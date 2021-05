Sentimen Anti Semit Melonjak, PM Boris Johnson Dukung Komunitas Yahudi Inggris – Perdana Menteri Inggris B0ris J0hnson mengatakan pada hari Rabu bahwa setelah serangan Israel di Gaza, kejadian anti – Semitisme tercantum serbuan rabbi sudah bertambah serta penguasa hendak mensupport komunitas Ibrani di Inggris dengan seluruh metode.

PM Boris Johnson Dukung Komunitas Yahudi Inggris

forargyll – Community Safety Trust( CST), yang menasihati dekat 280. 000 orang Ibrani Inggris mengenai permasalahan keamanan, berkata kalau semenjak 8 Mei, 106 kejadian anti- Semit sudah dicatat, dibanding dengan 19 kejadian dalam 11 hari awal, bertambah 5 kali.

Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pemimpin Partai Buruh oposisi Kil Starmer di Parlemen, Johnson berkata: “Saya takut dengan insiden anti-Semit ini. Pemerintah telah dengan jelas dan jelas menyampaikan hal ini kepada mereka yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan rasial. Informasi. “Pesta.

” Selaku suatu negeri serta selaku warga… kita melantamkan perihal ini di tiap langkah. Kita tidak hendak membiarkannya mengakar, kita tidak hendak membiarkannya berkembang serta memburuk,” tutur Johnson, menerangkan.

Dalam satu kejadian, suatu film yang diunggah di alat sosial pada Ahad( 16 atau 5) membuktikan arak- arakan mobil yang bawa bendera Palestina mengemudi lewat komunitas Ibrani di London utara serta memberitakan catatan kontra Semit dari megafon. Intel sudah membekuk 4 laki- laki sebab dicurigai melaksanakan pelanggaran kedisiplinan biasa rasial serta mereka setelah itu dibebaskan dengan agunan polisi, sembari menunggu pelacakan lebih lanjut.

Polisi pula sudah membekuk 2 laki- laki sebab melaksanakan penyerangan kepada seseorang Illah di Chigwell, sisi utara London. Ia menginginkan pemeliharaan rumah sakit buat geletar otak sehabis menyambut beberapa bogem mentah di kepala.

CST berkata sudah terjalin sebagian kejadian dimana orang yang menyorakkan” Bebaskan Palestina” pada banyak orang Ibrani dengan cara random, grafiti di sisi sinagoga serta surel pelecehan pada para atasan komunitas Ibrani. Dalam permasalahan lain, seseorang laki- laki mengakhiri anak sekolah Ibrani di London serta mengecam hendak memukul mereka bila mereka tidak berkata kalau mereka mensupport Palestina.

” Tingkatan amarah serta dendam yang ditunjukan pada Israel senantiasa menyebar jadi kontra Semitisme pada saat- saat semacam ini, namun banyak orang yang mencetuskan amarah ini, dengan cara daring serta di jalanan, tidak sempat bertanggung jawab atas akibat spesial ini,” tutur CST.

Israel berkata pada Rabu kalau grupnya tidak memutuskan kerangka durasi buat memberhentikan konflik dengan Gaza, kala militernya menggempur wilayah kantung Palestina dengan serbuan hawa sedangkan golongan Hamas melancarkan serbuan roket rute pinggiran.

Mengenal lebih jauh tentang Boris Johnson

Alexander Boris de Pfeffel Johnson( lahir 19 Juni 1964), lebih diketahui dengan julukan Boris Johnson, merupakan seseorang politikus Partai Konvensional Britania Raya serta reporter yang tersaring jadi Kesatu Menteri Britania Raya semenjak 24 Juli 2019. Tadinya, Johnson berprofesi selaku Menlu Britania Raya, Orang tua kota London, badan Parlemen Britania Raya, serta Atasan Sidang pengarang majalah The Spectator.

