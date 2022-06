Mengulas Lebih Jauh Tentang The Kintyre Way – Kintyre Way didirikan pada tahun 2006 dan membentang sepanjang 161km di sepanjang semenanjung Kintyre, mulai dari desa Tarbert yang indah di utara hingga Machrihanish di selatan.

Mengulas Lebih Jauh Tentang The Kintyre Way

forargyll – Rute melewati berbagai lanskap, mengambil di desa-desa nelayan kecil, hutan konifer yang luas, pantai dan bentangan garis pantai yang halus dan perbukitan terbuka dan tegalan. Semenanjung sempit berarti bahwa laut tidak pernah jauh, dan pemandangan yang luar biasa mengambil banyak pulau termasuk pegunungan Jura dan Arran yang dramatis ,

Baca Juga : Panduan Perjalanan Argyll & Bute

Islay dan Gigha yang subur , dan bahkan Pulau Rathlin dan daratan Irlandia Utara pada tahap selanjutnya. Ada layanan feri dari Tarbert di ujung utara rute yang menghubungkan dengan Portavadie, memungkinkan hubungan dengan Cowal Way bagi mereka yang ingin memperpanjang perjalanan lebih jauh.

Loch Lomond dan Cowal Way

Loch Lomond dan Cowal Way menempati peringkat sebagai salah satu rute jarak jauh paling indah di Skotlandia, berjalan sekitar 90 kilometer di sepanjang semenanjung Cowal. Sebelumnya hanya dikenal sebagai Jalan Cowal, itu dimulai di Portavadie di barat daya, di mana feri berjalan dari Tarbert di Kintyre, dan mencakup hutan, air terjun, pantai danau-laut, dan jalur bukit di sepanjang jalan untuk berakhir di Inveruglas di pantai Loch Lomond. Melewati pedesaan kasar yang kaya akan satwa liar. Dari Inveruglas, sebuah feri melintasi danau memungkinkan sambungan ke West Highland Way , jadi dengan kemungkinan sambungan ke Kintyre Way melalui Portavadie Ferry, Loch Lomond dan Cowal Way bisa menjadi salah satu jalur dalam perjalanan epik melintasi Skotlandia. Pilihan lain adalah menautkan dari Arrochar denganThree Lochs Way yang mengarah ke Balloch.

TANTANGAN

Kintyre Way ditandai dengan baik dan menyediakan jalan kaki yang cukup mudah, meskipun dengan beberapa bentangan jarak jauh yang terbuka seperti Claonaig ke Clachan. Pengecualian utama untuk ini adalah tahap akhir antara Dunaverty dan Machrihanish. Bagian terakhir ini melibatkan perjalanan mendaki bukit yang terjal melalui area liar, dengan tanjakan/turunan yang curam, navigasi yang lebih rumit, dan beberapa kondisi berawa di bawah kaki.

AKOMODASI DAN LAYANAN DI SEPANJANG JALAN

Semenanjung Kintyre cukup jauh tetapi akomodasi tersedia di akhir semua tahapan yang tercantum di atas. Ada tempat tidur dan sarapan di Tarbert (banyak), di Crossaig (menawarkan penjemputan dan pengantaran pejalan kaki di dekat Skipness), Clachan, Tayinloan, Carradale (beberapa), Campbeltown (banyak), Southend, Amod Farm, dan Machrinahnish. Hotel tersedia di Tarbert, Carradale, Campbeltown dan Southend.

Ada tempat perkemahan di Carradale, Muasdale (rute di pantai barat), Machrihanish dan Southend. Dimungkinkan untuk menemukan tempat perkemahan liar di tepi pantai antara Skipness dan Claonaig; silakan lihat situs web Akses Luar Ruangan untuk informasi tentang berkemah liar yang bertanggung jawab. Terakhir, ada toko di Tarbert, toko kecil di pom bensin di Clachan, toko kecil lain di Tayinloan, dan juga di Carradale dan Southend. Campbeltown memiliki berbagai persediaan.

TRANSPORTASI UMUM

Ada bus Citylink dari Glasgow yang melayani Tarbert dan Campbeltown. Setelah berada di semenanjung Kintyre, semua titik awal/akhir panggung dapat dicapai dengan transportasi umum, meskipun beberapa koneksi jarang terjadi dan harus diperiksa terlebih dahulu. Claonaig dekat Skipness memiliki bus yang jarang ke Tarbert. Clachan dan Taylinloan keduanya berhenti di bus yang menghubungkan Campbeltown dan Tarbert, sementara Carradale, Southend dan Machrihanish semuanya memiliki layanan ke Campbeltown.

Laporan perjalanan pengguna untuk Kintyre Way

Ada 129 Walkhighlanders yang telah menyelesaikan Kintyre Way . Untuk mencatat jika Anda telah menyelesaikan rute , Anda harus mendaftar dan masuk. Pengguna kami telah berkontribusi 8 laporan jalan umum untuk rute tersebut. Ini dipesan di bawah dengan yang paling populer terlebih dahulu.