Kastil Inveraray Adalah Rumah Leluhur Duke Of Argyll – Duke of Argyll (Gaelik Skotlandia: Diùc Earra-Ghàidheil) adalah sebuah gelar, yang dibuat oleh Letters Patent in the Peerage of Scotland 23 Juni 1701 dan di Peerage of the United Kingdom 7 April 1892. The Earls, Marquesses, and Dukes Argyll selama berabad-abad berada di antara keluarga bangsawan paling kuat di Skotlandia, Inggris Raya, dan Inggris Raya.

Kastil Inveraray Adalah Rumah Leluhur Duke Of Argyll

forargyll – Mereka memainkan peran utama dalam sejarah Skotlandia dan Inggris sepanjang abad 16, 17, 18 dan 19. Duke of Argyll juga adalah Kepala Klan Campbell, Penguasa Rumah Tangga Skotlandia, dan memegang banyak gelar dan jabatan turun-temurun lainnya.

Sejarah

Sir Colin Campbell dari Lochow dianugerahi gelar kebangsawanan pada tahun 1280. Pada tahun 1445 James II dari Skotlandia mengangkat keturunan Sir Colin, Sir Duncan Campbell, menjadi bangsawan untuk menjadi Duncan Campbell dari Lochow, Lord of Argyll, Knight, 1st Lord Campbell. Colin Campbell (c. 1433-1493) menggantikan kakeknya sebagai Lord Campbell ke-2 pada tahun 1453 dan diangkat sebagai Earl of Argyll pada tahun 1457.

Earl of Argyll ke-8 dibuat sebagai marquess pada tahun 1641, ketika Charles I mengunjungi Skotlandia dan berusaha untuk memadamkan krisis politik yang meningkat (dan kejatuhan dari peristiwa yang dikenal sebagai The Incident). Dengan kemenangan Oliver Cromwell di Inggris, marquess menjadi penguasa efektif Skotlandia.

Setelah restorasi, marquess menawarkan jasanya kepada Raja Charles II tetapi didakwa dengan pengkhianatan dan dieksekusi pada tahun 1661. Tanah dan gelarnya dibatalkan tetapi pada tahun 1663, mereka dikembalikan kepada putranya, Archibald, yang menjadi Earl Argyll ke-9. Pada 1685, Earl ke-9 dieksekusi karena perannya dalam pemberontakan Monmouth.

Pada 21 Juni 1701, putra ke-9 Earl diangkat sebagai Adipati Argyll, Marquess of Kintyre dan Lorne, Earl of Campbell dan Cowal, Viscount dari Lochow dan Glenyla, Lord Inveraray, Mull, Morvern, dan Tiree atas jasanya kepada William of Orange. Putranya, Duke ke-2, diangkat menjadi Baron Chatham dan Earl of Greenwich pada tahun 1705 sebagai hadiah atas dukungannya untuk Act of Union dan selanjutnya diangkat ke gelar Duke of Greenwich pada tahun 1719. Setelah kematiannya, gelar Skotlandianya diberikan kepada saudaranya. dan judul bahasa Inggris menjadi punah.

Duke ke-5 duduk sebagai anggota parlemen untuk Glasgow sampai aksesi ayahnya ke Dukedom pada tahun 1761 mendiskualifikasi dia dari mewakili kursi Skotlandia. Dia kemudian menjadi anggota Dover hingga 1766, ketika dia diangkat menjadi Baron Sundridge dan memperoleh hak untuk duduk di The House of Lords .

Pada 17 April 1892, Adipati ke-8 diangkat sebagai Adipati Argyll di Kerajaan Inggris Raya. Dengan demikian, Duke adalah salah satu dari hanya lima orang yang memegang dua pangkat seorang duke yang berbeda, yang lainnya adalah Duke of Cornwall dan Rothesay, Duke of Buccleuch dan Queensberry, Duke of Hamilton dan Brandon, dan Duke of Richmond, Lennox dan Gordon.

Beberapa Dukedoms

Pada tanggal 17 April 1892, Adipati Argyll (Skotlandia) ke-8 diangkat menjadi Adipati Argyll ke-1 di Kerajaan Inggris. Jadi, Ketua kami, Yang Mulia, Duke of Argyll adalah satu dari hanya lima rekan Inggris yang memiliki lebih dari satu Dukedom.

Gelar lengkap Duke of Argyll adalah

Pangeran yang paling tinggi, kuat dan mulia, Grace Torquhil Ian Campbell, Duke of Argyll, Marquess of Kintyre dan Lorne, Earl of Argyll, Campbell dan Cowal, Viscount Lochawe dan Glenyla, Lord Campbell, Lorne, Kintyre, Inveraray, Mull, Morvern dan Tiree di gelar bangsawan Skotlandia, Baron Sundbridge dari Coombank dan Baron Hamilton dari Hameldon di gelar bangsawan Inggris Raya, Duke of Argyll di gelar bangsawan Inggris Raya, Baronet dari Nova Scotia, Master Keturunan Rumah Tangga Kerajaan di Skotlandia, Penjaga Keturunan dari Stempel Besar Skotlandia, Penjaga Keturunan istana kerajaan Dunoon, Carrick, Dunstaffnage dan Tarbert, Laksamana Pantai dan Kepulauan Barat, dan Kepala Klan Yang Terhormat Campbell, MacCailein Mór.

Gelar Kehormatan untuk Ahli Waris Duke of Argyll

Gelar kehormatan adalah suatu bentuk sapaan dalam sistem kebangsawanan yang digunakan untuk anak-anak, mantan istri dan kerabat dekat lainnya dari rekan, serta pejabat tertentu seperti beberapa hakim dan anggota bangsawan Skotlandia . Gaya – gaya ini digunakan dengan sopan santun dalam arti bahwa sanak saudara, pejabat, dan lainnya sendiri tidak memiliki gelar substantif . Ada beberapa jenis gelar kehormatan dalam gelar bangsawan Inggris.

