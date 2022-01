Mempelajari Tentang Komunitas di Inggris – Ada beberapa jenis media massa di Inggris: televisi, radio, surat kabar, majalah, dan situs web. Inggris Raya dikenal dengan industri musiknya yang besar, bersama dengan artis-artis baru dan yang akan datang. Negara ini juga memiliki industri penyiaran dan film yang besar.

Mempelajari Tentang Komunitas di Inggris

forargyll – Inggris Raya memiliki beragam penyedia layanan, yang paling menonjol adalah lembaga penyiaran publik milik publik, British Broadcasting Corporation (BBC). Pesaing terbesar BBC adalah ITV plc, yang mengoperasikan 13 dari 15 penyiar televisi regional yang membentuk Jaringan ITV, dan penyiar Sky.

Media regional diliput oleh radio lokal, televisi dan surat kabar cetak. Reach plc (sebelumnya Trinity Mirror) mengoperasikan 240 surat kabar lokal dan regional. Sekretaris negara untuk digital, budaya, media dan olahraga memiliki tanggung jawab keseluruhan atas kepemilikan media dan penyiaran.

Pemirsa

Pada tahun 2009 diperkirakan bahwa individu menonton televisi rata-rata 3,75 jam per hari dan mendengarkan radio 2,81 jam. Saluran penyiaran layanan publik utama BBC menyumbang sekitar 28,4% dari semua tayangan televisi; tiga saluran independen utama menyumbang 29,5% dan saluran satelit dan digital lainnya yang semakin penting menyumbang 42,1%. Penjualan surat kabar telah turun sejak tahun 1970-an dan pada tahun 2009 42% orang melaporkan membaca surat kabar harian nasional. Pada tahun 2010, 82,5% dari populasi Inggris Raya adalah pengguna Internet, proporsi tertinggi di antara 20 negara dengan jumlah pengguna terbesar pada tahun itu.

Organisasi

British Broadcasting Corporatio merupakan penyiar nasional Britania. Berkantor pusat di rumah siaran di London, itu merupakan penyiar nasional pertama di dunia, mempekerjakan lebih dari 22.000 staf secara total, di antaranya sekitar 19.000 berada di penyiaran sektor publik. BBC didirikan berdasarkan piagam kerajaan dan beroperasi di bawah persetujuannya dengan menteri luar negeri untuk bidang digital, budaya, media, dan olahraga. Pekerjaannya didanai terutama oleh tahunanbiaya lisensi televisi yang dibebankan ke semua rumah tangga, perusahaan, dan organisasi Inggris yang menggunakan semua jenis peralatan untuk menerima atau merekam siaran langsung televisi dan mengejar ketinggalan iPlayer. Biaya ditetapkan oleh Pemerintah Inggris, disetujui oleh Parlemen, dan digunakan untuk mendanai radio, TV, dan layanan online BBC yang mencakup negara dan wilayah Inggris. Sejak 1 April 2014, ia juga mendanai BBC World Service (diluncurkan pada tahun 1932 sebagai BBC Empire Service), yang mengudara dalam 28 bahasa dan menyediakan layanan TV, radio, dan online komprehensif dalam bahasa Arab dan Persia .

BBC mengoperasikan beberapa saluran televisi nasional dan internasional. BBC Satu dan BBC Dua. Lainnya termasuk saluran budaya dan dokumenter BBC Four, saluran berita BBC News dan BBC World News, saluran parlementer BBC Parliament, dan dua saluran anak-anak, CBBC dan CBeebies. Ia juga mengoperasikan layanan televisi internet BBC Three. BBC memiliki sepuluh stasiun radio yang melayani seluruh Inggris, tujuh stasiun lagi di “wilayah nasional” ( Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara ) dan 39 stasiun lokal lainnya yang melayani wilayah tertentu di Inggris. Ini adalah BBC Radio 1, menawarkan musik baru dan gaya populer dan terkenal karena pertunjukan grafiknya; BBC Radio 2, memutar musik kontemporer dewasa, country dan soul di antara banyak genre lainnya; BBC Radio 3, menyajikan musik klasik dan opera, jazz, musik dunia, drama, budaya dan seni. Stasiun ini menyiarkan konser Prom BBC, secara langsung dan penuh, setiap musim panas selain pertunjukan oleh Orkestra dan Penyanyi BBC . Ada produksi reguler dari drama klasik dan drama yang baru ditugaskan. Radio BBC 4, dengan fokus pada urusan terkini, sains, sejarah, faktual dan program berbasis pidato lainnya, termasuk drama dan komedi; dan BBC Radio 5 Live, menyiarkan berita 24 jam, program olahraga dan diskusi.

Selain lima stasiun ini, BBC menjalankan lima stasiun lagi yang hanya disiarkan di DAB dan online. Stasiun-stasiun ini melengkapi dan memperluas lima stasiun besar, dan diluncurkan pada tahun 2002. Radio BBC 1Xtra Sisters Radio 1, dan menyiarkan musik kulit hitam baru dan trek perkotaan. BBC Radio 5 Live Sports Extra Sisters 5 Live dan menawarkan analisis olahraga tambahan, termasuk siaran olahraga. BBC Radio 6 Music menawarkan genre musik alternatif dan terkenal sebagai platform untuk artis baru. BBC Radio 4 Extra, menyediakan arsip drama, komedi dan program anak-anak. Stasiun terakhir adalah BBC Asian Network, yang menyediakan musik, pembicaraan, dan berita untuk bagian komunitas ini.

