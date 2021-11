Sembilan Tempat Terindah yang Tersembunyi di Argyll dan Bute – Mencakup hampir sembilan persen negara, Argyll dan Bute adalah permata tersendiri. Dengan pemandangan yang menakjubkan, pulau-pulau terjal, dan budaya lokal yang luar biasa, daerah ini dipenuhi dengan hal-hal fantastis untuk dilihat dan dilakukan. Argyll dan Bute benar-benar menjadi hidup di musim panas, dengan banyak aktivitas, produk, dan tempat yang menunggu untuk dinikmati. Berikut adalah sembilan contoh utama.

Sembilan Tempat Terindah yang Tersembunyi di Argyll dan Bute

forargyll.com – Bergabunglah dengan Waverley musim panas ini untuk perjalanan ajaib. Bawa kembali kenangan atau buat kenangan baru di atas kapal uap terakhir di dunia.

Dipugar secara megah dengan corong yang menjulang tinggi, geladak kayu, pernis berkilau dan kuningan, lihat dan dengar mesin yang hebat memutar dayung kapal yang terkenal.

Lakukan perjalanan ke resor tepi laut Dunoon atau Rothesay, habiskan waktu di darat di Tighnabruaich atau Tarbert atau berlayar di tengah pemandangan dramatis Clyde ‘Fjords’ Loch Long dan Loch Goil atau bahkan berlayar melintasi Kyles of Bute.

Pada tahun 1974, Waverley terkenal dibeli seharga £ 1 dan memulai karir kedua sebagai objek wisata. Sejak itu, ia telah berada dalam pelestarian operasional dan telah mengangkut lebih dari lima juta penumpang dari lebih dari 60 pelabuhan di seluruh Inggris. Sebuah proyek restorasi besar mengembalikan Waverley ke gaya asli 1940-an di mana ia dibangun.

Melangkahlah ke kapal dan Anda dapat bersantai di bawah sinar matahari di dek atau makan, minum, dan bersantai di salah satu lounge kuno dan menikmati panorama gunung saat Anda berlayar di tengah pemandangan danau yang dramatis. Nikmati hari yang menyenangkan bersama teman dan keluarga – tua dan muda – untuk perjalanan yang tak terlupakan di atas Waverley.

kayu pinus

FyneWood yang berbasis di Argyll adalah pengrajin terampil dalam kemampuan mereka untuk mengubah kayu menjadi berbagai produk yang indah dan bermanfaat.

Kabin kayu, furnitur dipesan lebih dahulu, tanda kayu berukir, dan struktur kayu hanyalah beberapa spesialisasi perusahaan.

Para profesional di FyneWood telah bekerja dengan kayu di Argyll selama lebih dari 25 tahun.

Awalnya berbasis di Tarbert (Loch Fyne) mereka sekarang dapat ditemukan di Dunoon (di Firth of Clyde).

Di FyneWood, Anda juga akan menemukan galeri internal yang mengakomodasi pajangan besar kayu dan produk tim. Tidak hanya itu, galeri ini juga memamerkan karya pembuat lokal lainnya – mempromosikan sesama pengrajin di seluruh area Argyll yang luas.

Tim yang terdiri dari tiga sumber dan proses kayu keras lokal (Elm, Yew, Oak). Dengan menggunakan penggergajian kayu mereka sendiri, mereka menghasilkan kayu untuk digunakan ‘di rumah’ serta untuk dijual ke pengrajin dan produsen lain.

Membuat furnitur kayu alami, aksesori rumah, papan nama berukir, dan berbagai hadiah yang dapat dipersonalisasi jika diperlukan, semua produk jadi unik dan dibuat dengan standar tinggi.

Menggunakan larch lokal, FyneWood membuat produk untuk penggunaan di luar ruangan, termasuk meja piknik, pergola, gerbang, toko kayu, gudang dan bangunan luar. Mereka juga menjual kayu ini secara lokal sebagai tiang, rel, papan, dll.

