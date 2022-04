Sebuah Sejarah Menarik Argyll dan Bute – Sejarah Argyll dan Bute memiliki daya tarik yang luar biasa. Masa lalu telah meninggalkan sisa sisa arkeologis bersama dengan bukti dramatis dari pendudukan yang lebih baru, semuanya terletak di tengah tengah pemandangan danau dan pegunungan laut yang menakjubkan.

Sebuah Sejarah Menarik Argyll dan Bute

forargyll – Gereja mula mula tidak dapat dikenang dengan lebih menggugah atau lebih pedih daripada oleh suasana bersejarah Iona. Warisan klan abad pertengahan akhir menjangkau keturunan di seluruh dunia, sementara diaspora Dataran Tinggi abad ke 18 dan 19 yang hebat sebagian konsekuensi dari pembersihan dan peningkatan telah menghasilkan minat yang mendesak dalam penelitian sejarah keluarga dan kembali untuk menjelajahi tanah dari mana nenek moyang berlayar.

Baca Juga : Hal Yang Tidak Kamu Ketahui Tentang Argyll

Lanskap Prasejarah Terkaya di Skotlandia

Argyll memiliki tempat yang signifikan dalam cerita Skotlandia. Lembah Kilmartin di Mid Argyll terdiri dari lanskap prasejarah terkaya di Skotlandia dengan konsentrasi piramida dr batu kasar, batu berdiri, dan sisa sisa mengesankan lainnya yang telah menghiasi lanskap dari sekitar 3000 SM Banyak dari monumen ini mudah diakses oleh publik dan interpretasi disediakan oleh museum pemenang penghargaan di Kilmartin.

Namun, hampir setiap wilayah Argyll dan Bute mengandung bukti nyata dan seringkali dramatis dari pendudukan prasejarah. Argyll juga membentuk peran kunci sebagai tempat lahir bangsa Skotlandia baru dan iman Kristennya melalui kedatangan “Scotti” dari Ulster untuk membentuk Kerajaan Dalriada di Argyll dari sekitar tahun 500 M Dengan benteng bukit di Dunadd di Mid Argyll sebagai modal awal mereka,

Jika orang Norse yang menyerbu telah memberikan pukulan serius terhadap gereja dan negara bagian di Argyll, orang orang Norse yang telah menetap itu membantu membentuk pemerintahan lokal baru; pertama sebagai perpanjangan efektif Kerajaan Norwegia, tetapi terakhir berpuncak pada penciptaan Lordship of the Isles di bawah Somerled. Ada sisa sisa fisik sejak, pada akhir abad ke 12, pembangunan istana batu dimulai di pesisir Argyll. Suibhne, Penguasa Knapdale dan tampaknya keturunan Nordik, membangun Kastil Sween pada akhir 1100 an.

Kastil Rothesay, di sisi lain, berasal dari sekitar periode yang sama, dibangun untuk Stewarts, agen Mahkota Skotlandia. Kemunculan pagar batu yang dibentengi ini di Argyll menekankan bahwa ekonomi lokal cukup bersemangat untuk mendukung mereka dan bahwa pengaruh lingkungan yang berlawanan membuat Argyll menjadi tanah di mana wilayah dan kontrol komunikasi harus dipegang dari pangkalan yang kuat.

Penempatan kastil memperjelas bahwa laut dan danau laut bukanlah penghalang tetapi jalur laut. Dugald, putra Suibhne, memegang kastil Skipness pada tahun 1261. Penyebab Norwegia yang lebih luas tidak beruntung: meskipun pada tahun 1230 dan 1263, Norse merebut Kastil Rothesay, kampanye selanjutnya memuncak dengan kekalahan Norwegia yang menentukan di Pertempuran Largs.

Ketuhanan Kepulauan

Abad ke 12 sebenarnya telah menghasilkan, dari perpaduan budaya Gaelik dan Nordik, basis kekuatan politiknya sendiri. Somerled dan penerusnya MacDougall dan MacDonald ke Lordship of the Isles menjadi ancaman bagi Mahkota Skotlandia seperti halnya Somerled terhadap pengaruh Norwegia. Kastil berkembang biak sepanjang Periode Abad Pertengahan seperti halnya kelompok klan. Keduanya diuntungkan dari pergeseran kekuasaan dan pengaruh. Beberapa kastil (seperti Tarbert) berutang evolusi abad ke 13 dan ke 14 untuk perluasan kekuasaan Kerajaan; lainnya seperti Dunstaffnage (didirikan oleh MacDougall Lords of Lorn pada abad ke 13), adalah basis kekuatan untuk kekuatan lokal yang dominan.

Kekuatan politik

Masuknya industri baru, perdagangan baru, investasi baru, dan orang orang baru, pada akhir abad ke 19, menciptakan budaya yang agak berbeda dari budaya tradisional yang masih ditemukan di daerah daerah terpencil yang luas di properti Duke of Argyll. Di antara dua kekuatan yang semakin mendapat hak pilih ini, pemilik tanah yang sudah mapan mempertahankan kendali politik sampai pemilihan anggota parlemen radikal pada tahun 1880 an. Setelah itu, kekuatan politik landed interest menurun secara bertahap. Begitu juga sektor crofting dan agitasinya di dalam Argyll.

