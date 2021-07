Mengenal Komunitas Pengelolaan Lahan di Inggris atau Biasa Dikenal CLT – Tinggal di pusat kota yang lengkap dan membuat hidup lebih mudah adalah impian banyak orang di dunia.Meskipun ini adalah mimpi untuk datang ke sini, mungkin mengingat ketidaknyamanan perumahan dan transportasi, itu harus terkubur dalam-dalam di pusat kota . Pilihan lain adalah apartemen atau rumah atau apartemen. Namun, tidak semua orang suka tinggal di rumah vertikal, yang seringkali mengesampingkan interaksi sosial antar penghuni. Interaksi sosial ini seringkali menarik orang untuk membangun rumah horizontal di atas tanah.

Mengenal Komunitas Pengelolaan Lahan di Inggris atau Biasa Dikenal CLT

Baca Juga : Komunitas Bath Yang Ada di Inggris, Yang Perlu Kita Pelajari Lebih Dalam

forargyll – Kampung kota, disatu bagian kerap diamati selaku area kawasan tinggal yang cemar, penuh permasalahan, sama dengan kejahatan, petarangan penyakit, serta konotasi minus yang lain tetapi di bagian yang lain, Kampung kota bisa menawarkan sesuatu komplek kediaman yang terjangkau di tengah kota, suatu pemecahan untuk orang yang mau bermukim di tengah kota– dekat dengan sarana biasa– serta kediaman mendatar yang terjangkau. Salah satu permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat yang bermukim di Kampung kota merupakan rasa tidak nyaman. Penguasa sepanjang ini belum maksimal dalam mencegah hak- hak masyarakat Kampung kota spesialnya hak atas tanah.

Terbatasnya kepemilikan atas tanah serta harga kediaman yang terus menjadi hari terus menjadi tidak terjangkau membuat penguasa wajib turun tangan dalam usaha penyediaan kediaman terjangkau untuk warganya. Perihal ini bawa kita memandang Kampungin penyediaan kediaman terjangkau yang terdapat di United Kingdom serta berupaya menguasai dan mengutip nilai- nilai positif yang bisa jadi bisa kita lakukan di Indonesia.

Mengintip Bagaimana Skema Community Land Trust Bekerja

Di United Kingdom ada sesuatu desain penyediaan kediaman terjangkau yang bernama Community Land Trust ataupun lazim diucap CLT. Rancangan CLT di UK sendiri sedang terkategori terkini, dimana jaringan CLT di UK terkini berdiri tahun 2010. CLT sederhananya merupakan sesuatu badan masyarakat lokal membeli ataupun memperoleh suatu aspek tanah di sesuatu posisi, setelah itu mereka membuat badan bertubuh hukum yang hendak mengatur peninggalan yang terdapat di atas aspek tanah itu. Sebab diatur dengan cara swadaya, perihal itu membolehkan mereka buat sediakan kediaman yang terjangkau cocok dengan pemasukan golongan warga di lingkungannya bersama penyediaan sarana biasa serta peninggalan yang lain semacam warung, pusat aktivitas masyarakat, serta lain- lain.

Asal usul rancangan kepemilikan tanah bersama sudah diketahui semenjak medio era ke 17 dimana pada durasi itu para orang tani serta warga diserahkan sebidang tanah oleh raja supaya mereka olah bersama- sama. Petani- petani itu pada durasi itu memakai tanah yang mereka punya buat memasak cerang serta pertanian serta disinyalir jadi cikal akan rancangan CLT modern di UK. Walaupun begitu, Asal usul CLT UK tidak terbebas dari CLT yang terdapat di Amerika Sindikat( US). Bentuk CLT di Amerika timbul di era aksi hak- hak awam dimana beberapa figur mempengaruhi semacam Bob Swann serta Slater King( sepupu Martin Luther King Jr) mau menghasilkan kesempatan waktu jauh buat independensi ekonomi serta penyediaan kediaman untuk kalangan Afrika- Amerika di wilayah pedesaan.

CLT awal kali dibangun pada tahun 1969 di Georgia, Amerika Sindikat serta semenjak dikala itu, banyak akademisi yang termotivasi serta mau menerapkannya di UK. Perihal itu bawa pergerakan warga yang berimplikasi pada dijalani CLT National Demonstration Programme yang dipandu oleh Community Finance Solutions( CFS) dari University of Salford serta dibantu dengan cara keuangan oleh Housing Corporation, Carnegie UK Trust, serta Higher Education Funding Council di Inggris. Program itu menyimpang sebagian pilot- project di UK. Sehabis teruji bawa hasil yang positif, the National CLT Jaringan dibuat pada tahun 2010 buat menadah kemajuan aksi CLT serta mengadvokasikan suara CLT yang terdapat di UK. Sampai saat ini, sudah terdapat lebih dari 250 CLT yang terhambur di UK serta mayoritas antara lain terletak di wilayah pedesaan.

Status hukum CLT sudah tertuang pada Housing and Regeneration Act 2008 yang berarti CLT yang terdapat di UK sudah diatur serta dipayungi hukum cocok dengan keberjalanan tiap badan CLT. Koridor peraturan itu jadi standar pada tiap CLT yang terdapat di UK mulai dari wujud tubuh hukum badan, keahlian, pendanaan serta sokongan keuangan. Di dalam hukum itu tertuang peraturan penting hal tubuh hukum yang bisa dipakai oleh CLT tercantum peranan serta haknya selaku tubuh hukum nirlaba. Seluruh profit yang diperoleh oleh CLT wajib dipakai kembali buat keselamatan bersama.