Johnson menempuh pembelajaran di Eton College, serta Balliol College, Oxford dengan bidang Literae Humaniores.[4] Beliau mengawali kariernya di bumi jurnalistik di The Times serta setelah itu alih The Daily Telegraph, di mana beliau jadi Asisten Pengedit. Ia dinaikan selaku Pengedit The Spectator pada tahun 1999. Dalam penentuan biasa tahun 2001, beliau tersaring selaku badan House of Commons serta setelah itu jadi salah satu politisi yang sangat mempengaruhi di Inggris. Johnson pula menulis sebagian novel.

Di dasar arahan Michael Howard, Johnson diserahi kedudukan oleh Partai Konvensional selaku Menteri Keelokan Dewan menteri bayang- bayang( April- November 2004). Kala David Cameron tersaring selaku atasan Partai Konvensional pada tahun 2005, Johnson kembali dinaikan selaku Menteri Pembelajaran Besar Bayang- bayang serta mengundurkan diri selaku Pengedit dari The Spectator.

Pada bulan September 2007, beliau tersaring selaku calon Konvensional buat penentuan orang tua kota London 2008. Johnson menaklukkan calon dari Partai Pegawai, Ken Livingstone serta tersaring selaku Orang tua kota London. Johnson setelah itu mengundurkan diri dari parlemen. Dengan akuisisi lebih dari satu juta suara, beliau jadi orang tua kota dengan akuisisi suara terbanyak dibandingkan politikus manapun dalam asal usul Britania Raya. Pada bertepatan pada 4 Mei 2012, Johnson kembali tersaring selaku Orang tua kota London, sekali lagi menaklukkan Livingstone dalam Pemilu.

6 Fakta Tentang Boris Johnson

Boris Johnson tersaring jadi Kesatu Menteri Inggris terkini mengambil alih Theresa May yang mengundurkan diri di tengah kesuntukan dampak Brexit pada 7 Juni kemudian.

Dalam pemungutan suara dalam di golongan Partai Konvensional, Johnson mencapai 92. 153 suara serta melebihi rivalnya, Jeremy Hunt yang dikala ini berprofesi selaku Menteri Luar Negara Inggris, yang mencapai 46. 656 suara.

Warnanya, laki- laki bernama komplit Alexander Boris de Pfeffel Johnson ini ialah wujud yang ambisius. Salah satu ambisinya dikala sedang kanak- kanak merupakan buat jadi penguasa bumi.

Lalu gimana sepak terjang Johnson saat sebelum berprofesi posisi paling tinggi di rezim Inggris Raya? Selanjutnya 6 kenyataan mengenai Boris Johnson yang dihimpun dari bermacam sumber.

Memiliki Dua Kewarganegaraan

Johnson ialah anak dari pendamping Stanley Johnson, seseorang mantan politisi, serta Charlotte Johnson Wahl, seseorang artis. Laki- laki bernama komplit Alexander Boris de Pfeffel Johnson ini lahir pada bertepatan pada 19 Juni 1964 di New York, AS.

Kelahirannya didaftarkan di daulat Amerika Sindikat serta pula Konsulat Inggris di New York, alhasil beliau memperoleh kebangsaan AS serta Inggris.

Lulusan Sekolah Elit

Lahir di keluarga terletak membagikan Johnson peluang buat menempuh pembelajaran di sekolah elit. Beliau sukses masuk ke sekolah mes elit Eton College berkah beasiswa Kings Scholarship. Dikala terletak di Eton, Johnson mulai menampilkan personanya selaku orang Inggris kategori atas yang abnormal.

Walaupun beliau kerap dikabarkan sebab berat kaki serta kerap telanjur, Johnson ialah anak didik yang terkenal di Eton. Di situ beliau bersahabat dengan murid- murid yang berawal dari keluarga banyak.

