SEPULUH TEMPAT KECANTIKAN ALAMI ARGYLL – Argyll and The Isles penuh dengan keajaiban alam. Lanskapnya diukir dari batu dan diselimuti hutan kuno. Pegunungan mengalir ke danau laut yang berkilauan dan perairan pirus mengelilingi teluk berpasir putih.

forargyll – Ke mana pun Anda berkeliaran di Argyll, Anda akan disuguhi pemandangan yang menakjubkan, mulai dari matahari terbenam di balik segudang pulau hingga panorama epik perbukitan, lembah, dan moorland. Ikuti perjalanan ini untuk menemukan sepuluh tempat keindahan alam Argyll, dari tepi sungai Loch Lomond yang indah hingga keindahan liar Staffa.

Loch Lomond

Mulailah perjalanan Anda di Loch Lomond, hamparan air yang indah yang terletak di jantung Loch Lomond dan Taman Nasional Trossachs. Hanya 30 menit dari Glasgow, itu menandai kenaikan pertama Dataran Tinggi dan merupakan perwujudan dari keindahan Skotlandia yang indah. Tidak mengherankan bahwa Loch Lomond terpilih sebagai salah satu keajaiban alam teratas di Inggris dalam jajak pendapat pembaca Radio Times. Ada banyak cara untuk menikmati Loch Lomond, mulai dari naik perahu hingga berpiknik di ‘bonnie, bonnie bank’ loch.

Firkin Point, sekitar setengah jalan antara Inverbeg dan Tarbet, adalah tempat yang bagus untuk berhenti untuk al frescopesta. Ada tempat parkir mobil dan tempat piknik, dan dimungkinkan untuk berjalan sejauh tiga mil ke utara atau selatan di jalan yang rata dan permukaan cocok untuk pengguna kursi roda dan keluarga dengan kereta bayi. Untuk sesuatu yang lebih berat, berjalanlah di bagian pertama dari Three Lochs Way dan Anda akan dihadiahi dengan pemandangan spektakuler Loch Lomond dan Ben Lomond dari sudut pandang Goukhill Muir.

The Cobbler

Pegunungan yang berkerumun di sekitar kepala Loch Long dikenal sebagai Arrochar Alps. Mereka termasuk Ben Arthur, salah satu puncak paling ikonik dan paling dicintai di Skotlandia. Ini umumnya dikenal sebagai ‘Cobbler’ karena puncaknya yang kasar dan berbatu yang seharusnya terlihat seperti tukang sepatu yang membungkuk di atas yang terakhir. Pada ketinggian 884 meter (2.900 kaki) itu hanya Corbett, tapi itu pemandangan yang sangat mengesankan. Rute paling umum menaiki Cobbler dimulai dari desa Succoth. Ini sepadan dengan usaha untuk pemandangan yang menakjubkan dari puncak.

Rest & Be Thankful

Lanjutkan mengikuti A83 barat laut menuju Inveraray. Jalan berkelok-kelok ke atas sampai Anda mencapai jalur gunung Rest and Be Thankful yang terkenal. Selama berabad-abad para pelancong telah beristirahat di sini dan menikmati pemandangan Glen Croe yang menakjubkan. Anda dapat melihat jalan tua yang meliuk-liuk ke atas lembah. Bayangkan orang-orang, kuda, dan ternak yang telah mengikutinya selama berabad-abad, masing-masing, baik manusia atau binatang, menantikan istirahat di puncak!

Kyles of Bute

Ini adalah perjalanan yang sangat indah di sepanjang A8003 dari Glendaruel ke Tighnabruaich, yang mengarah ke sudut pandang yang benar-benar menakjubkan di ketinggian 500 kaki. Dari tempat yang ditinggikan ini Anda mendapatkan pemandangan yang luar biasa ke arah East Kyle melewati Colintraive dan Kepulauan Burnt tepat di seberang Largs di pantai Ayrshire. Itu membuat foto yang fantastis – apa pun cuacanya. Ada lay-by dengan bangku dan panel informasi peta yang menunjukkan landmark dan sejarah daerah tersebut. Selanjutnya, sudut pandang kedua di atas Tighnabruaich menunjukkan Kyle Barat kali ini dengan pemandangan Arran dan di bawah Firth of Clyde.