Industri Modern

Awal abad ke 20 menyaksikan Musim Panas India dari perkembangan perkotaan lebih lanjut dari kota kota dan perdagangan turis. Ini terganggu sementara oleh dua Perang Dunia dan, lebih serius untuk resor Clyde, oleh pertumbuhan liburan murah. Pertumbuhan kepemilikan mobil dan liburan bus telah membantu mengkompensasi resor, dan Dunoon menikmati ledakan untuk sementara waktu, berkat pangkalan kapal selam Amerika.

Liburan bus telah, di banyak bagian Argyll, membawa fenomena pariwisata “berkendara melalui”, bus berhenti hanya di tempat tempat wisata utama. Tapi ini dikompensasi oleh pengunjung yang membawa mobil yang membawa bentuk pariwisata yang lebih bijaksana ke daerah pedesaan, sebuah pariwisata di mana “tempat tidur dan sarapan” memainkan peran utama.

Perikanan masih merupakan industri yang penting, meskipun kapal beroperasi lebih jauh ke laut dan distribusi hasil tangkapan agak berubah sejak seabad yang lalu ketika kapal uap akan memanggil armada perahu untuk membeli tangkapan mereka yang kemudian akan dibawa ke pasar di Glasgow. Pengangkutan dan transportasi jalan telah mengatasi jaringan kapal uap yang pernah melayani resor dan komunitas di sekitar Clyde dan lebih jauh ke Barat. Hanya pulau pulau yang perlu mempertahankan hubungan laut, hampir secara eksklusif dalam bentuk feri mobil roll on dan roll off.

Reorganisasi

Reorganisasi Pemerintah Daerah tahun 1975 kehilangan Ardnamurchan ke Argyll; perubahan tahun 1996 membawa ke distrik administratif wilayah Helensburgh dan Lomond, termasuk Semenanjung Rosneath. Meskipun daerah daerah ini dapat mempertahankan elemen ‘Dunbartonshire’ dari alamat posnya, mereka sekarang secara tegas menjadi bagian, dan bagian utama, dari entitas baru. Dalam istilah sejarah dan budaya, bagaimanapun, Dunbartonshire memiliki sejarah yang terpisah dari Argyll, dengan tumpang tindih yang jelas. Di Loch Lomondside pada masa Klan, Colquhoun dan MacGregors bertarung memperebutkan kekuasaan.

Colquhoun kemudian membangun rumah megah abad ke 18 di Rossdhu, yang sekarang menjadi rumah klub untuk lapangan golf pilihan. Peletakan mereka di kota baru Helensburgh dari tahun 1776 lebih signifikan, dengan bantuan Komet Henry Bell, diluncurkan pada tahun 1812, dan Bell’ Hotel milik sendiri di kota, Helensburgh akhirnya menjadi tempat lain “berbuat baik” untuk komuter Glaswegian dan pelancong harian. Dalam hal ini, Helensburgh memiliki atau memiliki banyak kesamaan dengan tujuan lain semenanjung Rosneath dan pantai Argyll.

Namun, setelah kedatangan kereta api pada tahun 1857, Helensburgh menjadi lebih dekat dengan Glasgow, di mana ia menjadi, dalam arti yang murah hati, sebuah pinggiran kota terpilih. Vila vila Victoria dan Edwardian akhir di Helensburgh atas mencerminkan gaya hidup yang sangat kaya dan mengembangkan selera arsitektur pemiliknya, menghasilkan koleksi bangunan terbaik dari jenisnya di Skotlandia Barat. Ini sebagian besar berkat kontribusi “arsitek seni”

Budaya Argyll dan Bute saat ini tentu saja budaya modern, berpikiran maju; tetapi sebagian besar komunitas tetap memiliki kesadaran akan sejarah dan warisan budaya mereka sendiri. Ini memang seharusnya, di daerah yang memiliki keragaman yang cukup besar, dari pulau pulau di mana bahasa Gaelik masih digunakan, melalui kota kota wisata, ke daerah Helensburgh dan Lomond yang baru dimasukkan yang bergerak ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil di orbit Glasgow.

Kastil dan Kota

Abad ke 16 dan ke 17 telah menyaksikan kekerasan yang cukup besar di Argyll meskipun, secara paradoks, tempat tinggal baru yang besar tidak berbentuk kastil tua yang tertutup, atau menara berdinding seperti Aros di Mull atau Saddell di Kintyre. Sebaliknya, seperti di Skotlandia secara keseluruhan, mereka telah berevolusi menjadi rumah berbenteng yang lebih elegan seperti yang ditemukan di Dunderave di Loch Fyne atau Barcaldine dan Gylen dekat Oban.

