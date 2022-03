Sejarah Kastil Eilean Donan Argyll – Pada awal abad ketiga belas, pada masa pemerintahan Alexander II (memerintah 1214-1249), sebuah kastil berdinding tirai besar (dinding enceinte ) dibangun; itu menutupi sebagian besar pulau. Pada saat ini, daerah di sekitar pulau berada di perbatasan Norse Celtic Lordship of the Isles dan Earldom of Ross Eilean Donan memberikan posisi pertahanan yang kuat terhadap ekspedisi Norse.

Sebuah legenda pendiri mengatakan bahwa putra seorang kepala Mathesonsmemperoleh kekuatan untuk berkomunikasi dengan burung; sebagai hasil dari kekuatan ini, dan setelah banyak petualangan di luar negeri, ia memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan rasa hormat dari Alexander II, yang memintanya untuk membangun kastil untuk mempertahankan kerajaannya.

Di kemudian hari, pulau itu menjadi markas Mackenzies of Kintail, yang awalnya adalah pengikut William I, Earl of Ross . Pada tahap awal ini, kastil dikatakan telah ditempatkan oleh Macraes dan Maclennans , keduanya klan yang kemudian terkait erat dengan Mackenzies. Sejarah tradisional klan Mackenzie menceritakan bahwa Earl William mencari keuntungan dari Perjanjian Perth tahun 1266, di mana Raja Magnus VI dari Norwegia menyerahkan Hebrideske Skotlandia, dan menuntut agar kerabatnya Kenneth Mackenzie mengembalikan kastil untuk memungkinkan ekspansinya ke pulau-pulau. Mackenzie menolak, dan Earl William memimpin serangan terhadap Eilean Donan yang berhasil dipukul mundur oleh Mackenzie dan sekutunya.

Sejarah klan Mackenzie juga mengklaim (dengan sedikit, jika ada, mendukung bukti kontemporer), bahwa Robert the Bruce berlindung di Eilean Donan selama musim dingin 1306 hingga 1307; kastil lolos dari keterlibatan lain dalam Perang Kemerdekaan Skotlandia . Pada tahun 1331 Thomas Randolph, Earl of Moray , mengirim seorang perwira ke Eilean Donan untuk memperingatkan para penghuni tentang kunjungannya yang akan datang. Sebagai persiapan, 50 pelanggar ditangkap dan dieksekusi, kepala mereka dipajang di dinding kastil untuk persetujuan Moray. Pada pertengahan abad ke-14 Mackenzie dikatakan berada di pihak yang kalah dalam perseteruan yang sedang berlangsung dengan Earls of Ross. William III, Earl of Rossmemberikan Kintail kepada Raghnall Mac RuaidhrĂ­ pada tahun 1342.

Dengan bantuan Leod Macgilleandrais , Earl diduga menangkap Kenneth Mackenzie, ke-3 dari Kintail, dan mengeksekusinya pada tahun 1346 di Inverness. Selama periode ini Eilean Donan dikatakan telah ditahan oleh Duncan Macaulay untuk Mackenzies, melawan Earl dan sekutunya. Putra muda Kenneth, Murdo Mackenzie, diduga menghindari upaya Earl untuk melenyapkannya, dan sekembalinya David II dari pengasingan, Murdo Mackenzie diduga dikonfirmasi di tanah Kintail dan Eilean Donan dengan piagam 1362 (yang, bagaimanapun, tidak ada jejak yang bertahan hingga hari ini). Di beberapa titik di awal abad ke-14, diperkirakan bahwa Klan Macrae mulai menetap di Kintail sebagai sebuah badan, setelah bermigrasi dari Beauly Firth , dan di sana memperoleh kepercayaan dari laird Mackenzie melalui kemungkinan kekerabatan dan pernikahan yang menguntungkan. Keluarga Macra mulai bertindak sebagai pengawal Mackenzie, memperoleh julukan “baju pos Mackenzie”.

James I , bertekad untuk menenangkan Dataran Tinggi, melakukan perjalanan ke Inverness pada tahun 1427 dan mengundang para pemimpin utama untuk menemuinya di sana. Diduga di antara mereka adalah Alexander Mackenzie muda , Earl of Kintail ke-6. James kemudian menangkapnya, bersama dengan kepala suku lainnya, pada saat kedatangan mereka. Sejarah klan Mackenzie menceritakan bahwa, meskipun beberapa kepala suku dieksekusi atau dipenjarakan, Alexander, karena masa mudanya, malah dikirim ke Perth untuk bersekolah. Paman Alexander berusaha untuk menguasai Kintail, tetapi polisi Duncan Macaulay terus menahan Eilean Donan atas namanya. Fionnla Dubh mac Gillechriosd , dianggap oleh sejarawan klan sebagai pendiri Clan Macrae di Kintail, dikirim untuk menjemput laird muda itu kembali.

