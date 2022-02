Informasi Sejarah dan Wilayah Argyll di Scotlandia – Argyll and Bute adalah sebuah wilayah di Dataran Tinggi Skotlandia bagian barat . Ini adalah wilayah yang bobrok dan berbeda, tetapi Anda tidak dapat menyalahkan perencana yang menciptakannya dari kabupaten lain pada tahun 1974.

forargyll – Salahkan fjord, danau laut dingin yang panjang yang memecah medannya dan memaksa jalan berputar dan berlipat ganda. Yang menyatukannya pada abad ke19 dan awal abad ke20 adalah pengiriman darat dari Glasgow menggunakan Terusan Crinan sebagai jalan pintas: armada “Clyde Puffers” seperti yang ada dalam Para Handy Tales of Neil Munro.

Halaman ini menjelaskan daratan Argyll & Bute, ditambah pulaupulau yang hanya dapat dicapai dengan perjalanan feri singkat (yaitu Bute, Gigha, Luing, Easdale dan Kerrara) atau dihubungkan oleh jembatan (Seil). Itu tidak termasuk mereka yang memiliki penyeberangan laut yang lebih panjang mereka adalah bagian dari wilayah yang sama tetapi memiliki karakter yang sangat berbeda. Mereka dijelaskan di bawah Hebrides Dalam, terutama Islay, Jura, Mull, Tiree, Coll, Colonsay dan Lismore.

Loch Lomond

Loch Lomond adalah batas timur wilayah ini. Taman Nasional meliputi tepi barat danau, Loch Goil dan Loch Long di Cowal, dan “Arrochar Alps” atau Hutan Argyll. Argyll adalah sisi yang salah dari Loch Lomond untuk “The Trossachs”, Loch Katrine dan Taman Nasional Ratu Elizabeth. Melalui jalan darat ke tepi barat,1 Luss adalah desa pertama, sangat turis, dan dilewati oleh A82 yang sibuk.

Tarbet

Tetap di A82 di tepi danau untuk mencapai Ardlui, Crianlarich, dan Tyndrum, untuk rute ke Oban, Glencoe, Fort William, dan Skye. Atau belok barat di A83 melewati Arrochar dan kepala Long Long untuk mendaki menuju “Istirahat dan Bersyukur”, jalan samping untuk Cowal, lalu di sepanjang Loch Fyne menuju Inveraray, Tarbert, dan Campbeltown.

Helensburgh

Helensburgh adalah kota tepi laut kecil dengan beberapa bangunan terkenal, beberapa oleh Charles Rennie Mackintosh.

Kilcreggan

Kilcreggan adalah desa kecil di sebelah barat Gare Loch, dengan feri dari Greenock.

Cowal

Cowal adalah semenanjung di sebelah barat Loch Long. Begitu dekat dengan Glasgow, namun begitu terpencil dan tidak berpenghuni, karena danau laut panjang yang memisahkannya dari daerah lain. Setelah pengunjung berjuang untuk “Istirahat dan Bersyukur”, mereka ingin melewati Long Fyne dan motor di barat mereka bahkan mungkin tidak menyadari belokan jalan yang berlipat ganda kembali ke Cowal.

Dunoon

Dunoon adalah cara biasa menuju Cowal, dengan feri dari Gourock. Memiliki kebun raya dan Highland Gathering musim panas.

Bute

Bute biasanya dicapai dengan feri dari Wemyss Bay. Memiliki fernery Victoria dan Mount Stuart House yang flamboyan. Jalan utama menuju Kintyre (A83) membentang di tepi barat Loch Fyne. Inveraray adalah kota terencana ke18 yang luar biasa: kota itu dan kastilnya dibangun kembali seluruhnya oleh arsitek Adams.

Lochgilphead

berada di ujung barat Terusan Crinan, yang memungkinkan kapalkapal kecil mencapai pantai Atlantik dan Hebrides tanpa berlayar mengitari Mull of Kintyre. Ini adalah tempat yang baik untuk menjelajahiKilmartin,yang memiliki koleksi peninggalan prasejarah, Kristen awal, dan abad pertengahan yang luar biasa.