Selain stasiun nasional, BBC juga menyediakan 40 stasiun Radio Lokal BBC di Inggris dan Kepulauan Channel, masing-masing dinamai dan mencakup kota tertentu dan daerah sekitarnya (misalnya BBC Radio Bristol ), kabupaten atau wilayah (misalnya BBC Three Counties Radio ), atau wilayah geografis (mis . Radio BBC Solent yang mencakup pantai selatan tengah). Enam stasiun selanjutnya menyiarkan dalam apa yang disebut BBC sebagai “wilayah nasional”: Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Ini adalah BBC Radio Wales (dalam bahasa Inggris), BBC Radio Cymru (dalam bahasa Welsh ), BBC Radio Scotland (dalam bahasa Inggris), BBC Radio nan Gaidheal (dalam bahasa Inggris).Gaelik Skotlandia ), BBC Radio Ulster, dan BBC Radio Foyle, yang terakhir menjadi stasiun opt out dari Radio Ulster untuk barat laut Irlandia Utara.

Untuk pemirsa di seluruh dunia, BBC World Service menyediakan berita, urusan terkini, dan informasi dalam lebih dari 33 bahasa, termasuk bahasa Inggris, di seluruh dunia dan tersedia di lebih dari 150 ibu kota. Ini memiliki perkiraan pemirsa mingguan 192 juta, dan situs webnya memiliki pemirsa 38 juta orang per minggu. Layanan ini didanai oleh Parliamentary Grant in Aid, yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri. BBC Onlinemengoperasikan banyak sub situs yang berfokus pada genre pengetahuan yang berbeda yang berpusat di sekitar topik sains, alam dan satwa liar, seni dan budaya, agama dan etika, makanan, serta sejarah dan bahasa. Misalnya, BBC Food berisi resep yang ditampilkan di berbagai program masakan BBC, BBC History membagikan garis waktu interaktif dari peristiwa dan individu penting, BBC Nature berisi database alam dan makhluk, dan situs bahasa mengajarkan frasa dan lebih banyak lagi dalam 40 bahasa. Termasuk dalam kisaran ini adalah situs web Lukisan Anda yang diterima dengan baik yang mengkatalogkan setiap lukisan dalam kepemilikan publik untuk dilihat. Layanan BBC lainnya termasuk BBC Music, BBC Film, BBC Earth,BBC Weather, BBC Learning, BBC Schools, BBC Research, BBC Archives, BBC Sounds, dan BBC Culture.

Sky adalah perusahaan penyiaran dan telekomunikasi yang menyediakan layanan televisi dan Internet broadband. Produk unggulan Sky adalah Sky Q dan saluran andalannya adalah Sky Showcase, Sky Arts, dan Sky Atlantic. UKTV, adalah penyiar multi saluran, yang sepenuhnya dimiliki oleh BBC Studios. Itu dibentuk pada 1 November 1992 melalui usaha patungan antara BBC dan Thames Television . Ini adalah salah satu perusahaan televisi terbesar di Inggris. Saluran UKTV tersedia melalui satelit digital atau berlangganan kabel di Inggris dan Irlandia. The Dave , Drama dan Kemarinsaluran juga tersedia di Freeview dan Freesat, dua layanan televisi free-to-air di Inggris. Sebagian besar program di saluran tersebut merupakan siaran ulang produksi dari Arsip BBC. Pemain lain di media Inggris termasuk ITV plc, yang mengoperasikan 11 dari 15 penyiar televisi regional yang membentuk Jaringan ITV.

Pusat media London

London mendominasi sektor media di Inggris karena surat kabar nasional, televisi dan jaringan radio sebagian besar berbasis di sana. Pusat terkemuka termasuk Fleet Street dan BBC Broadcasting House. Koran lokal spesialis City AM adalah surat kabar gratis yang berfokus pada bisnis yang diterbitkan di media cetak Senin hingga Jumat. Biasanya tersedia mulai sekitar pukul 6 pagi di stasiun komuter London dan dibagikan di titik-titik penting di Kota, Canary Wharf, dan lokasi pusat kota London lainnya.

Greater Manchester

Greater Manchester juga merupakan pusat media nasional yang signifikan. Pusat terkemuka termasuk MediaCityUK, fasilitas produksi media seluas 200 acre (80ha) di Salford .

