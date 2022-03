Mount Stuart House Yang Wajib Dikunjungi Saat Anda Berada Di Argyll – Mount Stuart House , di pantai timur Isle of Bute , Skotlandia, adalah rumah pedesaan yang dibangun dengan gaya Kebangkitan Gotik dan rumah leluhur Marquesses of Bute .

Mount Stuart House Yang Wajib Dikunjungi Saat Anda Berada Di Argyll

forargyll – Ini dirancang oleh Sir Robert Rowand Anderson untuk Marquess ke-3 di akhir tahun 1870-an, menggantikan rumah sebelumnya oleh Alexander McGill , yang terbakar pada tahun 1877. Rumah itu adalah bangunan yang terdaftar di Kategori A.

Rumah tersebut adalah tempat kedudukan Stuarts of Bute , berasal dari kantor turun-temurun “Steward of Bute” yang diadakan sejak tahun 1157. Keluarga tersebut adalah keturunan garis laki-laki langsung dari John Stewart, putra tidak sah Raja Robert II dari Skotlandia , Stuart pertama Raja , oleh gundiknya, Moira Leitch. Berdasarkan keturunan ini, mereka juga merupakan keturunan Robert the Bruce , yang putrinya Marjorie adalah ibu dari Robert II melalui pernikahannya dengan Walter Stewart, 6th High Steward of Scotland .

Sejarah

Rumah aslinya dibangun pada tahun 1719 untuk The 2nd Earl of Bute , tetapi dibangun kembali untuk The 3rd Marquess of Bute setelah kebakaran pada 3 Desember 1877. Setelah pembuatan sebelumnya dari Cardiff Castle dan Castell Coch di Cardiff , Marquess digunakan banyak pembangun dan pekerja yang dia pekerjakan di South Wales , termasuk William Burges dan banyak dari tim arsitek itu. Burges membangun sebuah oratorium di rumah itu. Bagian utama dari rumah ini adalah contoh flamboyan dari arsitektur Kebangkitan Gotik abad ke-19, dibangun di atas batu berwarna coklat kemerahan.

Fitur utama Gunung Stuart termasuk Aula Marmer bertiang di tengah blok utama dan Kapel Marmer, yang memiliki menara berpuncak rumit yang merupakan bagian tertinggi dari bangunan. Dua sayap sebelumnya dengan gaya yang sangat berbeda bertahan. Mereka jauh lebih kecil dalam skala, memiliki jendela selempang bergaya Georgia dan dicat putih. Sebagian besar furnitur dirancang khusus untuk rumah oleh Robert Weir Schultz pada tahun-tahun awal abad ke-20. Dia juga menata banyak bagian taman.

Mount Stuart House mengklaim memiliki kolam air panas pertama di dunia di rumah mana pun itu juga rumah pertama di Skotlandia yang diterangi oleh listrik. Rumah ini menyimpan The Bute Collection, koleksi pribadi karya seni dan artefak. Koleksi ini juga menampung arsip, buku, furnitur, dan kerajinan perak yang mencerminkan minat berbagai generasi keluarga Bute, termasuk 25.000 buku tentang topik termasuk teologi, botani, pertanian, dan sejarah Skotlandia. dan sastra. Pada bulan April 2016 diumumkan bahwa Folio Pertama Shakespeare telah ditemukan di Perpustakaan House. Folio itu milik Isaac Reed . Rumah itu terbuka untuk umum.

Taman Bunga Mount Stuart

Gunung Stuart di Isle of Bute adalah rumah megah yang spektakuler dan salah satu atraksi yang harus dilihat di Argyll. Rumah leluhur Marquess of Bute, menampilkan arsitektur dan desain Gotik Victoria yang megah bersama dengan keahlian yang menakjubkan. Tetapi mereka yang mengunjungi kreasi neo Gotik yang luar biasa ini harus meluangkan banyak waktu untuk menjelajahi taman dan pekarangannya.

Mereka sangat menakjubkan. Anda akan menemukan koleksi menakjubkan flora eksotis dan Inggris di atas taman dan pekarangan yang luas, semuanya diatur dengan latar belakang Firth of Clyde. Lahannya adalah rumah bagi hutan atmosfer dan lanskap penuh warna. Hamparan hutan dan hutan belantara garis pantai kontras dengan keindahan halaman rumput dan taman formal yang terukur dengan cermat. Inilah rasa dari apa yang dapat Anda harapkan saat Anda menjelajahi taman dan pekarangan Gunung Stuart yang megah.