Tarbert

(Loch Fyne) adalah desa nelayan kecil, dihubungkan dengan feri ke Portavadie di Cowal. Lima mil barat adalahKennacraig, dengan feri ke pulau HebrideanIslay( dari mana Anda mencapaiJura) danColonsay. Di selatan, feri berangkat dari Claonaig ke Lochranza diIsle of Arran.

Dunoon

Dunoon adalah sebuah pulau 3 mil di sebelah barat daratan, 15 menit perjalanan feri dari Tayinloan. Ini memiliki kebun raya dan batu berdiri.

Campbeltown

Campbeltown berada di ujung jalan panjang yang membawa Anda keMull of Kintyre. Di musim panas, sebuah feri kecil menujuBallycastledi County Antrim, Irlandia Utara. Sepanjang Pantai Atlantik: pendekatan biasa adalah dengan A82 ke utara melewati Loch Lomond dan Crianlarich ke Tyndrum, lalu ke barat di A85.

Taynuilt

Taynuilt memiliki dua pemandangan “zaman besi”: sisasisa tungku besi 18 / 19 C yang terpelihara dengan baik, dan rekayasa modern Cruachan yang luar biasa jauh di lereng gunung.

Oban

Oban adalah pusat transportasi, diabaikan oleh kebodohan Victoria “Menara McCaig”. Ada feri ke pulau HebrideanMull(untukIona),Coll,Tiree,Colonsay,BarradanLismore, juga keKerrarayang dekat dengan pantai dan secara efektif merupakan bagian dari Oban.

Pulau Seil Seil

Pulau Seil Seil di Wikipedia terhubung ke daratan oleh sebuah jembatan. Feri melakukan penyeberangan singkat ke pulau Easdale dan Luing. Perjalanan perahu kadangkadang menjelajah ke Scarba dan ke selat, situs pusaran air Corryvreckan yang mendidih. Pada kondisi pasang yang tepat, aumannya dapat terdengar sepuluh mil jauhnya. Tepat di luar adalah ujung utara Jura.

Argyll dan Bute hanya digabungkan menjadi satu wilayah dalam sejarah yang relatif baru, hanya dibuat pada tahun 1974. Sepanjang Abad Pertengahan dan hingga periode pascaUni, Duke of Argyll memerintah seluruh Argyll. Isle of Bute dipegang oleh keluarga lain, dan merupakan bagian dari county Buteshire bersama dengan pulaupulau lain di Firth of Clyde.

Kadipaten Argyll, meskipun tidak memiliki batas yang sama dengan wilayah dewan modern, adalah kekuatan politik utama di Skotlandia Abad Pertengahan. Salah satu yang paling terkenal, dan di antara klan tertentu, klan terkenal di Skotlandia barat, keluarga Campbell memiliki kursi di Argyll. Banyak karya fiksi termasuk Kidnapped karya Robert Louis Stevenson menampilkan garis pantai Argyll yang liar dan berbatu sebagai latarnya.

Meskipun kurang dikenal daripada Argyll dan terletak agak jauh ke selatan, Bute memiliki tempat sendiri di wilayah masa lalu, terutama sebagai target serangan dan persaingan klan. Argyll dan Bute adalah salah satu pusat utama budaya Gaelik dan Gaelik. ini mengatakan, satusatunya bahasa universal adalah bahasa Inggris. Di kotakota seperti Oban Anda mungkin menemukan penutur bahasa Gaelik serta imigran baru dari Eropa timur.

Sebenarnya, semua orang berbicara bahasa Inggris dan komunikasi seharusnya tidak menjadi masalah. Satu hal yang perlu diperhatikan, ramburambu jalan semuanya dalam bahasa Gaelik dan Inggris dan sering kali menggunakan bahasa Gaelik terlebih dahulu. Jika Anda bisa, pastikan untuk membaca tanda lengkap untuk menemukan nama tempat dalam bahasa Inggris.