Pemusnahan Argyll oleh Sir Alastair MacDonald untuk ayahnya, “Colkitto”, pada tahun 1640 an telah brutal, dan “pemusnahan” lebih lanjut telah dilakukan pada tahun 1686. Abad ke 18 menciptakan kepercayaan yang lebih besar, yang dilambangkan dengan pembangunan Inveraray baru. Kastil dari tahun 1740 an sebagai istana dalam praktik dan kastil hanya dalam nama dan berkembang.

Kemudian di abad itu, pembangunan kembali kota Inveraray secara bertahap sebagai kota terencana dalam gaya Palladian Dataran Tinggi Barat, bersama dengan penataan Campbeltown, memberikan pengenalan yang disengaja yang sopan dan perkotaan ke lanskap pedesaan di mana pondok jerami, sering dengan dinding rumput, adalah aturan. Pada akhir 1780 an British Fisheries Society mendirikan Tobermory di Mull. Pada awal abad ke 19, pembukaan Terusan Crinan sangat penting bagi perkembangan Ardrishaig dan Lochgilphead. Pariwisata, seperti yang dilakukan Boswell dan Johnson, menjadi kekuatan utama, seperti yang ditunjukkan oleh perkembangan pesat Oban pada abad ke 19 sebagai pintu gerbang ke pulau pulau dan pusat kapal uap dan kemudian jaringan kereta api.

memberikan pengenalan yang disengaja yang sopan dan perkotaan ke lanskap pedesaan di mana pondok jerami, seringkali dengan dinding rumput, adalah aturannya. Pada akhir 1780 an British Fisheries Society mendirikan Tobermory di Mull. Pada awal abad ke 19, pembukaan Terusan Crinan sangat penting bagi perkembangan Ardrishaig dan Lochgilphead.

Pariwisata, seperti yang dilakukan Boswell dan Johnson, menjadi kekuatan utama, seperti yang ditunjukkan oleh perkembangan pesat Oban pada abad ke 19 sebagai pintu gerbang ke pulau pulau dan pusat kapal uap dan kemudian jaringan kereta api. memberikan pengenalan yang disengaja yang sopan dan perkotaan ke lanskap pedesaan di mana pondok jerami, seringkali dengan dinding rumput, adalah aturannya. Pada akhir 1780 an British Fisheries Society mendirikan Tobermory di Mull. Pada awal abad ke 19, pembukaan Terusan Crinan sangat penting bagi perkembangan Ardrishaig dan Lochgilphead.

Pariwisata, seperti yang dilakukan Boswell dan Johnson, menjadi kekuatan utama, seperti yang ditunjukkan oleh perkembangan pesat Oban pada abad ke 19 sebagai pintu gerbang ke pulau pulau dan pusat kapal uap dan kemudian jaringan kereta api. pembukaan Terusan Crinan sangat penting bagi perkembangan Ardrishaig dan Lochgilphead. Pariwisata, seperti yang dilakukan Boswell dan Johnson, menjadi kekuatan utama, seperti yang ditunjukkan oleh perkembangan pesat Oban pada abad ke 19 sebagai pintu gerbang ke pulau pulau dan pusat kapal uap dan kemudian jaringan kereta api.

pembukaan Terusan Crinan sangat penting bagi perkembangan Ardrishaig dan Lochgilphead. Pariwisata, seperti yang dilakukan Boswell dan Johnson, menjadi kekuatan utama, seperti yang ditunjukkan oleh perkembangan pesat Oban pada abad ke 19 sebagai pintu gerbang ke pulau pulau dan pusat kapal uap dan kemudian jaringan kereta api.

Rumah pedesaan

Abad ke 18, ke 19, dan awal abad ke 20 adalah usia rumah pedesaan di Argyll. Kastil Inveraray, berkat kostumnya yang “gothicky”, telah memulai minat romantis untuk menghidupkan kembali atau bermain dengan gaya sejarah. Ini mendominasi abad ke 19 dan awal abad ke 20, dan sering dibangun untuk orang kaya yang membeli keluarga lokal. Torosay, Glengorm, Kilberry, dan Ardkinglas dibangun dengan gaya Baronial Skotlandia, Torrisdale, Calgary, dan Minard dalam gaya castellated, Glenbarr meniru sebuah biara yang berubah menjadi rumah besar, dan

Poltalloch mungkin yang paling mengesankan dari semuanya, sekarang menjadi reruntuhan dirancang oleh arsitek Skotlandia terkemuka William Burn dalam gaya Jacobean Inggris. Jalan umum dari rumah rumah abad ke 18, betapapun mengandung kemungkinan visi Inveraray mungkin untuk masa depan, telah sopan, Struktur turunan Palladian, disempurnakan secara proporsional dan menunjukkan keteraturan. Contohnya berlimpah, tetapi yang ada di Barbreck dan Strachur dapat dilihat sekilas dari jalan umum di seberang taman mereka.