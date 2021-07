Komunitas Bath Yang Ada di Inggris, Yang Perlu Kita Pelajari Lebih Dalam – Bath serta Badan Somerset Timur Laut sudah membuat Forum Kota Bath, yang terdiri dari badan badan B&NES yang menggantikan area di Bath serta sampai 13 badan terkooptasi yang didapat dari komunitas kota. Pertemuan awal Forum diadakan pada 13 Oktober 2015, di Guildhall, di mana Pimpinan serta delegasi pimpinan awal diseleksi.

Bath merupakan salah satu konstituensi parlementer tertua yang sedang terdapat di Britania Raya, yang lalu terdapat semenjak Bentuk Parlemen tahun 1295. Saat sebelum Reform Act 1832, Bath memilah 2 badan House of Commons yang belum direformasi, selaku borough parlementer kuno. Dari tahun 1832 hingga 1918 tersaring 2 badan parlemen serta setelah itu dikurangi jadi satu.

Dengan cara historis wilayah penentuan cuma melingkupi kota Bath, tetapi diperluas jadi sebagian wilayah terasing antara tahun 1997 serta 2010. Wilayah penentuan itu semenjak tahun 2010 sekali lagi melingkupi benar kota Bath( bersama- sama besar dengan wilayah yang tidak tereleminasi), serta dikala ini diwakili oleh Demokrat Bebas Wera Hobhouse yang menaklukkan Konvensional Ben Howlett pada penentuan biasa 2017 serta menjaga kursinya pada penentuan biasa 2019. Howlett sudah mengambil alih purnakaryawan Demokrat Bebas Don Foster pada penentuan biasa 2015. Penentuan Foster merupakan hasil berarti dari penentuan biasa 1992, semacam Chris Patten, Badan tadinya( serta Menteri Dewan menteri) memainkan kedudukan penting, selaku Pimpinan Partai Konvensional, dalam memilah kembali rezim John Major, namun kandas menjaga bangku marginalnya.

Odd Down, Oldfield Park, Southdown, Twerton, Walcot, Bathwick, Combe Down, Kingsmead, Lambridge, Lansdown, Moorlands, Newbridge, Westmoreland, Weston serta Lyncombe. Distrik- distrik ini serupa luasnya dengan kota, melainkan kalau Newbridge pula melingkupi 2 paroki di luar batasan kota.

Area ini mengembalikan keseluruhan 28 badan badan ke Bath serta North East Somerset Council; seluruh melainkan 2 area mengembalikan 2 badan badan( Moorlands serta Oldfield Park tiap- tiap mengembalikan satu). Penentuan terakhir diadakan pada 2 Mei 2019 serta seluruh area mengembalikan Demokrat Bebas melainkan Westmoreland yang mengembalikan bebas.

Pergantian batasan yang diberlakukan mulai 2 Mei 2019 tercantum penghapusan auditorium Abbey, pencampuran auditorium Lyncombe serta Widcombe, pembuatan auditorium Moorlands, serta penukaran Oldfield dengan Halaman Oldfield, dan pergantian besar pada batasan yang pengaruhi seluruh auditorium.

Geografi

Bath terletak di Ngarai Avon serta dikelilingi oleh bukit- bukit kapur sebab dekat dengan pinggir selatan Cotswolds, yang ditunjuk selaku Zona dengan Keelokan Alam yang Luar Lazim, serta busut kapur Mendip yang menjulang dekat 11 kilometer di selatan kota. Perbukitan yang mengitari serta membuat kota mempunyai ketinggian maksimal 781 kaki( 238 m) di lapangan besar Lansdown. Bath mempunyai besar 11 mil persegi( 28 km persegi).

Suatu jembatan besi yang menghampar di atas air.

Di sisi kiri, pohon- pohon menjulur ke atas air. Cleveland House serta jembatan besi cor Sydney Gardens di atas Kennet serta Avon Canal.

The lapangan banjir dari Avon mempunyai ketinggian dekat 59 ft( 18 meter) di atas dataran laut, walaupun pusat kota terletak pada ketinggian dekat 25 m( 82 kaki) di atas dataran laut. Bengawan itu, yang tadinya ialah susunan bengawan berkepang yang tidak bisa dilayari yang dipecah oleh rawa serta kolam, sudah diatur oleh tanggul jadi satu saluran. Banjir teratur, yang memperpendek baya banyak gedung di bagian terendah kota, merupakan wajar hingga profesi pengaturan banjir besar berakhir pada tahun 1970- an. Kensington Meadows merupakan area hutan kombinasi serta padang rumput terbuka di sisi bengawan yang sudah diresmikan selaku cagar alam lokal.