The Policies

Policies adalah kata khas Skotlandia yang mengacu pada tempat kesenangan di sekitar rumah besar. Di Mount Stuart, itu menggambarkan daerah berhutan yang membentang di sepanjang jalan dan Forty-Five Avenue ke bawah menuju Firth of Clyde. Di musim semi, Anda akan menemukan hamparan bunga bakung dan bunga lonceng biru. Ikuti jalan pantai untuk menjelajahi kebijakan yang lebih rendah, yang membawa Anda melintasi campuran pohon berdaun lebar dan konifer, asli dan internasional.

Rock Garden

Dirancang oleh arsitek lansekap terkenal Thomas Hayton Mawson digambarkan oleh beberapa orang sebagai arsitek lansekap terkemuka di era Edwardian Rock Garden ditugaskan dan diselesaikan pada zaman Victoria, yang berasal dari akhir tahun 1890-an. Ini menampilkan aliran yang disalurkan untuk membuat serangkaian kumpulan dalam apa yang dianggap dan prestasi rekayasa yang cerdik pada saat itu! Taman ini menampilkan berbagai semak dan tanaman yang dibawa kembali dari ekspedisi ke timur dekat dan jauh.

Wee Garden

Dengan luas lima hektar, Wee Garden tidak terlalu kecil! Ini adalah tempat untuk menyendiri dan kontemplasi dan memiliki semua fitur taman rahasia, memungkinkan pengunjung untuk menemukan kedamaian dan ketenangan di berbagai sudut dan celahnya. Itu dimulai oleh istri bangsawan kedua di tahun 1820-an dan masih ada beberapa yang selamat dari penanaman asli yang hidup sampai hari ini. Banyak tanaman dari belahan bumi selatan tumbuh subur di sini, termasuk Banksia Marginata yang lembut.

Kitchen Garden

Area ini didesain ulang pada 1990-an dan sekarang memiliki pusat rumah kaca melingkar dari Glasgow Garden Festival 1988. Kebun ini masih menghasilkan sayuran, buah-buahan dan bunga serta menjadi rumah bagi ayam dan lebah, tetapi memiliki nuansa kontemporer dengan garis sejajar yang diselingi oleh percikan warna. Itu datang dengan sendirinya dari Juli dan seterusnya dengan perbatasan herba berwarna-warni yang besar.

Shop local

Dengan begitu banyak produk yang tumbuh di Kitchen Garden, tentu saja beberapa fitur dalam resep kedai kopi dan ruang teh Mount Stuart, terutama daun salad, buah dan sayuran. Bagi mereka yang lebih suka mencari tempat sendiri untuk bersantap di luar ruangan, Anda dapat memesan piknik untuk menikmati makan siang dalam kedamaian dan ketenangan taman. Tanaman dan bunga dapat dibeli langsung dari kebun. Hubungi 01700 502016 untuk detail ketersediaan dan harga.

Nomor yang sama dapat digunakan untuk memesan buah dan sayuran musiman yang dikirim ke Ritchies of Rothesay untuk diambil pada hari Selasa dan Jumat. Di Mount Stuart, Anda dapat meningkatkan tiket masuk Anda menjadi keanggotaan tanpa biaya tambahan hanya dengan memberikan nama, email, dan alamat rumah Anda. Keanggotaan memberi Anda tiket masuk gratis ke Mount Stuart House and Gardens dan berlaku selama satu tahun sejak tanggal pembelian. Mount Stuart adalah Taman Mitra RHS, jadi anggota RHS bisa masuk secara gratis.

Cara ke sana

Bute dianggap sebagai salah satu yang paling mudah diakses dari semua pulau Skotlandia dengan penyeberangan feri dari Colintraive dan Wemyss Bay. Transportasi umum yang terintegrasi di pulau memudahkan Anda mencapai Gunung Stuart. Bute juga merupakan tempat yang bagus untuk bersepeda. Bute dikemas dengan wisata alam lainnya untuk segala usia. Selain pantai pantai baratnya yang terpencil, Anda akan menemukan taman yang indah di Ardencraig , Fernery Victoria di Ascogdan Hutan Bute di ujung utara pulau.