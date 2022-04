Keindahan Hutan Liar Argyll – Ketika saya memikirkan Argyll, saya berpikir tentang langit yang luas, perairan yang luas dan pegunungan yang menjulang tinggi, tetapi juga hutan, petak-petaknya.

Keindahan Hutan Liar Argyll

forargyll – Saya memikirkan pohon-pohon besar di Benmore , tentang berlayar ke Holy Loch di Musim Gugur ketika Argyll meniup New England keluar dari air untuk warna musiman. Saya berpikir tentang hiking di sekitar Loch Awe yang diselimuti pohon sambil melihat Ben Cruachan melalui cabang-cabang dan hutan dongeng tebal di utara Bute .

Baca Juga : Wisata Hutan Argyll Yang Tidak Boleh Dilewatkan

Saya sangat terkesan dalam beberapa tahun terakhir dengan tekad Argyll untuk melestarikan hutan, tetapi juga untuk membukanya kepada masyarakat. Saya sedang memikirkan inisiatif seperti Hutan Komunitas Kilfinan lebih lanjut tentang itu nanti dan Menyelamatkan Hutan Hujan Argyll. Tahukah Anda bahwa Argyll adalah rumah bagi lebih dari separuh habitat hutan hujan Skotlandia yang tersisa? Lalu ada Jaringan Rewilding Northwoods. Mitra Argyll termasuk Auchgoyle Farm , Ardnackaig Farm , Cnocan a Chorra , Feochaig Wood , Glenan Wood , Carry Farm , Ardura Community Forest dan Evanachan Farm .

Community Oasis

Saya menyebutkan Hutan Komunitas Kilfinandi Tighnabruaich sudah dan saya suka apa yang mereka lakukan. Kami semua menyukai apa yang mereka lakukan saya datang ke sini bersama istri dan dua putri kecil saya dan mereka senang belajar tentang inisiatif seperti halnya bermain itu benar-benar terkait dengan tema ramah lingkungan yang mereka sukai di sekolah. Di sini, sebuah oasis berhutan seluas 1.300 hektar telah dibuat dengan tanah yang dulunya baru saja hilang dari hutan industri cemara Sitka. Setiap pendapatan dari kehutanan dibajak kembali ke konservasi dan juga fasilitas rekreasi, dengan penciptaan lapangan kerja dan perumahan yang terjangkau. Ada upaya untuk menciptakan kembali perkebunan rakyat, gaya hidup croft tradisional. Ada jaringan jalan setapak untuk dijelajahi melintasi lereng bukit. Kami mengikuti pembakaran Allt Mor, memeriksa karya seni yang dibuat oleh anak-anak sekolah dasar desa di jalan.

Hutan Ajaib

Oasis ajaib Puck’s Glen di Semenanjung Cowal adalah milik Brothers Grimm. Pelarian yang indah ini telah menjadi jalan Argyll yang populer sejak zaman Victoria dengan alasan yang bagus. Itu meliuk-liuk di bawah pohon cemara Douglas, melalui ngarai berbatu yang berbatu yang hidup dengan legenda rakyat dan tentu saja peri, menjadikannya favorit keluarga yang kokoh. Anda mengikuti pembakaran Eas Mor lebih dalam ke dunia alam, dunia air terjun dan jeram berjatuhan. Anda dapat terhubung dengan Benmore Gardens di dekatnya, di mana pohon-pohon dari seluruh dunia menunggu. Bus dapat turun di Puck’s Glen dan juga melayani Benmore Botanic Gardens jika Anda ingin membuat hari yang bersih dan hijau.

Buteiful Woodlands

Ini sekarang ke Isle of Bute yang indah . Bagian utara pulau adalah hutan belantara terjal yang terletak di utara Patahan Batas Dataran Tinggi. Hutan Buteadalah tempat persembunyian milik masyarakat yang terbentang di pedalaman melalui Hutan Rhubodach di dekat slipway feri kecil. Ini menawarkan serangkaian keajaiban. Balnakailly Loop membawa Anda ke desa tua yang telah dibersihkan dan juga ke reruntuhan bunker kontrol untuk desa umpan WW2 yang dibangun dalam upaya untuk mengalihkan pembom Jerman dari target Clydeside. Ada juga Jalur Puisi dan beberapa jalur lain yang ditempa selama Lockdown The Stag’s Trod dan The Back o’ Beyond. Ada berbagai sudut pandang dalam lanskap yang penuh dengan flora dan fauna yang kaya di sini di Kyles of Bute yang sangat indah. Jika Anda ingin berjalan lebih lama maka hubungkan dengan lintas pulau West Island Way. Untuk blog saya tentang jalan kelas dunia itu klik di sini .