Air yang menggelegak dari tanah selaku mata air panas alam berawal dari hujan di Perbukitan Mendip. Hujan merembes lewat akuifer batugamping sampai daya antara 9. 000 sampai 14. 000 kaki( 2. 700 sampai 4. 300 meter) di mana tenaga panas alam tingkatkan temperatur air sampai antara 64 serta 96°C( dekat 147–205°F). Di dasar titik berat, air panas naik ke dataran sejauh antara serta penggalan di batugamping. Air panas pada temperatur 46°C( 115°F) naik di mari dengan kecekatan 1. 170. 000 liter( 257. 364 imp gal) tiap hari, dari penggalan geologis Pennyquick.

Pada tahun 1983, sumber bor air spa terkini ditenggelamkan, sediakan cadangan yang bersih serta nyaman buat minum di Ruang Pompa. Tidak terdapat arti umum buat melainkan mata air panas dari mata air panas alam, walaupun, bagi sebagian arti, mata air Bath bisa dikira selaku salah satunya mata air panas di Inggris. 3 mata air berikan makan Bath air panas.

Asal usul Komunitas Bath

Terdapat hikayat kalau Bath dibuat pada 860 SM kala Pangeran Bladud, papa dari Raja Lear, terserang kusta. Ia dilarang dari majelis hukum serta dituntut buat melindungi babi. Babi- babi itu pula mempunyai penyakit kulit namun sehabis mereka berbenam dalam lumpur panas mereka membaik. Pangeran Bladud menjajaki acuan mereka serta pula membaik. Setelah itu beliau jadi raja serta mendirikan kota Bath.

Pada faktanya tidak dikenal dengan cara tentu bila mutu kesehatan dari mata air Bath awal kali dicermati. Mereka tentu diketahui orang Romawi yang membuat kuil di situ dekat tahun 50 Kristen. Kuil itu didedikasikan buat Sul, dewa Celtic, serta Minerva bidadari pengobatan Romawi.( Orang Romawi berambisi buat mengasyikkan seluruh orang dengan mendedikasikannya buat kedua dewa). Mereka pula membuat Bath biasa yang disuplai oleh pangkal air panas.

Pada tahun 60- an serta 70- an Meter, suatu kota berkembang di posisi Bath. Itu diucap Aquae Sulis, perairan Sul. Pada akhir era ke- 2 suatu selokan digali di dekat Bath Romawi serta baluarti tanah dibuat. Bisa jadi terdapat palisade kusen di atasnya. Pada era ke- 3, itu digantikan oleh bilik batu.

Pada era ke- 4, peradaban Romawi mulai menyusut. Populasi kota- kota Romawi menyusut serta perdagangan menurun. Angkatan Romawi terakhir meninggalkan Inggris pada tahun 407 Meter. Apa yang terjalin pada Bath setelahnya tidak dikenal dengan cara tentu. Sebagian orang bisa jadi lalu bermukim di dalam tembok Romawi serta Bath bisa jadi sedang ialah pasar buat wilayah setempat. Tetapi, gedung berumur Romawi yang mewah jadi cacat serta digantikan oleh pondok kusen simpel.

Bath SAXON

Sehabis Romawi berangkat, Saxon mendobrak Inggris Timur. Pada tahun 577 Meter mereka memenangkan pertempuran di Dyrham. Mereka setelah itu membekuk Bath, Cirencester, serta Gloucester. Saxon mengutip ganti pemukiman serta kehidupan lalu berjalan.

Pada akhir era ke- 9 Alfred the Great menghasilkan jaringan kota- kota berbenteng di semua kerajaannya yang diucap burgh( dari mana kita memperoleh tutur borough). Bila Denmark melanda, seluruh orang lokal dapat terkumpul di burgh terdekat buat melawan mereka. Bath merupakan salah satu kota itu. Pada era ke- 10, beliau mempunyai mint. Jadi pada dikala itu, Bath tentu ialah komunitas yang bertumbuh, walaupun kecil. Pada 973 Edgar, raja awal dari semua Inggris dimahkotai di Bath.

