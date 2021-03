Rothesay Kota Utama Argyll and Bute – Rothesay adalah kota utama di Pulau Bute, terletak di kawasan parlementer Argyll dan Bute, Skotlandia. Itu terletak di pantai Firth Clyde. Anda dapat mencapainya dengan feri dari Teluk Wemyss, di mana terdapat jalur kereta api langsung ke Glasgow. Di pusat kota terdapat Kastil Rothesay abad ke-13 (Kastil Rothesay), yang unik di Skotlandia karena arsitekturnya yang melingkar.

Etimologi

Dalam Gaelik Skotlandia modern, Rothesay disebut Baile Bhòid, yang berarti “Kota Bute”. Nama Inggris aslinya mengacu pada kastil. Nama Inggrisnya adalah Rothersay, ditulis pada 1321, Rosey ditulis sekitar 1400, dan Rothissaye ditulis sekitar 1500. Karena kastil dikelilingi oleh parit yang terhubung ke laut, nama aslinya berarti “Pulau Rother” (akhiran Norwegia -ey berarti “pulau”), atau itu adalah varian dari rath Gaelic, yang berarti “Benteng”.

History

Kota tua berpusat di Rothesay Castle, yang dibangun pada abad ke-13. Benteng ini telah lama berdiri di reruntuhan, tetapi indah, begitu kota mulai berkembang menjadi resor tepi laut, itu akan menjadi fokus wisatawan forargyll.

Rothesay adalah kota kabupaten di paroki sipil Rothesay, yang terletak di bekas wilayah Bute. Secara historis, daerah itu termasuk Great Cambrai, Little Cambrai, dan Kepulauan Aran. Gedung pemerintah kabupaten lama, yang sekarang sebagian ditutup, menghadap ke kastil.

Selama era Victoria, Rothesay menjadi tujuan wisata yang populer. Secara khusus, ini populer di kalangan orang Glasgow untuk “menyusuri jalur air” (secara harfiah berarti “menyusuri air”, mengacu pada perairan Clyde Fjord). Dermaga kayunya disibukkan dengan kapal-kapal yang lewat. Itu adalah rumah bagi salah satu dari banyak spa di Skotlandia, yang sangat populer pada saat itu. Ia juga memiliki jalur trem, Rothesay dan Ettrick Bay Light Railway, yang melintasi seluruh Pulau Bute dan membawa penumpang ke salah satu pantai terbesar di pulau itu. (Trem ditutup pada pertengahan 1930-an.)

Monumen perang yang dirancang oleh Pilkington Jackson dibangun pada tahun 1922. The Winter Garden Building, dibangun pada tahun 1923, adalah pusat dari banyak aktivitas di Rothesay pada pertengahan abad ke-20 dan menjadi tuan rumah bagi para artis gedung konser paling terkenal saat ini.

Paviliun Rothesay dibuka pada tahun 1938 dan merupakan atraksi populer lainnya. Ini adalah contoh bangunan bergaya modernis internasional, yang dirancang oleh arsitek Al James Andrew Carrick. (Meskipun kemudian menjadi rusak, itu masih menjadi landmark utama tepi pantai saat ini dan saat ini sedang menjalani pemulihan penuh.)

Selama Perang Dunia Kedua, Teluk Rothesay adalah pelabuhan asal HMS Cyclops, kapal pemasok untuk Armada Kapal Selam ke-7, dan fasilitas pelatihan untuk hampir semua kapal selam Inggris yang beroperasi selama perang. Pada tahun 1941 dan 1942, Stasiun Konsentrasi Perwira Rothsay juga berlokasi di sini.

Pada 1960-an, masa kejayaan Rothesay sebagai tujuan wisata pada dasarnya telah berakhir. Tiket liburan mantel nasional yang murah menjadi semakin populer di kalangan penduduk Inggris. Gedung Winter Garden telah ditutup dan telah ditinggalkan selama beberapa dekade. Namun, itu dikembangkan kembali pada tahun 1990-an dan sekarang dibuka sebagai pusat informasi dan pameran wisata.

Duke of Rothesay

Pewaris takhta Inggris (sekarang Charles, Pangeran Wales) dikenal sebagai Duke of Rosssay di Skotlandia. Praktik ini dimulai oleh Robert III dari Skotlandia pada akhir abad ke-14. Ia sering tinggal di Kastil Rothesay dan pertama kali memberikan gelar putranya David ke kota pada tahun 1398 (dikenal sebagai Untuk kota But).

Pulau Bute (dan Pulau Arran) dikendalikan oleh Robert III karena dia mewarisinya dari nenek moyang Stewart-nya. Dimiliki oleh Raja Alexander III dari Skotlandia (diterima dari Norwegia di bawah Perjanjian Perth tahun 1266) kepada kakek buyut Robert III, Alexander Stewart. Kedua pulau tersebut adalah milik pribadi keluarga Stewart sampai Robert II (cucu Alexander Stewart dan ayah Robert III) mewarisi tahta dari ibunya, setelah itu pulau-pulau tersebut menjadi milik kerajaan.

