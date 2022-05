Tempat Menarik Untuk Dikunjungi Di Argyll And Bute, Skotlandia – Laut liar, pulau-pulau indah, taman megah, dan keajaiban buatan manusia: Argyll dan Bute di pantai barat Skotlandia memiliki semuanya.

Tempat Menarik Untuk Dikunjungi Di Argyll And Bute, Skotlandia

forargyll – Jadi, apakah Anda ingin lebih dekat dengan alam, hidup di sisi berbahaya dengan mendekati salah satu pusaran air terbesar di dunia, atau menjelajah jauh ke jantung gunung, ada banyak hal yang dapat dilihat dan dilakukan. Ini adalah atraksi teratas yang akan menciptakan kenangan seumur hidup selama kunjungan Anda.

Cruachan: The Hollow Mountain

Lanskap Skotlandia yang kasar dan tingkat curah hujan yang lebih tinggi menjadikannya tempat yang sempurna untuk pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik Cruachan adalah prestasi rekayasa abad ke-20 yang mengesankan.

Sekitar 1.300 pembangun yang dijuluki Tunnel Tigers menggali jauh ke dalam sisi-sisi Ben Cruachan pada 1960-an dan membangun pembangkit listrik di dalam gunung, dengan saluran dalam yang mengalirkannya dari sumber airnya di atas.

Hari ini, selain masih memompa sekitar 440 megawatt listrik, itu adalah objek wisata populer yang memberi pengunjung kesempatan untuk melakukan perjalanan jauh ke dalam perut bumi, di mana mereka dapat belajar tentang konstruksi dan beberapa mitos yang terkait dengan daerah tersebut. termasuk kisah Cailleach Bheur. The Old Hag of the Ridges seharusnya berubah menjadi batu karena gagal dalam tugasnya sebagai penjaga air mancur mitos di Ben Cruachan. Tertidur, dia membiarkan air mancur meluap, dan banjir berikutnya membanjiri tanah dan menciptakan jalur air Loch Awe.

Iona Abbey

Wilayah administratif Argyll dan Bute terbentang sejauh utara Pulau Mull dan pulau-pulau tetangganya, termasuk Iona yang indah di ujung barat dayanya. Pulau yang mudah dicapai dengan feri ini merupakan tempat lahirnya Kekristenan awal dan masih menjadi rumah bagi Biara Iona yang indah – salah satu pusat keagamaan Kristen tertua di Eropa Barat. Sejarahnya dimulai pada tahun 563, ketika St. Columba mendirikan sebuah biara di situs tersebut.

Selama berabad-abad berikutnya, sejarahnya yang penuh warna termasuk penggerebekan oleh Viking, penyitaan oleh Raja Norwegia dan perebutan kembali berikutnya, dan akhirnya ditinggalkan setelah Reformasi Skotlandia. Namun reruntuhan tersebut dibangun kembali pada awal abad ke-20 dan saat ini situs tersebut menjadi objek wisata populer yang dikelola oleh Lingkungan Bersejarah Skotlandia.

Corryvreckan Whirlpool

Selamat datang di pusaran air terbesar ketiga di planet ini. Arus Atlantik yang deras, lokasi pulau-pulau di sekitarnya, dan geografi bawah laut berkonspirasi untuk menjadikan Teluk Corryvreckan di lepas pantai utara Pulau Jura beberapa perairan paling berbahaya di dunia.

Bagian air di Little Corryvreckan di dekatnya sangat berbahaya sehingga pernah dianggap tidak dapat dilayari oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Penulis terkenal George Orwell Peternakan Hewan dan ketenaran 1984 pernah hampir tenggelam setelah terlalu dekat dengan pusaran air dalam perahu dayung. Dia selamat dari dunk-nya tetapi akhirnya mengembangkan pneumonia, meninggal hanya beberapa bulan kemudian. Saat ini, pengunjung yang suka bertualang bisa naik perahu berkecepatan tinggi, yang meninggalkan lokasi di daerah Easdale dan Oban, untuk mendekati pusaran air dengan aman.

Mull of Kintyre

Landmark ini disukai oleh bintang Beatles Paul McCartney, yang menulis lagu terkenal dengan nama yang sama untuk bandnya Wings saat tinggal di Semenanjung Kintyre. Mull adalah tanjung dari semenanjung yang terisolasi ini, dan jika itu adalah isolasi dan pemandangan pantai yang indah yang Anda cari, maka Anda telah datang ke tempat yang tepat. Pantai Irlandia Utara terlihat di seberang laut pada hari yang cerah.