Bath DI Era TENGAH

Pada tahun 1088 terjalin makar. Para disiden menjarah Bath serta membakar asrama, namun kota itu lekas membaik. Uskup setempat memindahkan kursinya ke Bath serta pada dini era ke- 12 suatu asrama besar terbuat yang memimpin Bath Era Medio. Gedung ini berawal dari akhir rentang waktu Era Medio. Oliver King merupakan Uskup Bath and Wells dari tahun 1495 sampai 1503. Pada tahun 1499 beliau berangan- angan mengenai malaikat yang naik serta turun tangga ke Kayangan. Ia mengikuti suara yang memerintahkan seseorang raja buat memperbaiki gereja. Uskup menyangka mimpi itu berarti ia wajib membuat kembali asrama.

Sepanjang Era Medio, gereja pula melaksanakan 2 rumah kebaikan di Bath, St John the Baptists, serta St Catherines. Terdapat pula mes pengidap kusta di luar tembok kota. Sepanjang Era Medio orang sedang tiba ke Bath buat Bath di pangkal air panas dengan impian bisa memulihkan penyakit mereka.

Pada tahun 1189 Bath diserahkan piagam pertamanya( suatu akta yang membagikan hak- hak khusus pada masyarakat kota). Pabrik penting di Medieval Bath merupakan pembuatan kain wol. Wol itu dipintal. Setelah itu ditumbuk, ialah ditumbuk dalam kombinasi air serta tanah liat buat mensterilkan serta mengentalkannya. Martil kusen yang digarap oleh kincir air menumbuk wol. Wol itu setelah itu direntangkan pada tenterhook sampai kering. Itu setelah itu diwarnai.

Bath DI Era KE- 16 Serta Era 17

Henry VIII menutup Bath Abbey pada tahun 1539. Beberapa besar bangunannya setelah itu dihancurkan. Sepanjang era 16 serta 17 perdagangan wol di Bath lama- lama menyusut. Bath terus menjadi memercayakan orang sakit yang tiba buat Bath di pangkal mata air, berambisi kepulihan. Ini menyambut desakan di dini era ke- 17 kala Anne dari Denmark, istri James I, tiba berambisi buat dipulihkan dari sakit gembur- gembur.

Pada tahun 1590 Istri raja Elizabeth berikan Bath piagam terkini. Semenjak dikala itu Bath mempunyai walikota serta badan badan. Terdapat sebagian koreksi di kota kecil itu. Bellots almshouses dibentuk pada tahun 1609. Pada tahun 1615 seseorang pemulung ditunjuk buat mensterilkan jalan- jalan di Bath. Pada tahun 1633 asbes jerami dilarang sebab resiko kebakaran. Tetapi, semacam seluruh kota era ke- 17, Bath mengidap wabah wabah. Itu terjalin pada tahun 1604, 1625, 1636, serta 1643.

Pada tahun 1642 terjalin perang kerabat antara raja serta parlemen. Pada 1643 Bath diduduki oleh gerombolan parlementer. Pada bulan Juli 1643 mereka bertarung melawan kalangan royalis di utara kota. Kalangan royalis berhasil. Angkatan parlemen mundur dari wilayah itu serta kalangan royalis mendiami Bath. Tetapi, pada 1645 raja takluk perang kerabat. Pada Juli 1645 panglima royalis di Bath berserah pada parlemen.

Pada akhir era ke- 17, Bath lalu jadi kota pasar yang hening. Itu amat terkait pada mata airnya. Dari 1661 Air Bath dibotolkan serta dijual.

Bath DI Era KE- 18

Pada era ke- 18, Bath jadi tempat yang jauh lebih santun serta modern. Itu meledak dalam dimensi. Ini beberapa besar sebab usaha Richard Beau Nash 1674- 1762 yang dinaikan jadi Ahli of Ceremonies. Banyak gedung baik dibuat di Bath pada era ke- 18. Suatu Ruang Pompa dibentuk pada tahun 1706( meski yang saat ini dibentuk pada tahun 1795).