Kabin kayu mereka yang menarik dirancang menggunakan metode tradisional dan struktur kayu buatan tangan; terbukti populer di daerah tersebut.

Penggergajian dan bengkel yang lengkap, termasuk mesin CNC, memungkinkan mereka membuat berbagai macam barang.

Klub Golf Helensburgh

Para pegolf telah menikmati padang tegalan yang indah di atas kota Helensburgh sejak tahun 1893. Sekarang, di tahun ke-125 mereka, Klub Golf Helensburgh mengundang Anda untuk memanfaatkan beberapa penawaran hebat dan membantu mereka merayakan tonggak penting ini.

Meskipun hanya berjarak 20 mil dari Glasgow, lapangan ini berada dalam suasana yang santai dan tenang dengan pemandangan yang menakjubkan ke Muara Clyde di Selatan dan Taman Nasional Loch Lomond dan Trossachs di Utara.

Medan bergelombang yang lembut dan tata letak yang bervariasi dapat dimainkan untuk semua kecuali tantangan untuk yang terbaik. Untuk mencetak skor dengan baik, Anda perlu merencanakan jalan Anda dan menguasai permukaan putting yang cepat dan benar.

Klub ini mudah diakses dari A82 dan merupakan perhentian ideal jika Anda mengunjungi banyak atraksi di daerah sekitarnya atau keluar untuk menjelajahi pantai barat Skotlandia yang indah.

Toko Profesional menawarkan rangkaian lengkap produk dari produsen terkemuka dan dapat memastikan Anda memiliki barang sewaan yang mungkin Anda perlukan untuk meningkatkan pengalaman Anda.

Sebelum dan sesudah putaran Anda, Anda dapat memesan dari menu hidangan yang baru disiapkan, memilih dari berbagai macam minuman dan kopi barista atau bahkan mencicipi wiski malt Loch Lomond lokal.

Pemesanan tee off time dapat dilakukan secara online atau dengan menghubungi Pro Shop di 01436 675505.

Mereka menjanjikan sambutan hangat, hidangan hijau yang luar biasa, dan layanan yang luar biasa, dan berharap dapat menyambut Anda di klub.

Glenbarr

Dengan kafe & Pusat Taman Pemenang Penghargaan, toko, dan Bed & Breakfast yang unik, Toko Glenbarr adalah tempat yang populer bagi pengunjung dan penduduk lokal. Terletak di desa Glenbarr, 30 menit di selatan Tarbert & 15 menit di utara Campbeltown, tempat ini menyediakan tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi untuk menginap sehari atau semalam.

Temukan berbagai pilihan produk dan hadiah Lokal untuk dibaca dengan teliti di Toko Glenbarr. Dari koran harian hingga sesuatu yang sedikit istimewa, mereka mendukung bisnis lokal untuk menghadirkan produk terbaik dari Skotlandia. Jelajahi toko dan keluar ke oasis tanaman dan burung ke Visit Scotland 4 Star Garden Centre, di mana berbagai pilihan tanaman, pohon, semak, dan peralatan taman dapat ditemukan.

Setelah membangkitkan selera makan, pergilah ke kafe di mana pelanggan dapat memilih dari kue dan scone panggang rumahan yang lezat, makanan panas segar, dan Teh Sore yang populer.

Mereka yang ingin tinggal lebih lama dan menjelajahi Semenanjung Kintyre dapat menggunakan House sebagai basis, memanfaatkan akomodasi B&B yang menawarkan empat kamar tidur di lingkungan yang tidak biasa.

Lokakarya musim panas akan berlangsung selama beberapa minggu mendatang, yang merangkul bakat orang-orang di Argyll. Bekerja sama dengan seniman lokal, pengunjung akan memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru dan bertemu orang baru. Diadakan di Rumah Kaca di Glenbarr, ruang lapang yang indah di mana Anda dapat mendengarkan suara burung di luar, setiap lokakarya akan mengajarkan sesuatu yang sedikit berbeda.