Surat kabar nasional The Guardian didirikan di Manchester pada tahun 1821, dan dikenal sebagai Manchester Guardian hingga tahun 1959. Pada tahun 1950-an, bertepatan dengan pertumbuhan televisi, waralaba Granada Television didirikan oleh Sidney Bernstein. Akibatnya, Granada Studios adalah studio televisi pertama yang dibangun khusus di Inggris. Waralaba menghasilkan program televisi seperti Coronation Street dan Up Series. BBC saat inimemiliki dua dari enam divisi bisnis utama yang berbasis di sini BBC North Group yang terdiri dari sejumlah departemen penting termasuk BBC Breakfast, Anak BBC, BBC Sport, BBC Radio 5 dan BBC North West. Divisi lainnya adalah BBC Future Media. Selain itu, ITV memiliki dua divisi utama bisnisnya yang berbasis di sini, ITV Studios yang bertanggung jawab atas produksi jaringan Inggris dan internasional dan ITV Granada sebagai penyedia layanan regionalnya. University of Salford juga memiliki kampus media dan pusat penelitian yang berbasis di Media City.

Pusat kunci lainnya

Edinburgh dan Glasgow, dan Cardiff masing-masing merupakan pusat produksi surat kabar dan penyiaran yang penting di Skotlandia dan Wales.

Cetak

Kebebasan pers didirikan di Inggris Raya pada tahun 1695. Didirikan oleh penerbit John Walter pada tahun 1785, The Times adalah surat kabar pertama yang menyandang nama itu, meminjamkannya ke banyak surat kabar lain di seluruh dunia, dan merupakan pencetus jenis huruf Times Roman yang banyak digunakan, dibuat oleh Victor Lardent dan ditugaskan oleh Stanley Morison pada tahun 1931. Tokoh surat kabar dan penerbitan Alfred Harmsworthmemainkan peran utama dalam “membentuk pers modern” Harmsworth memperkenalkan atau memanfaatkan “konten yang luas, pasar regional yang lebih rendah, independensi dari kontrol partai” dan disebut sebagai “tokoh terbesar yang pernah melangkah di Fleet Street.”

The Economist didirikan oleh James Wilson pada tahun 1843, dan harian Financial Times didirikan pada tahun 1888. Pendiri The Gentleman’s Magazine pada tahun 1731, Edward Cave menciptakan istilah ” majalah ” untuk sebuah majalah, dan merupakan penerbit pertama yang berhasil membuat majalah luas. mulai publikasi. Didirikan oleh Thomas Gibson Bowles, Vanity Fair menampilkan karikatur orang-orang terkenal yang paling dikenal saat ini.

Sebagai pelopor penerbitan anak-anak, John Newbery menjadikan sastra anak-anak sebagai bagian yang berkelanjutan dan menguntungkan dari pasar sastra. The History of Little Goody Two Shoes diterbitkan oleh Newbery pada tahun 1765. Didirikan oleh Sir Allen Lane pada tahun 1935, Penguin Books merevolusi penerbitan pada tahun 1930-an melalui paperback murahnya , menghadirkan fiksi paperback berkualitas tinggi dan non fiksi ke pasar massal. Dibentuk pada tahun 1940, Puffin Books adalah cetakan anak-anak dari Penguin Books. Kisah orang-orangan sawah karya Barbara Euphan Todd, Worzel Gummidge, adalah buku cerita Puffin pertama pada tahun 1941.

Guinness Book of Records adalah gagasan dari Sir Hugh Beaver . Trilogi asmara erotis EL James Fifty Shades of Grey , Fifty Shades Darker, dan Fifty Shades Freed, telah terjual lebih dari 125 juta kopi secara global, dan mencatat rekor di Inggris Raya sebagai paperback dengan penjualan tercepat. Undang-undang hak cipta berasal dari Inggris dengan Statuta Anne (juga dikenal sebagai Undang-Undang Hak Cipta 1709), yang menguraikan hak-hak individu artis.

Buku

Pada tahun 1477 William Caxton di Westminster mencetak The Dictes atau Sayengis of the Philosophres, yang dianggap sebagai ” buku bertanggal pertama yang dicetak di Inggris.” Sejarah buku di Inggris telah dipelajari dari berbagai sudut budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Masyarakat Bibliografi terpelajar pertama kali bertemu pada tahun 1892. Dalam beberapa tahun terakhir sarjana berpengaruh termasuk Frederic Sutherland Ferguson, Philip Gaskell, Ronald Brunlees McKerrow, dan Alfred W. Pollard. Pada 2020, tujuh perusahaan di Inggrisperingkat di antara penerbit buku terbesar di dunia dalam hal pendapatan: Bloomsbury, Cambridge University Press, Informa, Oxford University Press, Pearson, Quarto, dan RELX Group.

Legal Deposit Libraries Act 2003 menetapkan bahwa British Library menerima salinan dari setiap karya cetak yang diterbitkan di Inggris. Lima perpustakaan lain berhak mendapatkan salinan: Perpustakaan Universitas Cambridge, Perpustakaan Bodleian Universitas Oxford, Perpustakaan Nasional Skotlandia, Perpustakaan Trinity College, Dublin, dan Perpustakaan Nasional Wales. Badan Hak Cipta yang berbasis di London menjadi Badan Perpustakaan Deposito Hukum yang berbasis di Edinburgh pada tahun 2009. Pada tahun 2013 penerbitan berkontribusi pada ekonomi kreatif Inggris dengan 231.000 pekerjaan. Penerbit Inggris seperti Penguin Books danPearson tetap menjadi pemain dominan dalam industri ini dan terus menerbitkan judul secara global.