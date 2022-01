Info Wisata Argyll dan Bute – Di jantung Skotlandia, Argyll dan Bute adalah salah satu dari 32 wilayah dewan yang dibagi pada tahun 1996. Termasuk wilayah seperti Oban, Hebrides Dalam, Inveraray, Lochgilphead, Tarbert, Islay dan Jura. Area dewan terbesar ke-2 dalam ukuran di Skotlandia namun ke-22 dalam Populasi. Dengan lebih dari 3000 mil di garis pantai termasuk pulau-pulau ini adalah wilayah yang luas dengan alam yang megah dan kehidupan pedesaan.

Info Wisata Argyll dan Bute

forargyll.com – Di pantai dataran tinggi barat adalah kota Oban, duduk di pelabuhan teluk tapal kuda yang indah dengan latar belakang sisi bukit dan replika Coliseum (McCaig’s Folly) sebagian besar terlihat di kaki langit. Kota nelayan kecil ini adalah perhentian yang ideal ketika Anda berjalan ke utara menuju dataran tinggi atau pulau-pulau. Di kota, Anda dapat mengunjungi Oban Distillery, salah satu sumber wiski malt scotch tertua di Skotlandia. Kemudian berjalan-jalan santai di sepanjang pelabuhan oleh banyak penjual ikan. Dengan beberapa makanan laut terbaik di Skotlandia Anda harus meluangkan waktu untuk berhenti untuk makan ikan dan keripik. Di luar Oban Anda dapat melakukan perjalanan sehari ke Kastil Dunstaffnage dan Taynuilt di mana Anda dapat naik kapal pesiar di Loch Etive.

Oban telah lama dikenal sebagai pintu gerbang Skotlandia ke Kepulauan Hebrides Dalam. Dari terminal feri, Anda dapat melakukan perjalanan sehari untuk melihat Mull, Iona, dan Staffa. Isle of Mull adalah Pulau terbesar di Inner Hebrides, sebuah pulau yang penuh dengan orang-orang yang ramah dan desa-desa nelayan yang cantik. Sesampainya di dermaga tua Craignure Anda bisa naik kereta Isle of Mull Railway menuju Torosay Castle; sebuah kastil bergaya baronial Skotlandia berusia 150 tahun yang spektakuler dikelilingi oleh taman yang megah dan unik. Berjalan melintasi pulau berhenti di Tobermory, pelabuhan nelayan dengan skema warna unik pada bangunannya, mungkin pelabuhan paling menarik di Skotlandia. Tobermory juga merupakan rumah bagi satu-satunya penyulingan wiski di pulau itu. Dari Fionnphort naik feri lain ke pulau tetangga Iona. Ionaadalah tempat kelahiran agama Skotlandia, di sinilah St.Columba dari suku Skotlandia dari Irlandia mendarat pada 563 M untuk memulai ziarahnya menyebarkan agama Kristen.

Pulau kecil yang ajaib, panjangnya hanya 3,5 mil dengan lebar 1,5 mil, dikelilingi oleh pasir putih dan air berwarna biru kehijauan. Berjalan-jalanlah di sekitar pulau dan temukan biara kunonya (walaupun merupakan replika, dibangun kembali pada tahun 849, aslinya dihancurkan oleh Viking), dan kuburannya, Relig Odhráin, yang merupakan tempat pemakaman raja-raja Skotlandia hingga kematian Macbeth di 1057. Juga reruntuhan biara, Kapel Michael dan Museum Rumah Sakit. Dari Iona, Anda juga dapat naik feri kecil ke Staffa yang merupakan pulau tebing tak berpenghuni dengan gua laut yang terkenal. The Fingal Guamitos mengatakan bahwa itu digunakan oleh panglima perang Celtic untuk bersembunyi dari Viking Norse. Ada lorong yang mengarah ke dalam gua yang memungkinkan Anda untuk melihat pahatan batu alam yang spektakuler.

Pelabuhan di Oban dan Mull juga menghubungkan ke pulau-pulau lain di sekitar hebridies seperti Coll, Tiree, Lismore, Kerrera dan juga Skye. Untuk lebih jelasnya Anda dapat mengunduh pamflet pariwisata Oban dan Mull .

Lebih jauh ke pedalaman adalah Inveraray , sebuah kota Royal Burgh, yang terletak di pantai barat Loch Fyne. Kastil Inveraray adalah bagian arsitektur yang luar biasa dan unik yang menggabungkan Barok, Palladian, dan Gotik. Lihatlah situs web untuk melihat detail lebih lanjut .

Kembali ke pantai dataran tinggi barat bawah adalah Mull of Kintyre, tempat lahirnya budaya Gaelik awal. Masih bagian dari daratan semenanjung sempit ini membentang 30 mil ke laut. Paul McCartney menciptakan lagu yang mengalunkan keindahan daerah ini. Campbeltown adalah kota terbesar dan memiliki sejarah dan lanskap sendiri, itu adalah tempat invasi Viking di Saddell dan di dekatnya adalah pantai Carradale yang menakjubkan. Kunjungi Pusat Warisan Campbeltown untuk mendapatkan wawasan menarik tentang kehidupan masa lalu Campbeltown dan orang-orang yang tinggal di sini di masa lalu. Juga identik dengan wiskinya, kunjungi Springbank Distillery yang memproduksi 3 wiski Scotch malt tunggal yang berbeda.

Dari West Loch Tarbert Anda dapat naik feri ke pulau-pulau terdekat Islay dan Jura. Islay terkenal di dunia karena wiski Scotch malt tunggal yang halus dengan kualitas gambutnya. Beberapa malt paling khas di Skotlandia, ada 9 penyulingan di pulau itu. Penyulingan Bowmore adalah salah satu yang paling populer, bangunan putihnya tidak salah lagi berdiri di tepi Loch Indaal sejak 1779. Jelai masih diputar dengan tangan menggunakan sekop malt kayu tradisional seperti yang dilakukan nenek moyang penyulingan. Wiski lain yang disuling di pulau itu adalah Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg, Port Ellen, Bruichladdich, Kilchoman, Caol Ila, dan Bunnahabhain. Pulau tetangga Jura juga memiliki penyulingan sendiri. Ditempatkan di lautan Atlantik, pulau-pulau ini memiliki pemandangan yang indah untuk ditawarkan serta banyak satwa liar burung laut dan kehidupan laut. Untuk lebih jelasnyaunduh pamflet pariwisata Islay, Jura dan Kintyre .

Di tengah Firth of Clyde terletak Isle of Bute yang kecil . Hanya berukuran 15 kali 5 mil Bute telah digunakan sebagai tujuan liburan bagi raja-raja Skotlandia dan Glaswegia sejak zaman Victoria. Rothesay adalah kota utama, Royal Burgh, memiliki arsitektur bergaya Victoria pada bangunan yang menghadap ke teluk yang indah. Dengan garis pantai pantai berpasir yang indah dan pedalaman perbukitan subur dan tanah tegalan, ini adalah pulau hebat lainnya untuk berjalan, bersepeda, memancing, dan margasatwa.