Arsitek John Wood the Elder 1704- 1754 membuat Queen Square pada tahun 1728- 1739. Ia membuat The Circus pada 1754- 60. Putranya John Wood the Younger lahir pada 1727. Beliau membuat Royal Crescent pada 1767- 1774. Ia pula membuat Ruang Badan pada tahun 1769- 1771. Octagon dibentuk pada 1767 serta Margaret Chapel dibentuk pada 1773. Pulteney Bridge dibentuk pada 1774. Dipanggil sehabis William Pulteney, Earl of Bath awal serta didesain oleh Robert Adam.

Dari 1718 usaha dicoba buat membuka serta mensterilkan jalan- jalan Bath dengan betul serta meneranginya dengan lampu minyak. Suatu rumah sakit biasa dibentuk di Bath pada tahun 1742 serta bank awal di Bath dibuka pada tahun 1768. Sydney Gardens dibuka pada tahun 1795. Sepanjang Masa Panas Georgian Bath penuh dengan wisatawan yang banyak. Mereka main kartu, berangkat ke bola serta balapan jaran, bepergian serta mengendarai jaran.

Tetapi, kehidupan yang besar cuma buat minoritas kecil. Terdapat banyak sekali orang miskin di Bath, semacam perihalnya di tiap kota. Walaupun arsitekturnya baik, terdapat pula banyak kemelaratan serta kepadatan di Bath.

Pada akhir era ke- 18 astronom besar William Herschel bermukim di Bath.

Bath DI Era KE- 19

Pada tahun 1801 Bath mempunyai populasi 33. 000. Bagi standar durasi itu, itu merupakan kota besar serta berarti. Tetapi, sepanjang era ke- 19 Bath kehabisan maksud berartinya. Ukurannya 2 kali bekuk namun kota- kota pabrik terkini berkembang pada tingkatan yang jauh lebih kilat. Bath senantiasa jadi kota pasar, terkenal di golongan wisatawan serta konsumen.

Theatre Royal dibentuk pada tahun 1805. Saluran Kennet serta Avon dibuka pada tahun 1810. Halaman Royal Victoria dibentuk pada tahun 1830 serta Jembatan Ambalan dibentuk pada tahun 1835. Bath dihubungkan ke Bristol dengan sepur api pada tahun 1840 serta ke London dengan sepur api pada tahun 1841.

Semacam seluruh kota di era ke- 19, Bath merupakan tempat yang kotor serta tidak bersih serta hadapi wabah kolera pada tahun 1849.

Tetapi, situasi pulih setelah itu pada era ke- 19. Dari tahun 1880 trem yang ditarik jaran berlari di jalan- jalan Bath. Pula pada tahun 1880, Bath Romawi kuno ditemui kembali. Lampu jalur listrik awal di Bath dihidupkan pada tahun 1890. Henrietta Park dibuka pada tahun 1897.

Bath DI Era KE- 20

Pada dini era ke- 20, populasi Bath sudah bertumbuh jadi lebih dari 65. 000.

Dari tahun 1904 trem listrik berjalan di jalan- jalan Bath namun pada tahun 1939 mereka digantikan oleh bis.

Rumah badan awal di Bath dibentuk pada tahun 1907. Lebih banyak dibentuk pada tahun 1920- an serta 1930- an( banyak di antara lain buat mengambil alih wilayah cemar) serta lebih banyak lagi yang dibentuk sehabis 1945.

Bath dibom sepanjang Perang Bumi Kedua. Suatu serbuan pada bulan April 1942 membunuh 21 orang serta mengganggu ataupun memusnahkan 1. 500 gedung.

Museum Amerika dibuka pada tahun 1961. Museum Kostum dibuat pada tahun 1963. Universitas Bath dibuat pada tahun 1964. Pusat Southgate dibentuk pada tahun 1972. Museum Bath At Work dibuka pada tahun 1978 serta Museum Pos dibuat pada tahun 1979. The Herschel Museum dibuka pada tahun 1981. Pusat Photography Nasional dibuat pada tahun 1981. Museum Bath Museum of English Naive Art dibuka pada tahun 1987.

Pula pada tahun 1987 Bath diklaim selaku Web Peninggalan Bumi. Pusat Perbelanjaan Podium dibuka pada tahun 1989. Bangunan Museum Bath dibuka pada tahun 1992. Setelah itu pada tahun 1997 Pasar Orang tani dibuka di Bath.