Ek Kuno

Beberapa pengunjung Crinan yang bergambar kartu pos , menyadari bahwa di hutan tepat di atas kanal terdapat hamparan hutan ek yang indah. Saya hanya tersandung di kapal pesiar kecil ketika saya punya beberapa jam di sini dan saya mencoba untuk menjauh dari kue cantik di kafe. Kayu Crinanhanya sepelemparan batu dari cekungan Kanal Crinan, tetapi terasa sangat jauh tentu saja dunia yang jauh dari hutan tanaman yang homogen. Kelembaban iklim pantai barat adalah keuntungan nyata di sini karena telah membantu menyulap hutan hujan beriklim sedang yang hidup dengan segala macam flora dan fauna, dari pakis, lumut, dan lumut, hingga pohon ek dan birch yang megah, dan seterusnya. tupai merah dan rusa. Kicau burung juga mengisi udara kaya oksigen yang manis. Ada jalan yang ditandai untuk diikuti, dengan pemandangan ke Orwell’s Isle of Jura sebagai bonus serius.

Woods Fit for a Duchess

Pergilah ke Helensburgh dan benamkan diri Anda dalam kegembiraan dan beragam keindahan Duchess Wood . Penduduk setempat menyebutnya ‘Bluebell Wood’ dan itu adalah moniker yang tepat karena sangat spektakuler di musim semi ketika bluebells yang menguatkan kehidupan meledak di sekitar. Cagar Alam Lokal di sebelah barat Helensburgh ini mudah diakses dengan parkir dan jaringan jalan setapak untuk dijelajahi. Anda juga dapat naik kereta ke Helensburgh . Karya Friends of Duchess membantu melestarikan dan memungkinkan akses mudah ke hutan komunitas yang menawan ini. Anda tidak akan kesepian di sini, tidak dengan penduduk setempat yang melambai dan burung hutan yang harus diwaspadai, termasuk willow warbler, blackcap, mistle thrush, dan tit biru dan batu bara yang harus diwaspadai.

Taman Hutan Argyll

Oke, saya sedikit curang di sini dengan memasukkan paru-paru hijau ini karena tidak sepenuhnya berbicara tentang satu hutan, lebih merupakan jaringan hutan indah yang dijalin bersama sebagai Taman Hutan Argyll yang dilindungi, taman hutan tertua di Inggris. Oasis pedesaan ini membentangkan tentakelnya melintasi Semenanjung Cowal , dari Holy Loch di Dunoon, hingga puncak-puncak pegunungan Arrochar Alps . Maksud saya di sini adalah ia memiliki begitu banyak sehingga Anda dapat terus mencelupkan kembali ke dalamnya dan tidak pernah bosan – itulah Argyll singkatnya. Saya akan memilihkan dua sorotan untuk Anda.

Yang pertama adalah Glenbranterdekat Strachur, saya menyukai keserbagunaannya, karena ada jalan setapak, dari jalan-jalan pendek melalui hutan ek yang murung, hingga petualangan sepeda sepanjang hari yang memacu adrenalin. Perhatikan juga kamera penglihat tupai merah, di mana Anda dapat belajar lebih banyak tentang hewan-hewan lucu. Ardgartan adalah bintang lain. Sekali lagi ada jalan kaki dan bersepeda yang luar biasa cukup berjalan-jalan di Croe Water atau bawa roda Anda dan terhubung dengan trek hutan untuk menikmati epik di sepanjang Loch Long melintasi hutan campuran. Seperti semua hari di hutan Argyll dan Bute, Anda akan mengakhiri hari dengan penuh endorfin, semangat yang membubung, pikiran sudah merencanakan untuk kembali.