Perburuan harta karun kehidupan nyata di Tobermory oleh Duke of Argyll

Drama BBC1 baru yang mewah A Very British Scandal menyoroti perceraian eksplosif antara Duke dan Duchess of Argyll dengan perburuannya untuk emas Spanyol dari kapal yang tenggelam di lepas pantai Mull juga dibahas. Selama bertahun-tahun, Duke mencoba mencari dan menaikkan kapal bayaran Armada Spanyol yang berlabuh di Tobermory pada tahun 1588 untuk perbaikan dan persediaan.

Itu adalah pencarian yang memikat para kepala keluarga Campbell, yang kursinya baru-baru ini di Inverary Castle juga ditampilkan dalam pertunjukan, selama beberapa generasi. Kapal itu, yang diperkirakan sebagai Almirante di Florencia atau San Juan de Sicilia, meledak pada November tahun itu, dengan kehancurannya secara resmi terkait dengan kecelakaan mesiu, meskipun dikatakan juga kematiannya diperintahkan oleh kepala suku Lachlan Mór Maclean dari Duart yang barter dengan kapten untuk menggunakan tentaranya untuk bisnis klan.

Barang-barang berharga seperti uang, permata, dan amunisi diyakini berada di dalam kapal. Pada tahun 1955, harta karun di atas kapal diperkirakan bernilai lebih dari $9 juta. Pada tahun 1608 Archibald Campbell, Earl of Argyll ke-7 mengklaim hak penyelamatan di lokasi bangkai kapal dan pada tahun 1645 ia mensponsori operasi penyelamatan yang menemukan sekitar 6 meriam.

Pada tahun 1665 Archibald Campbell, Earl of Argyll ke-9 mensponsori operasi lonceng selam yang menemukan dua meriam kuningan dan senjata besi yang hebat. Hampir 20 tahun kemudian, Sir William Sacheverell, Gubernur Isle of Man, dikatakan telah memulihkan sebagian besar emas batangan yang hilang meskipun tidak pernah jelas apa sebenarnya yang dibawa dari dasar laut.

Ketertarikan dengan harta karun yang hilang telah lama bertahan dan pada tahun 1950, Campbell mengontrak penyelam dan kapal Angkatan Laut untuk mencari dasar laut. di Tobermory Bay untuk harta karun. Namun, tidak ada barang yang ditemukan. Pencarian tahun 2014 adalah upaya keempatnya untuk menemukan harta karun tersebut, setelah pencarian dilakukan pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Namun, perburuan tahun 2014 dibatalkan karena ada masalah dengan kontraktor selam.

Sejumlah artefak Spanyol pada zaman itu ditemukan di lokasi bangkai kapal tetapi tidak ada pencarian penuh yang diselesaikan. Sebelum penyelaman 2014 dihentikan, pemburu harta karun dan direktur perusahaan Matthew French mengatakan kepada The Scotsman bahwa desas-desus tentang Florencia yang berisi kekayaan £30 juta dilaporkan tetapi belum dikonfirmasi.

Matthew French, dari The Poop Company, Somerset, mendaftarkan kontraktor spesialis menyelam North West Marine untuk mencari emas yang konon telah tenggelam di sebuah galleon Spanyol di Teluk Tobermory pada tahun 1588. Tetapi dengan hampir setengah dari kontrak dua bulan yang masih berjalan, French meninggalkan lokasi penyelaman di pulau Mull, hanya beberapa hari setelah gagal melakukan pembayaran pertama untuk pekerjaan tersebut. Pakar kelautan naik feri ke Oban, meninggalkan kontraktor untuk menyelesaikan tagihan yang diketahui berjumlah puluhan ribu pound.

Managing Director North West Marine Tony Ratcliffe dan konsultan perusahaan David Wilkie diberitahu oleh staf di Mull bahwa Mr French telah meninggalkan pulau dan sedang menunggunya ketika dia turun dari feri di Oban.

Mr Ratcliffe, 47, dari Tobermory, mengatakan: Dia telah melewatkan pembayaran pertamanya pada kontrak. Ketika saya bertemu dengannya di luar feri, dia sangat malu. Dia agak menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa masalah arus kas, pada saat itu kami menutup pekerjaan. Mr Ratcliffe, yang mengkonfirmasi dia telah membayar tagihan besar untuk upah dan barang-barang penyelam dari sakunya sendiri, mengatakan dia saat ini dalam diskusi dengan Mr French mengenai uang dia berutang North West Marine.

Dia berkata: Apakah kita harus menggali lebih dalam dan lebih lama masih harus dilihat. Kami menemukan artefak Spanyol dan beberapa dibawa ke London dan diidentifikasi sebagai Spanyol dan pada masa itu. Saya pikir ini sangat menarik dan menunjukkan potensi.

Mr Ratcliffe menolak untuk mengatakan berapa nilai kontrak itu tetapi Mr Wilkie mengatakan: Itu adalah jumlah uang yang signifikan. Bukan hanya para penyelam, ini adalah peralatannya ada peralatan senilai satu juta pound yang harus dipelihara. Mr French mengumumkan pada awal proyek bahwa ia telah mendapatkan uang tunai dari investor swasta yang tidak disebutkan namanya untuk mendanai penyelaman. Dia mengatakan dia memiliki kontrak dengan Duke of Argyll, yang memiliki hak hukum atas harta yang ditemukan, agar pencarian dapat dilanjutkan.