CLT di UK terletak dalam lindungan National CLT Jaringan serta sudah sediakan sokongan berbentuk pangkal energi, pendanaan, penataran pembibitan, serta pembelaan buat CLT serta berkolaborasi dengan penguasa, developer, serta fasilitator anggaran buat menghasilkan situasi terbaik untuk kemajuan CLT. The National CLT Jaringan dibuat pada tahun 2010 serta awal mulanya diselenggarakan oleh National Housing Federation. Pada tahun 2014, The National CLT Jaringan jadi suatu Registered Charity. Tidak hanya itu, The National CLT Jaringan pula berfungsi selaku tubuh keahlian dari semua CLT yang terdapat di UK yang melakukan seluruh kebutuhan CLT yang tercampur dalam keanggotaannya. Pasti saja buat jadi badan terdapat harga yang wajib dikeluarkan, anggaran itu dipakai mulai dari mengurus pembuatan tubuh hukum serta sah dan keuntungan- keuntungan yang lain.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh The National CLT Jaringan selaku badan jaringan CLT di UK merupakan sokongan pendanaan dimana jaringan itu mencari patron ataupun pemberi yang akan membagikan pendanaan serta menyalurkannya pada CLT cocok keinginan CLT itu. Tidak hanya lewat pendanaan, CLT bisa mengatur peninggalan yang terdapat pada lahannya semacam carter, jual- beli, serta lain- lain untuk menaikkan profit untuk keberlangsungan aktivitas komunitas yang bertabiat kontinyu. Hasil profit ini tidak dibagikan pada badan CLT, tetapi diputar kembali buat keselamatan bersama. Perihal ini yang membuat aktivitas CLT serta komunitas bisa berjalan dalam waktu jauh, sedemikian itu pula dengan penyediaan kediaman terjangkau serta peninggalan yang lain.

Pembuatan CLT di UK sedikit berlainan dengan CLT di Amerika dimana mayoritas CLT yang terletak di UK dimulai oleh pergerakan warga pangkal rumput yang memimpikan kediaman terjangkau di area yang mereka punya, dekat dengan tempat kegiatan serta sarana biasa dan pemindahan khalayak yang mencukupi. Ilustrasi CLT di area perkotaan yang sukses di UK merupakan London CLT. London CLT mempunyai 5 posisi CLT ialah di( 1) St Clements, Mile End;( 2) Brasted Close, Lewisham;( 3) Cabel Street, Shadwel;( 4) Christchurch Road, Lambeth; serta( 5) Clements Road, Ilford. Kecocokan dari seluruh posisi itu merupakan dibangun dari pergerakan warga yang lewat cara pembelaan yang lumayan jauh dengan penguasa sampai selesai pada penguasa yang membagikan sokongan dari bidang hukum serta keuangan untuk warga supaya bisa menciptakan CLT serta tujuan mereka. Saat ini, London CLT ialah salah satu CLT area perkotaan terbanyak di Inggris. Walaupun usianya sedang terkategori belia, mereka mempunyai konsep besar ke depan ialah sediakan sampai lebih dari 500 kediaman terjangkau di Kota London.

Nilai-Nilai yang Bisa Diambil dan (Mungkin) Diterapkan Di Indonesia

CLT sudah jadi balasan untuk komunitas yang terletak di UK, spesialnya untuk mereka yang tidak sanggup membeli ataupun carter kediaman di area mereka. Saat ini, mereka tidak cuma mempunyai kediaman pantas serta terjangkau di area yang mereka punya, tetapi pula aktivitas komunitas yang tingkatkan keselamatan mereka. Nilai- nilai dari desain CLT bisa kita mengangkat di Indonesia buat membagikan sesuatu inovasi dalam penyediaan kediaman terjangkau di tengah kota.

Memanglah apabila diamati dengan cara biasa, sistem CLT belum dapat seluruhnya diaplikasikan di Indonesia, tetapi ada nilai- nilai yang bisa kita cukil dari desain CLT yang terdapat di UK semacam penyediaan kediaman terjangkau, pemakaian waktu jauh, keselamatan masyarakat lokal, serta lain- lain. Angka yang terutama merupakan desain CLT membuat warga mempunyai daya lebih kepada lingkungannya. Dengan terdapatnya daya dari warga, seluruh kegiatan serta pengembangan area hendak senantiasa menjajaki keinginan serta ikut memakmurkan warga yang terletak di area itu dalam waktu durasi yang amat jauh.

Memerlukan upaya dari warga, penguasa, serta pihak ketiga dengan cara bersama- sama buat menciptakan sesuatu sistem kepemilikan tanah dimana warga mempunyai berperan penuh kepada lingkungannya sendiri serta sanggup bebas dengan seluruh kegiatan yang mau mereka jalani. Dalam durasi dekat bisa jadi sistem CLT serta jaringannya belum bisa diaplikasikan di Indonesia, tetapi sesuatu lonjak besar butuh dicoba tidak tahu dari warga, penguasa, ataupun pihak yang lain buat mengawali sesuatu pergerakan besar yang merevolusi desain kepemilikan tanah yang memakmurkan warga.