Selama masa kepemimpinannya, Alexander tampaknya telah mendukung monarki melawan MacDonald Lords of the Isles dan diduga dihadiahi oleh piagam Kintail lainnya pada tahun 1463. Alexander meninggal pada sekitar tahun 1488 pada usia yang sangat tua, dan digantikan oleh Kenneth Mackenzie, ke-7 dari Kintail yang memenangkan Pertempuran Blar Na Pairce melawan MacDonalds. Kenneth meninggal beberapa tahun kemudian dan digantikan pertama oleh putra sulungnya, kemudian pada kematiannya pada tahun 1497 oleh putra keduanya, John of Killin , yang masih di bawah umur. Pamannya, Hector Roy Mackenzie, berusaha untuk merebut tanah Mackenzie dan memasang polisinya sendiri di Eilean Donan, Malcolm Mac Ian Charrich Macrae. Aktivitas Hector yang melanggar hukum menyebabkan Mackenzie dicap sebagai pemberontak, dan pada tahun 1503 Earl of Huntly menawarkan untuk menyerahkan Eilean Donan kepada raja, dan menahannya atas namanya.

James IV menyediakan kapal untuk mendukung perusahaan. Akhirnya, John memaksa pamannya untuk melepaskan klaimnya, dan Hector setuju untuk menyerahkan Eilean Donan. Namun polisi itu menolak, dan para pendukung John mengepung. Malcolm Mac Ian Charrich akhirnya dibujuk oleh Hector untuk melepaskan kastil, setelah itu ia diberhentikan sebagai polisi dan Christopher Macrae (Gillechriosd Mac Fionnlagh Mhic Rath) ditunjuk menggantikannya di sekitar tahun 1511. John dari Killin diperoleh piagam lebih lanjut dari Kintail dan Eilean Donan pada tahun 1509.

Pada tahun 1539, Donald Gorm Macdonald dari Sleat menghancurkan tanah MacLeod dari Dunvegan di Skye dan kemudian menyerang tanah Mackenzie di Kinlochewe , di mana Miles (Maolmure), saudara Christopher Macrae, terbunuh. Setelah serangkaian serangan balasan, Donald Gorm mengetahui bahwa Eilean Donan ditempatkan dengan lemah dan melancarkan serangan mendadak. Faktanya, hanya dua orang yang berada di kastil polisi yang baru saja diangkat Iain Dubh Matheson dan sipir. Duncan MacGillechriosd dari Clan Macrae, putra mantan polisi, tiba di awal serangan dan membunuh beberapa MacDonalds di gerbang belakang .

Panah yang diluncurkan oleh penyerang membunuh Matheson dan sipir, tetapi MacGillechriosd berhasil mengenai Donald Gorm dengan panah terakhirnya, melukai Gorm secara fatal, dan Macdonald mundur. Duncan MacGillechriosd diharapkan untuk ditunjuk sebagai polisi baru tetapi dianggap terlalu keras kepala pendeta lokal John MacMhurchaidh Dhuibh (John Murchison) ditunjuk sebagai kompromi antara kepentingan saingan Macrae dan Maclennan. Marah pada perlakuan ini, MacGillechriosd meninggalkan Kintail dan bergabung dengan layanan Lord Lovat , meskipun ia akhirnya kembali untuk menetap di Inverinate . Sementara itu, Maclennan yang merasa dirugikan tampaknya menembak pantat MacMhurchaidh dengan panah.

Putra MacGillechriosd, Christopher Macrae, menjadi polisi Eilean Donan secara bergiliran, dan memegang kastil selama perseteruan klan lainnya, kali ini antara Mackenzies dan MacDonalds of Glengarry . Perseteruan pecah pada tahun 1580 dan berlanjut selama hampir 25 tahun. Pada sekitar 1602 Eilean Donan adalah basis untuk pertempuran laut di celah sempit Kyle Rhea yang dipimpin oleh putra Christopher Duncan. Selama aksi, MacDonalds didorong ke Cailleach Rock di ujung timur Skye dan Angus, putra MacDonald dari Glengarry, terbunuh. Christopher digantikan sebagai polisi oleh Pendeta Murdoch Murchison, menteri Kintail.