Bandar Udara Glasgow ( GLA IATA ) adalah bandar udara utama untuk wilayah ini, dengan jangkauan yang baik dari penerbangan Eropa dan Inggris. Untuk jarak jauh gunakan Manchester (MAN) atau London Heathrow (LHR) atau Gatwick (LGW). Dengan mobil sewaan dari Bandara Glasgow, pergilah ke barat di M8 ke Greenock atau Gourock untuk naik feri ke Cowal, atau seberangi Jembatan Erskine ke A82 ke utara melewati Loch Lomond.

Campbeltown berada di daratan dan hampir 80 mil dari Glasgow, jadi pertimbangkan untuk terbang, dengan serius? Ya, tapi itu 180 mil di sepanjang jalan berkelokkelok, macet dengan lalu lintas di musim panas. Ada penerbangan dua kali sehari dari Glasgow ke Machrihanish ( CAL IATA ), lima mil sebelah barat Campbeltown. Ini adalah rute alternatif yang baik untuk Gigha dan semenanjung Kintyre sejauh Tarbert/ Kennacraig.

Tugas pertama Anda adalah mencapai Glasgow , yang memiliki koneksi kereta api di seluruh Inggris, Skotlandia, dan (melalui Cairnryan) Irlandia. Dari Wales ganti di Crewe. Enam kereta per hari berangkat ke Oban di sepanjang West Highland Railway dari Glasgow Queen Street, memakan waktu 3 jam.

Rutenya adalah utara melalui Dumbarton, Helensburgh, Rhu, Garelochhead, Arrochar / Tarbet dan Crianlarich di mana kereta api membelah setengahnya berlanjut ke utara ke Fort William, sementara setengahnya lagi ke barat melalui Taynuilt ke Oban. Tempat tidur semalam juga beroperasi dari London Euston melalui Glasgow Queen Street dan Crianlarich ke Fort William tetapi tidak terhubung dengan kereta Oban.

Melalui jalan darat

Pendekatan yang biasa dilakukan adalah dengan A82 di sepanjang tepi barat Loch Lomond ke Tarbet. (Dari selatan atau timur, lewati Glasgow di M8 / M74 dan seberangi Jembatan Erskine.) Tetap di A82 ke utara menuju Crianlarich dan Tyndrum, lalu A85 untuk Taynuilt dan Oban. Atau belok barat ke A83 menuju Arrochar, Loch Long (di mana jalan samping menuju Dunoon dan Cowal bercabang), Inveraray, Lochgilphead, lalu selatan ke Tarbert, Kennacraig, dan terus turun ke Campbeltown. Bus dari Glasgow Buchanan Street melintasi rute utama ini.

Dengan feri

Feri berlayar kirakira setiap jam antara Wemyss Bay dan Rothesay di Bute, antara Gourock dan Kilcreggan, antara Hunter’s Quay dekat Gourock dan Dunoon di Cowal, dan antara Portavadie di Cowal dan Tarbert (Loch Fyne). Sebuah feri kecil yang jarang beroperasi antara Claonaig dekat Skipness di Argyll ke Lochranza di Arran. Untuk rincian feri Hebrides, lihat Islay, Colonsay, Mull, Coll, Tiree dan Oban.

Berkeliling

Anda mungkin membutuhkan sebuah mobil. Di antara titiktitik di sepanjang rute utama akan ada beberapa bus jarak jauh setiap hari, dan enam kereta api untuk stasiun ke Crianlarich. Ada bus lokal di sekitar desadesa utama tetapi sebagian besar waktunya untuk kegiatan sekolah/belanja harian dan tidak banyak membantu dengan jalanjalan. Namun, Bute dan Gigha cukup kecil untuk dijelajahi dengan sepeda.

MeiSeptember feri membuat Loch Lomond dari Balloch (kereta sering dari Glasgow Queen Street). Di tepi barat disebut di Luss, Tarbet dan Inveruglas di timur di Balmaha, pulau Inchcailloch, Rowardennan dan Inversnaid.

Argyle, Texas

Pemukiman Eropa pertama, yang terdiri dari beberapa keluarga, terjadi di daerah Argyle pada tahun 1850an. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Pilot Knob atau Waintown. Pemukiman secara bertahap memperoleh beberapa fasilitas di akhir 1800an: sebuah sekolah pada tahun 1875, sebuah gereja Baptis pada tahun 1876, dan sebuah kantor pos pada tahun 1878. Komunitas ini secara resmi didirikan dan berganti nama menjadi Argyle pada tahun 1881, setelah kereta api Texas dan Pasifik membangun sebuah jalur.