The Slate Islands

Seperti namanya, pulau-pulau dataran rendah yang indah ini terkenal karena banyaknya batu tulis yang dapat ditemukan – dan telah digali – di sana. Easdale, yang berpenduduk 95 orang, tampak hampir seperti keju Swiss berkat tambang yang terendam banjir yang menodai pulau itu, sementara Eilean-a-beithich yang berdekatan ditambang hampir sepenuhnya tidak ada lagi. Para penambang menggali hingga 250 kaki (76,2 m) di bawah permukaan laut, hanya menyisakan tepi luar pulau dan, pada akhir 1800-an, hal yang tak terhindarkan terjadi – badai menerjang tepi dan benar-benar membanjiri bagian dalam, menghancurkan industri pertambangan pulau secara harfiah dalam semalam. Easdale yang bertetangga memanfaatkan beberapa pekerjaan tambangnya yang terendam banjir untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Skimming Batu Dunia setiap tahun.

Inveraray Jail

Desa Inveraray Georgia yang indah, yang terletak di tepi Loch Fyne, menyenangkan banyak pengunjung ke wilayah dunia ini. Jalan-jalannya yang berdinding putih terkenal karena alamnya yang indah, dan membuat wisatawan berbondong-bondong berkali-kali. Mereka yang berkunjung pasti akan melihat Penjara Inveraray, yang terletak tidak jauh dari danau laut di antara gedung-gedung putih. Penjara saat ini dijalankan sebagai rekreasi historis yang akurat dan menarik tentang seperti apa kehidupan penjara bagi mereka yang cukup beruntung untuk menemukan diri mereka dipenjara pada abad ke-18 dan ke-19.

Crarae Gardens

Nikmati cita rasa Himalaya di atas pantai Loch Fyne, dengan mengunjungi taman National Trust for Scotland yang indah ini. Dibuat lebih dari seabad yang lalu oleh Lady Grace Campbell, taman ini menampilkan sejumlah pohon dan semak yang pada saat itu bersumber dari Tibet, Nepal, dan Cina. Ini dianggap sebagai salah satu taman bergaya Himalaya terbaik di Inggris, dan merupakan kerusuhan warna sepanjang tahun.

Scotland’s West Highlands

Mereka yang berlibur di kota-kota Central Belt yang sibuk di Edinburgh atau Glasgow masih dapat mencicipi atraksi Argyll dan Bute tanpa perlu ‘mengangkat tongkat’ dan mencari akomodasi di luar barat. Tur sehari ini, yang berangkat dan kembali ke Edinburgh, menghadirkan sejumlah atraksi. Meskipun tidak semuanya berada di dalam Argyll, beberapa di antaranya berada. Pemberhentian termasuk kunjungan ke danau air tawar terbesar di Skotlandia berdasarkan luas permukaan, Loch Lomond, serta kota Glasgow. Beralih ke Argyll, Anda akan mengunjungi pelabuhan laut pantai barat Oban – dengan banyak jalur feri ke pulau-pulau tersebut – dan reruntuhan Kastil Kilchurn yang indah (foto) di tepi Loch Awe, danau air tawar terpanjang di Skotlandia. Kunjungan ke Inveraray dan pantai Loch Fyne melengkapi rencana perjalanan sebelum kembali ke pangkalan.

From Glasgow: West Highland Lochs

Tur hari besar lainnya berangkat dari sabuk pusat – kali ini Glasgow – rencana perjalanan mencakup rute di sepanjang danau laut Loch Long yang indah, pemandangan pegunungan Arrochar Alps, dan melewati sudut pandang Rest and Be Thankful. Yang terakhir mendapatkan namanya dari sebuah batu yang ditempatkan di sana oleh tentara yang membangun jalan militer asli pada pertengahan 1700-an. Seperti halnya tur Edinburgh, rencana perjalanan ini juga mencakup kunjungan ke Loch Awe, reruntuhan Kastil Kilchurn yang indah, dan Oban.

Wisatawan juga akan melihat Kastil Inveraray (digambarkan) di pinggiran Inveraray, dan mengunjungi lembah Glencoe yang ikonis – yang disukai turis, pejalan kaki, pemain ski, dan kru film. Kunjungan ke Loch Lomond dan Taman Nasional Trossachs dan desa konservasi abad ke-18 Luss juga merupakan salah satu yang menarik.