Teluk Corryvreckan, juga disebut Selat Corryvreckan , adalah selat sempit antara pulau Jura dan Scarba , di Argyll dan Bute , di lepas pantai barat daratan Skotlandia.

Teluk Corryvreckan Salah Satu Tempat Yang Wajib Kalian Kunjungi

forargyll – Wisatawan dapat mengunjungi lokasi dengan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu dari sebuah pelabuhan yang ada disetempat atau bisa juga dengan penerbangan wisata dari sebuah Bandara Oban.

Topografi

Arus Atlantik yang kuat dan topografi bawah laut yang tidak biasa bersama-sama menghasilkan perlombaan pasang surut yang sangat intens di saluran Corryvreckan. Saat air pasang memasuki daerah sempit di antara kedua pulau, kecepatannya mencapai 8,5 knot (16 km/jam) dan memenuhi berbagai fitur dasar laut, termasuk lubang yang dalam dan puncak yang naik. Fitur-fitur ini bergabung untuk menciptakan pusaran air , gelombang berdiri , dan berbagai efek permukaan lainnya.

Meskipun tidak, seperti yang kadang-kadang diyakini, secara resmi diklasifikasikan oleh Angkatan Laut Kerajaan sebagai tidak dapat dilayari, Anjing Abu-abu terdekat, atau Little Corryvreckan, diklasifikasikan seperti itu. Panduan Percontohan Pantai Barat Skotlandia Admiralty untuk perairan pantai menyebutnya “sangat kejam dan berbahaya” dan mengatakan “tidak ada kapal yang boleh mencoba melewati ini tanpa pengetahuan lokal”. Penyelam scuba berpengalaman yang telah menjelajahi perairan menggambarkannya sebagai “penyelaman paling berbahaya di Inggris”.

Mitologi

Dalam mitologi Skotlandia dewi musim dingin, Cailleach Bheur , menggunakan teluk untuk mencuci kotak-kotak besarnya , dan ini mengantar pergantian musim dari musim gugur ke musim dingin. Saat musim dingin mendekat, ia menggunakan teluk sebagai bak mandinya, dan dikatakan bahwa deru badai yang akan datang dapat terdengar dari jarak sejauh dua puluh mil (tiga puluh kilometer), yang berlangsung selama tiga hari. Setelah selesai mencuci, kainnya menjadi putih bersih, dan menjadi selimut salju yang menutupi tanah. Cailleach yang menempati pusaran air digambarkan sebagai ” kelpie badai dataran tinggi yang paling ganas ” oleh Alasdair Alpin MacGregor.

Puisi Charles Mackay “The Kelpie of Corrievreckan” ini itu menceritakan sebuauh kisah dari seorang wanita muda yang saat itu sedang meninggalkan seorang kekasihnya demi mengejar seekor kelpie laut. Dia terlambat mengetahui bahwa kelpie hidup di dasar laut dan dia tenggelam, “peringatan yang mengerikan untuk semua gadis yang berubah-ubah”. Penyair John Leyden , adalah seorang kolektor antusias cerita rakyat lama. Dia menyusun sebuah puisi, “The mermaid”, berdasarkan balada tradisional gaelik yang disebut Macphail of Colonsay dan Mermaid of Corrivrekin. Cerita menyatakan bahwa MacPhail ini dibawa oleh putri duyung dan mereka tinggal bersama di sebuah gua di bawah laut di mana dia melahirkan dia lima anak tapi akhirnya dia lelah dan melarikan diri ke darat.

Sejarah

Tulisan Adamnan pada abad ke-7 disebut Corryvreckan ” Charybdis Brecani”. Dalam Adomnan of Iona ‘s Life of St Columba , orang suci itu konon memiliki pengetahuan ajaib tentang seorang uskup tertentu yang berlari ke “pusaran air Corryvreckan”. Namun, Adomnan mengatakan bahwa pusaran air ini berada di dekat Pulau Rathlin , menunjukkan bahwa mungkin geografinya salah (walaupun beberapa sumber Irlandia lain pada periode waktu itu setuju dengan Adomnan) atau alternatifnya, tempat yang awalnya berbeda dikenal sebagai pusaran air Corryvreckan dan kemudian. memberikan nama ini ke Corryvreckan saat ini, mungkin percaya bahwa itu adalah salah satu yang telah ditulis oleh Adomnan dan yang lainnya pada abad ke-8.

Adomnan menulis:

Tentang bahaya uskup suci Cólman moccu Sailni di laut dekat pulau Rathlin: Demikian juga, di hari lain, ketika St Columba berada di gereja induknya, dia tiba-tiba tersenyum dan berseru: “Cólman mac Beognai telah berlayar untuk datang di sini, dan sekarang dalam bahaya besar dalam gelombang pasang pusaran air Corryvreckan. Duduk di haluan, dia mengangkat tangannya ke surga dan memberkati lautan yang bergejolak dan mengerikan. Namun Tuhan membuatnya takut dengan cara ini, bukan dengan cara ini. kapal tempat dia duduk seharusnya kewalahan dan hancur oleh ombak, tetapi lebih untuk membangunkannya untuk berdoa lebih khusyuk agar dia dapat berlayar melewati bahaya dan mencapai kita di sini.”

