seperti sosoknya, beberapa pulau daratan rendah yang cantik ini populer karena jumlahnya batu catat yang bisa diketemukan dan sudah dikeduk di situ. Easdale, yang dengan penduduk 95 individu, terlihat nyaris seperti keju Swiss karena tambang yang tergenang banjir yang mencemari pulau itu, sedangkan tetangganya Eilean-a-beithich ditambang nyaris seutuhnya tidak ada.

Beberapa penambang mengeruk sampai 250 kaki (76,2 m) di permukaan laut cuma tersisa pinggir luar pulau dan, di akhir 1800-an, sesuatu yang tidak terhindar terjadi badai terjang pinggir dan betul-betul banjiri sisi dalam, merusak industri pertambangan pulau secara harfiah dalam tadi malam. Tetangga Easdale mengoptimalkan beberapa aktivitas tambangnya yang tergenang banjir menjadi tuan-rumah Kejuaraan Skimming Batu Dunia pertahunnya.