Melalui daerah. Beberapa percaya surveyor kereta api bernama kota setelah taman di Perancis. Namun, yang lain percaya kota itu dinamai menurut wilayah Argyll di Skotlandia. Juga sekitar waktu ini adalah ketika Sam Bass, seorang penjahat terkenal yang mencuri $60.000 koin emas dari Union Pacific Railroad, dikabarkan telah menyembunyikan emas di sebuah gua. Sam Bass meninggal ketika dia berusia 27 tahun, dan dikabarkan dia tidak pernah hidup untuk mengambil emas itu.

Pertumbuhan sangat lambat selama abad kesembilan belas, dan pada tahun 1890 Argyle hanya memiliki populasi 148. Kota ini memang membanggakan beberapa industri yang berhubungan dengan pertanian, seperti pabrik gandum, toko umum, dan mesin gin kapas. Pada tahun 1885 Argyle membangun sekolah bata berlantai dua, dan populasi bertambah hingga mencapai 238 pada tahun 1930.

Sebuah bank juga didirikan pada tahun 1906, sebuah bangunan bata merah kecil dengan toko obat di depannya. Bank itu tidak lama sebelum dirampok pada tahun 1912. Para perampok itu membawa kabur $1700 dan tidak pernah tertangkap. Layanan listrik dan telepon mulai tersedia pada pertengahan tahun 1930an.

Depresi Besar mengambil korban di daerah Argyle, dan populasi menurun menjadi hanya sembilan puluh pada tahun 1950. Argyle didirikan sebagai kota terpisah pada 19 September 1960, dengan MH Wilson sebagai walikota pertama. Secara bertahap kota ini tumbuh dalam populasi karena lebih banyak orang dari daerah DallasFort Worth menemukan pesona pedesaannya.

Pada 1970an sejumlah perusahaan ritel berlokasi di Argyle, dan populasinya mencapai 1.575 pada 1990, dan dua kali lipat dari angka itu menjadi 3.282 pada pemeriksaan 2010. Tingkat pertumbuhan yang tinggi diperkirakan akan berlanjut sebagai bagian dari pengembangan umum wilayah utara di metroplex Dallas–Fort Worth.

Demografi

Ada 1.083 rumah tangga, di mana 45,0% memiliki anak di bawah usia 18 tahun yang tinggal bersama mereka, 75,1% dikepalai oleh pasangan sudah menikah yang hidup bersama, 7,4% memiliki rumah tangga tunggal tanpa pasangan, dan 14,6% bukan keluarga. 12,3% dari banyaknya rumah tangga terdiri dari kehidupan individu, 3,9% adalah seseorang yang hidup sendiri yang sudah berusia 65 tahunan atau lebih. Ukuran rumah tangga ratarata adalah 3,03, dan ukuran keluarga ratarata adalah 3,30.

Di kota, populasi tersebar, dengan 30,0% di bawah usia 18, 7,4% dari 18 hingga 24, 19,6% dari 25 hingga 44, 34,8% dari 45 hingga 64, dan 8,4% yang berusia 65 tahun atau lebih. lebih tua. Usia ratarata adalah 41,9 tahun. Untuk setiap 100 perempuan, ada 96,3 lakilaki. Untuk setiap 100 perempuan berusia 18 tahun ke atas, ada 92,9 lakilaki.

Pada sensus 2000 pendapatan ratarata untuk membangun rumah tangga di kota adalah $91,161, dan pendapatan ratarata untuk se keluarga ialah $94,309. Lakilaki memiliki pendapatan ratarata $58.500 versus $36.250 untuk perempuan. Pendapatan per kapita kota ini adalah $39.791. Sekitar 2,8% keluarga dan 3,4% populasi berada di bawah garis kemiskinan , termasuk 3,4% di bawah usia 18 tahun dan 6,5% di usia 65 tahun ke atas.