Setelah Robert III memberikan gelar ini kepada putranya, gelar ini terus diberikan kepada setiap pewaris takhta Skotlandia. Setelah dinobatkan sebagai mahkota pada 1603, pewaris takhta Inggris juga secara resmi dianggap sebagai “pewaris takhta Skotlandia” dan dengan demikian memenangkan gelar tersebut.

Berbeda dengan padanan Inggris untuk gelar (Duke of Cornwall), gelar Rothesay tidak datang dengan tanah apa pun dalam bentuk kadipaten. Itu karena kendali atas tanah dipindahkan ke saudara tiri Robert III dan keturunannya, yang menerima gelar Marquis of But pada abad ke-18. Marquis saat ini masih menjadi pemilik utama pulau itu; kursi utamanya adalah Gunung Stuart, beberapa mil di selatan Kastil Rothesay.

Modern times

Rothesay bukan lagi resor tepi laut di pertengahan abad ke-20. Semakin banyak turis pergi ke tempat-tempat yang lebih hangat seperti Spanyol dan Florida di Amerika Serikat Namun, sejak resesi pada 2009, jumlah wisatawan meningkat Rothesay memperoleh jutaan pound pada 2004 saja. Waktu kedatangan dari kapal feri bawah generasi berikutnya, Argyle dan Bute, untuk proyek pengembangan pelabuhan.

Pada Agustus 2018, pesawat amfibi Donald Campbell Bluebird mengadakan uji coba penerbangan di Danau Fader. Ini adalah pertama kalinya mobil memasuki air sejak mobil tersebut ditemukan dari Coniston Water di Lake District setelah kecelakaan Campbell pada tahun 1967.

Kultur Budaya Rothesay

Sport

Klub olahraga paling sukses di pulau ini adalah Bute Shinty Club, yang merupakan tingkat kompetisi tertinggi dalam olahraga (Marine Harvest Super League). Klub Bute dipromosikan ke Liga Premier pada tahun 2006 dengan memenangkan pertandingan Divisi Satu Selatan. Itu juga merupakan juara ganda Piala Balliemore.

Kota ini memiliki klub sepak bola amatir Rothesay Brandane A.F.C. (dijuluki “The Danes”) didirikan pada tahun 1946. Mereka mulai bermain di Liga Sepak Bola Amatir Skotlandia pada tahun 1947, mencapai semifinal Piala Amatir Skotlandia pada tahun 1948-1949 dan memenangkan kejuaraan liga pada musim 1963-64 dan 2000-01.

Pada tahun 2004, mereka dipindahkan ke divisi dua Liga Sepak Bola Amatir Caledonian dan memenangkan promosi setelah musim 2007-08. Mereka saat ini bermain di divisi pertama. Mereka juga memiliki tim yunior berusia 15 tahun ke bawah, bernama Rothesay Brandane Rovers. (Pada abad ke-19, kota ini memiliki klub sepak bola lain bernama Bute Rangers F.C., yang berpartisipasi dalam Piala Skotlandia.)

Klub Kriket But County berpartisipasi dalam Kejuaraan Federasi Kriket Regional Barat.

Ada 3 lapangan golf di pulau itu: Klub Golf Rothesay 18 lubang di pinggiran kota; Lapangan Golf Bute 9 lubang di dekat pantai Teluk Stravannan di pantai barat pulau; dan Port Bannatyne 13 lubang yang agak tidak biasa Klub Golf (Klub Golf Port Bannatyne). Klub) duduk di atas bukit di belakang kota. Ada juga dua tanaman hijau di tepi pantai kota.

Setiap musim panas, kota ini menyelenggarakan Perkemahan Rugby Sekolah Menengah Glasgow.

Untuk penggemar bowling, Bute menawarkan empat sayuran hijau: Ardbeg, Craigmore, Kingarth dan Rothesay. Yang tertua adalah Klub Bowling Rothesay, yang didirikan pada tahun 1860-an.

Asosiasi Bowling menyelenggarakan banyak kompetisi klub lokal. Ini juga mengadakan kejuaraan terbuka setiap bulan Agustus, bapak ibu bapak-bapak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Hingga tahun 2014, acara tersebut telah berlangsung selama 57 tahun.

Edukasi

Rothesay saat ini memiliki tiga sekolah dasar: Sekolah Dasar St Andrews, Sekolah Dasar Rothesay dan Sekolah Dasar North Bute. Ini memiliki sekolah menengah, Akademi Rothesay. Pada tahun 2007, Sekolah Dasar Rothesay dan Perguruan Tinggi Rothesay mendirikan sekolah kampus bersama, dan gedung yang sebelumnya menampung Akademi Rothesay juga ditutup.