Pada tahun 1549, Dean Monro menulis tentang “Skarbay” bahwa di antara itu dan “Duray”: “ada runnes ane streame, di atas kekuatan semua berlayar dan mendayung, dengan bahaya tak terbatas, sebut saja Corybrekan. Aliran ini ada myle lang, quhilk mungkin tidak jadilah hantit bot, jadilah tyds tertentu.” Pada tahun 1820, kapal dayung penumpang pertama di dunia, Komet PS , hancur di dekat Craignish Point karena arus kuat di daerah tersebut. Pada akhir 1940-an, penulis George Orwell dan putranya yang berusia tiga tahun (yang tinggal di Barnhill di Jura utara) sempat mengalami karam kapal di skerry Eilean Mòr (selatan pusaran air) saat berperahu di teluk, dan Orwell’s ipar berkaki satu Bill Dunn adalah orang pertama yang berenang di teluk.

Sejarah alam

Paus minke dan lumba- lumba berenang di perairan yang bergerak cepat dan hanya tanaman dan karang yang paling tangguh yang tumbuh subur di dasar laut . Karang lunak seperti Alcyonium digitatum dapat ditemukan di cekungan dan lokasi terlindung lainnya. Puncak pusat mendukung tikar padat dari hidroid Tubularia indivisa dan Sertularia cupressina dan bryozoan Securiflustra securifron . Daerah yang paling terbuka ditutupi oleh teritip Balanus crenatus dan B. hameri .Saat ini kawasan tersebut sedang dipertimbangkan untuk status Kawasan Khusus Konservasi .

Referensi budaya modern

Bagian dari film Powell dan Pressburger tahun 1945 I Know Where I’m Going! ditetapkan di Corryvreckan. Mereka memfilmkan di Corryvreckan dan perairan di dekatnya (tetapi tidak terlalu ganas) di Bealach a’ Choin Ghlais (‘lintasan anjing abu-abu’). Rekaman yang diperoleh di sana kemudian digunakan dalam proyeksi belakang dengan para aktor dalam perahu replika yang diguncang gimbal sementara ember air dilemparkan ke arah mereka. Bidikan model pusaran air dibuat untuk memberikan pandangan sedang tentang perahu yang ditarik ke Corryvreckan.

Pada pertengahan Agustus 1947, penulis George Orwell hampir tenggelam di pusaran air Corryvreckan. Berusaha untuk memfokuskan energi utamanya untuk menyelesaikan sebuah novel yang ditakdirkan untuk menjadi klasik dystopian Nineteen Eighty-Four , Orwell telah melarikan diri dari gangguan London pada April 1947 dan mengambil tempat tinggal sementara di pulau terpencil Jura di Hebrides Dalam . Pada perjalanan pulang dari perjalanan berperahu bulan Agustus ke Glengarrisdale di dekatnya, Orwell tampaknya telah salah membaca tabel pasang surut lokal dan mengarahkan ke laut kasar yang mendorong perahunya ke dekat pusaran air.

Ketika mesin kecil perahu tiba-tiba terlepas dari tunggangannya dan jatuh ke laut, rombongan Orwell terpaksa mendayung dan diselamatkan dari tenggelam hanya ketika pusaran air mulai surut dan kelompok itu berhasil mendayung perahu yang tertekan ke singkapan berbatu sekitar satu mil. (2 km) jauh dari garis pantai Jura. Perahu terbalik ketika kelompok itu mencoba untuk turun, meninggalkan Orwell, dua temannya, dan putranya yang berusia tiga tahun terdampar di singkapan tak berpenghuni tanpa persediaan atau sarana untuk melarikan diri. Mereka diselamatkan hanya ketika lobstermen yang lewat melihat api yang dinyalakan pesta untuk menghangatkan diri. Orwell menyelesaikan draft pertama dari Nineteen Eighty-Foursekitar tiga bulan setelah insiden Corryvreckan, dengan naskah terakhir belum selesai sampai akhir 1948.

Keluarga McCalman telah merekam sebuah lagu berjudul “Corryvreckan Calling”. Penyulingan Ardbeg di pulau Islay menghasilkan wiski berkekuatan tong bernama Corryvreckan. Ada juga sebuah pub yang dinamai teluk, yang terletak di dekat pelabuhan di Oban. Waterlog , sebuah buku oleh Roger Deakin , secara menonjol menampilkan pusaran air Corryvreckan sebagai kekuatan pendorong di belakang premis buku – perjalanan berenang dan mandi liar melalui Inggris.