Penyiksaan, Kematian, dan Penghukuman

Perjalanan Anda dimulai dalam pameran Penyiksaan, Kematian, dan Penghukuman yang menyoroti berbagai bentuk hukuman dan pencegah yang digunakan sebelum hari-hari pengadilan beradab dan pemenjaraan diadopsi. Temukan bagaimana penjahat dicap dengan besi panas atau bahkan telinga mereka dipaku ke tiang. Cobalah sekrup yang digunakan untuk memutar dan menimbulkan rasa sakit.

ruang sidang

Bergerak melalui waktu dan memasuki ruang sidang yang spektakuler. Duduklah di samping para saksi dan dengarkan kutipan dari persidangan sebenarnya yang diadakan di ruangan ini lebih dari 150 tahun yang lalu. Bayangkan Anda berada di dermaga, menghadapi waktu di Penjara. Rasakan ketegangan saat kalimat itu diucapkan. Sekarang saatnya untuk turun ke penjara…….

Penjara Lama

Berjalanlah di koridor sempit, lihat sel-sel yang sempit dan penuh sesak, dan kagetlah melihat anak-anak kecil di sel sebelah orang gila. Temui dan bicaralah dengan sipir, sipir dan tahanan dan dengarkan cerita mereka.

Penjara Baru

Bandingkan penjara lama dengan yang baru, dibangun pada tahun 1848, sebuah penjara model pada zamannya. Cobalah tempat tidur gantung dan tempat tidur kayu, diikat ke Whipping Table atau putar Crank Wheel. Temukan kisah-kisah mencekam dari banyak tahanan yang ditahan di sini – mulai dari diangkut ke Australia untuk kejahatan sepele hingga dijatuhi hukuman penjara karena mencuri lobak! Kunjungi sel modern kita apakah kehidupan penjara saat ini terlalu mudah? Temukan fakta menakjubkan di setiap sel.

Airing Yards dan Prison Grounds

Jelajahi halaman penjara, temui sapi dataran tinggi yang digunakan untuk menyediakan susu, dikurung di Airing Yards yang digunakan untuk latihan para tahanan, kunjungi dapur Penjara dan cari lebih dari 4.000 catatan tahanan.

Pabrik Wol Islay

Memproduksi kain tenun yang sangat indah, Islay Woolen Mill menggunakan teknik tradisional untuk menciptakan produk mewah mereka yang bahkan telah digunakan dalam film-film Hollywood. Dimiliki dan dijalankan oleh Gordon dan Sheila Covell, bisnis yang dikelola keluarga ini adalah satu-satunya pabrik di pulau itu, menggunakan dua alat tenun yang berasal dari zaman Victoria. Sebuah tim yang terdiri dari tujuh orang, termasuk putra mereka Marcus, saat ini membantu memproduksi permadani, syal, topi, jaket wol, tas tangan, lempar, selimut bayi, rok, dan kain mentah.

Pabrik menggunakan mesin yang unik dan bersejarah dan menciptakan desain sebelum menenunnya ke alat tenunnya sendiri. Desainnya bahkan telah ditampilkan dalam blockbuster termasuk Braveheart, Forrest Gump, Rob Roy dan Far and Away.

Apakah pelanggan mencari hadiah Skotlandia yang indah atau sesuatu untuk diri mereka sendiri, produk memiliki daya tarik yang luas. Terletak di dekat Pelabuhan Askaig utama di Bridgend, pengunjung dapat mampir ke toko untuk melihat-lihat berbagai produk, merasakan kualitas, dan melihat bagaimana barang-barang tartan mewah diproduksi. Banyak item dapat dibuat untuk diukur.

SGE Argyll Hotel

SGE Argyll Hotel adalah Permata tersembunyi sejati di kota tepi laut Dunoon yang tenang. Berada hanya satu jam dari Glasgow di Clyde Coast, Dunoon mudah diakses melalui perahu atau melalui jalan darat.

Baru-baru ini dianugerahi penghargaan Taste Our Best Visit Scotland, dan dengan dua restoran di dalam hotel, Anda pasti akan menemukan sesuatu yang cocok untuk orang dewasa dan anak-anak. Berkumpul dengan teman atau keluarga di balkon dan cicipi menu koktail yang beragam.