Mull of Kintyre

‘ Mull of Kintyre, oh kabut bergulung dari laut. Keinginan saya adalah selalu berada di sini, oh Mull of Kintyre .’ Mull of Kintyre adalah ujung paling barat daya Semenanjung Kintyre, diabadikan dalam lagu hit 1977 oleh band Paul McCartney saat itu, Wings. Setelah Anda mengunjungi tempat yang indah, terpencil dan sering sangat berangin ini, Anda akan menghargai dari mana lirik ini berasal. Pergilah ke Mercusuar Mull of Kintyre, yang berada tepat di ujung Mull, dan Anda akan disuguhi pemandangan luar biasa pada hari yang cerah melintasi Atlantik hingga pantai Antrim di Irlandia Utara. Jalan umum berakhir di puncak turunan terakhir ke mercusuar, tempat Anda dapat parkir. Ini kemudian berjalan singkat (sekitar satu mil) tapi curam menuruni bukit ke mercusuar.

The Paps of Jura

Islay adalah pulau yang sangat indah, dengan banyak keajaiban alam (dan banyak penyulingan wiski!) untuk dijelajahi, tetapi untuk saat ini kami menuju ke Jura yang berdekatan untuk mengalami Paps of Jura yang terkenal. Ini adalah penyeberangan feri yang sangat singkat dari Port Askaig melintasi Sound of Islay ke Jura. The Paps adalah tiga gunung di sisi barat pulau dengan bentuk kerucut yang khas. Mereka mendominasi lanskap dan dapat dilihat dari banyak bagian Argyll, termasuk Kintyre dan Mull. Tetapi berjalan di sana adalah sesuatu yang lain, karena pemandangan dari atas tidak ada duanya. Untuk menskalakan ketiga puncak secara berurutan akan memakan waktu sekitar delapan hingga sembilan jam. Ini adalah rute yang menantang hanya untuk pejalan kaki berpengalaman.

Kanal Crinan

Kanal Crinan mungkin buatan manusia, tetapi ini akan membawa Anda melewati beberapa pemandangan paling indah di Argyll. Menghubungkan Ardrishaig di Loch Fyne dengan Crinan di pantai barat, memang pantas disebut sebagai ‘jalan pintas paling indah di Inggris’. Anda akan melewati beberapa keajaiban alam yang luar biasa saat Anda mengikuti kanal. Sorotan termasuk Cagar Alam Nasional Moine Mhor (‘lumut besar’), sisa-sisa rawa yang dulunya jauh lebih luas, dan Crinan Wood, kayu ek Atlantik kuno yang ajaib.

Teluk Calgary

Mull dipenuhi dengan tempat-tempat keindahan alam dari puncak Ben More yang menjulang hingga banyak pantai putih terpencil yang berada di tepi garis pantai. Calgary Bay umumnya dianggap sebagai pantai terbaik di Mull, dan bisa dibilang salah satu yang terbaik di Skotlandia. Terletak di sudut barat laut pulau, itu sedikit surga: pasir putih yang indah, laut pirus dangkal dan lokasi yang terlindung. Apalagi didukung oleh hutan purba lengkap dengan kastil. Pantai mudah diakses, tetapi terasa liar dan terpencil dan merupakan tempat yang bagus untuk melihat satwa liar.

Stafa

Dari Mull, lakukan perjalanan dengan perahu ke pulau tak berpenghuni Staffa yang terkenal dengan kolom basal dan gua lautnya yang spektakuler. Yang paling terkenal adalah Gua Fingal, yang diabadikan oleh Mendelssohn dalam Hebrides Overture-nya. Carilah lubang bor di Gunna Mor yang menciptakan suara gemuruh yang dramatis saat ombak menghantam tebing di bawahnya. Anda dapat memperpanjang perjalanan Anda ke Treshnish Isles, di mana Anda bisa lebih dekat dan pribadi dengan puffin di Lunga. Sejumlah operator kapal di Mull menawarkan perjalanan ke Staffa, termasuk Staffa Tours dan Turus Mara .

Iona

Argyll memiliki banyak pulau indah, mulai dari Tiree yang bermandikan sinar matahari hingga Gigha yang mempesona. Tapi Iona mungkin yang paling memesona. Pulau Hebridean yang indah ini, terletak kurang dari satu mil dari Mull, adalah tempat ziarah bagi banyak orang. Lebarnya hanya 1,5 mil dengan panjang 3 mil, cukup kecil untuk dijelajahi dengan berjalan kaki atau bersepeda. Temukan pantai terpencil, bunga liar, dan situs kuno. Daftar teratas Anda adalah Teluk St Columba di ujung selatan Iona. Diyakini sebagai tempat St Columba dan rekan-rekan biarawannya mendarat di Iona pada tahun 563. Anda akan menemukan kerikil berwarna-warni, termasuk marmer Iona putih dan hijau. Lihat apakah Anda dapat menemukan ‘Air Mata St Columba’, yang merupakan kerikil kecil berbentuk titik air mata berwarna hijau tembus pandang.