Komunitas Muslim Inggris Mengadakan Pertemuan Membahas Soal Masjid – Komunitas Muslim di Inggris Raya, melalui Muslim Council of Britain (MCB), mengadakan pertemuan tahunan pada 27-29 November tahun ini yang bertajuk “Masjid Kita, Masa Depan Kita 2020”. Pertemuan ini akan membahas masa depan masjid khususnya bagi Muslim Inggris.

forargyll – Our Mosque Our Future 2020 adalah pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Muslim Council of England (MCB), berbagi praktik terbaik dan karya baik masjid Inggris, tetapi juga tidak ragu untuk bertanya tentang masalah serius yang menghambat perkembangan komunitas Muslim di Indonesia. negara. .

Rapat tahun ini berjalan pada akhir minggu dengan cara daring dengan mengaitkan dekat 20 orang juru bicara serta 10 tahap virtual free berjudul#BeyondCOVID. Sekretaris Jenderal MCB Harun Khan menarangkan, di tengah ketidakpastian sejauh 2020 dampak Covid- 19, komunitas Mukmin ditaksir wajib terus menjadi bersuatu dalam kebersamaan.

“ Saat ini, lebih berarti dari tadinya buat bersuatu selaku komunitas. Buat menguatkan institusi kita serta bertugas dengan cara kohesif,” tutur ia.

Sedangkan endemi lagi berjalan, lanjutnya, ketentuan keamanan Covid- 19 serta penurunan kapasitas di langgar hendak senantiasa dilaksanakan dengan bagus. Ia menarangkan kalau komitmen melindungi kedispilinan aturan kesehatan senantiasa diaplikasikan pemeluk Mukmin di Inggris.

Di bagian lain ia meningkatkan, di suasana endemi ini tingkatan pengangguran kalangan belia pada tahun 2021 diperkirakan hendak amat besar. Dengan dekat 50 persen Mukmin Inggris berumur 24 tahun ataupun lebih belia.

“ Hingga, apa yang bisa langgar Kamu jalani buat menolong kalangan belia di komunitas Kamu memperoleh profesi? Ini tantangan kita bersama” ucapnya.

Apalagi saat sebelum endemi, ia meneruskan, pembayaran digital mengutip ganti duit kas selaku tata cara pembayaran yang sangat kerap dipakai di Inggris pada tahun 2018. Buat itu ia melantingkan persoalan apakah langgar serta pihak manajemennya sedia buat menggalang anggaran dengan cara digital?

Kebijaksanaan lockdown, tutur ia, membuat komunitas Mukmin terbiasa mengakses layanan dari rumah. Dalam era wajar terkini, grupnya mempersoalkan gimana seseorang Mukmin dapat membenarkan Imamnya dengan layanan pembelajaran serta langgar dengan cara global. Permasalahan ini sejatinya ialah permasalahan rerata komunitas Mukmin mengenai langgar di masa endemi.

Semenjak Januari 2018, rapat Our Mosques Our Future sudah didesain buat jadi ruang untuk para atasan langgar serta sukarelawan buat memberi aplikasi terbaik. Namun rapat ini pula tidak segan- segan mengajukan pertanyaan- pertanyaan susah serta kritis hal era depan langgar selaku ruang kegiatan ibadah serta sosial pemeluk Islam.

Sesi konferensi

Tahap akhir minggu ini hendak melingkupi bermacam poin hangat, mulai dari ikut serta dengan jamaah dengan cara digital, sampai melindungi kepemimpinan serta kesehatan psikologis di durasi yang tidak tentu. Harun menarangkan bila seorang ialah seseorang Pemimpin, orang tua, badan panitia, volunter, penggerak, jamaah, ataupun cuma seorang yang terpikat dengan langgar di Inggris dikala ini, hingga tahap dalam rapat ini hendak menjabarkan permasalahan- permasalahan itu dengan cara gamblang.

“ Dapat kasih pada kawan kerja pendukung kita yang sudah menolong menciptakan rapat ini. Semacam Euro Quality Foundation, Muntada Aid, Farani Taylor, Islamic Relief serta Bates Wells,” tuturnya.

Semacam tempat ibadah lain di Inggris tahun ini, langgar sudah meyakinkan diri selaku salah satu tempat teraman di negeri ini dalam perihal keamanan Covid- 19. Grupnya juga berambisi pemeluk Mukmin di Inggris dan bumi bisa membiasakan diri dengan situasi endemi dengan cara kilat supaya bisa melaksanakan kegiatan tanpa kebingungan.

“ Aku berharap supaya kita bisa lalu memakai keahlian menyesuaikan diri serta ide ini buat membuat langgar kita sedia buat wajar terkini pada tahun 2021 serta berikutnya, insya Allah,” pungkasnya.