Hotel 3* menawarkan pemandangan panorama laut yang menakjubkan dari lounge Clyde dan ruang makan di mana Anda dapat menikmati hidangan bar yang nikmat dengan beberapa menu klasik tradisional Skotlandia atau Anda dapat bersantap di Rio Ristorante dan menikmati hidangan Italia otentik.

Islay Ales

Sejak menyeduh pint pertama mereka pada 22 Maret 2004, Islay Ales telah beralih dari empat bir biasa, dengan dua bir musiman, ke titik di mana mereka sekarang memproduksi sepuluh bir biasa dengan satu bir musiman sesekali untuk Natal dan dua atau tiga “Spesial” untuk Fèis Ile, Festival Musik dan Malt tahunan.

Di Islay Ales, mereka memproduksi berbagai bir kaleng dan botol. Bir botol adalah bir asli dalam botol. Bir tidak disaring atau dipasteurisasi sebelum dibotolkan dan karena itu terus berfermentasi dan matang di dalam botol. Proses ini menghasilkan endapan di dasar botol.

Mereka baru-baru ini mulai memanfaatkan fakta bahwa banyak orang telah membotolkan wiski mereka sendiri di Islay dan mencari sesuatu yang istimewa untuk dilakukan dengan tong kosong itu. Mereka mengisi tong-tong ini dengan bagian dari minuman dan kemudian membiarkan pengaruh wiski dan kayu bekerja pada bir dengan mematangkannya setidaknya selama enam minggu hingga hampir tiga bulan, tergantung pada kebutuhan pelanggan.

Tahun ini Islay Ales sangat senang telah diminta oleh WW100 Islay untuk memproduksi bir untuk memperingati berakhirnya Perang Dunia Pertama dan untuk mengingat nyawa yang hilang dalam tenggelamnya dua kapal tentara secara tragis di lepas pantai Islay.

Pengunjung dipersilakan untuk mengunjungi Brewery, mereka dengan senang hati menunjukkan bagaimana bir diseduh di pabrik 4-barel, yang menghasilkan 1.150 liter (640 liter) sekaligus. Tergantung pada hari apa Anda datang ke tempat pembuatan bir, Anda bisa melihat pembuatan bir beraksi atau mungkin casking, pembotolan atau pelabelan, yang semuanya terjadi di lokasi.

Sebelum atau sesudah tur ke tempat pembuatan bir, Anda dapat mencicipi beberapa bir putih yang tersedia, kadang-kadang Islay Ales bahkan memiliki beberapa konsep untuk Anda coba. Anda juga dapat membeli botol bir serta Thistly Cross Cider. Jika Anda mencari hadiah atau sesuatu untuk diingat, toko Brewery memiliki berbagai pakaian, kacamata, dan barang-barang lainnya.

Brewery dan toko buka dari pukul 10.30 sampai 5.00 Senin sampai Sabtu selama musim panas tetapi hanya sampai pukul 4.00 di musim dingin. Mereka umumnya tidak buka pada hari Minggu kecuali ada permintaan khusus.

Sejumlah besar tempat di Islay mengambil ales, baik dalam bentuk botol atau draft sehingga ketika Anda datang mengunjungi pulau Anda pasti dapat menemukan Islay Ales di dekat tempat Anda menginap.

Penginapan Brander

Terletak di lokasi yang indah dan tenang, The Brander Lodge menawarkan fasilitas yang nyaman dan bergaya bagi mereka yang ingin bersantai dan menjelajah.

Direnovasi dan diperpanjang sepenuhnya pada tahun 2016, hotel dan bistro kontemporer ini menyambut Anda dengan hangat.

Sebuah hotel ramah keluarga, mereka menyediakan tempat yang sempurna untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar sebelum menikmati pemandangan dan atraksi di dekatnya. Sesuatu untuk semua orang ditawarkan, mulai dari hiking, bersepeda, menikmati pelayaran, atau melihat satwa liar.