Beliau setelah itu meneruskan pendidikannya di Universitas Oxford, persisnya Balliol College. Sepanjang di Oxford beliau menekuni Latin serta Yunani Kuno. Johnson cuma satu dari demikian banyak alumnus Oxford yang setelah itu memahami politik Inggris, ucap saja David Cameron, Theresa May, Michael Gove, William Hague, Jeremy Hunt serta sedang banyak lagi.

Memulai Karir Sebagai Jurnalis

Sehabis pendidikannya berakhir, Johnson mengawali pekerjaannya selaku wartawan buat setiap hari The Times berkah koneksi keluarga. Tetapi, pekerjaannya di The Times tidak bertahan lama sebab Johnson kedapatan merekayasa cuplikan pelapor serta setelah itu dihentikan.

Tetapi, beliau meneruskan pekerjaannya selaku wartawan di setiap hari The Daily Telegraph serta sukses jadi jurnalis di Brussels, Belgia. Lagi- lagi Johnson membuat polemik sebab artikelnya kerap muat data ilegal yang terbuat buat mencemari Komisi Eropa.

Sehabis itu, pada tahun 1999, Johnson didapuk selaku pengedit setiap hari kapak kanan The Spectator yang sedang ialah pengumuman kerabat dari The Daily Telegraph.

Karir Politik

Pekerjaan politik Johnson diawali pada tahun 2001 kala beliau tersaring selaku badan parlemen buat Partai Konvensional menggantikan Henley. Beliau setelah itu tersaring lagi pada tahun 2005 serta berprofesi selaku badan parlemen sampai tahun 2008.

Pada tahun 2008 beliau tersaring jadi Walikota London mengambil alih Ken Livingstone dari Partai Pegawai. Johson setelah itu tersaring lagi buat rentang waktu kedua pada tahun 2012 serta berprofesi sampai tahun 2016. Sepanjang era kepemimpinannya, beliau membanggakan pencapaiannya yang sukses kurangi nilai kesalahan.

Tetapi, beliau senantiasa tidak bebas dari sebagian kebijaksanaan yang kontroversial. Ucap saja cetak biru water cannon serta garden bridge yang berbiaya mahal serta dibiayai memakai duit khalayak.

Kembali ke Parlemen

Sehabis jabatannya selaku Walikota London selesai, Johnson menyudahi kembali ke Parlemen serta tersaring selaku perwakilan dari Uxbridge serta South Ruislip pada tahun 2015. Satu tahun setelah itu beliau ditunjuk selaku Menteri Luar Negara oleh Kesatu Menteri Theresa May.

Dikala jadi duta paling tinggi Inggris, Johnson melaksanakan beberapa blunder, semacam dikala beliau berucap seseorang perempuan generasi Inggris- Iran yang ditahan di Iran atas cema penghasutan selaku seseorang wartawan.

Sementara itu perempuan bernama Nazanin Zaghari – Ratcliffe itu tadinya berterus terang kalau beliau cuma liburan di Iran. Sampai dikala ini, Zaghari- Ratcliffe sedang ditahan di Iran.

Pendukung Brexit

Selaku politisi, Johnson mensupport keluarnya Inggris dari Uni Eropa ataupun yang lazim diucap Brexit. Bersama Michael Gove, beliau ialah atasan dari kampanye Vote Leave dikala referendum tahun 2016.

Buat mengampanyekan aksi pro- Brexit di semua Inggris, beliau apalagi mengitari negeri itu memakai bis merah yang ditempeli klaim kontroversial. Bagian bis itu muat catatan yang mengklaim kalau Inggris mengirimkan duit sebesar 350 juta Euro per minggu pada Uni Eropa. Sementara itu bentuk itu sudah dibuktikan tidak betul oleh sebagian kritik.

Sampai dikala ini juga, Johnson tercantum salah satu pendukung Brexit garis keras. Beliau menekankan kalau Inggris wajib pergi dari Uni Eropa pada batasan durasi yang didetetapkan ialah bertepatan pada 31 Oktober 2019, dengan ataupun tanpa perjanjian.