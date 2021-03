Eye On Millig : Artis Helensburgh Julia Gurney Terpesona Oleh Cuaca – Salah satu pelukis paling terkemuka di Helensburgh lahir di Northampton – tetapi menyukai pantai barat Skotlandia, dan memiliki karakteristik ini dalam banyak lukisannya.

Julia Gurney dan suaminya Peter Gourd dan keluarga mereka pindah ke Havelock Street di Burgh pada tahun 1991. Pemandangan dan cuaca menarik imajinasinya.

Source : helensburghadvertiser.co.uk

Mary-Jane Selwood dari Anderson Trust Local Collection mengatakan: “Keindahan pantai mendorongnya mengembangkan cara untuk menangkap perubahan cahaya dan efek suasana hati yang disebabkan oleh perubahan kondisi cuaca dalam cat air.

“Dia menemukan bahwa kegembiraan melukis di tempat tertentu sangat penting. Pengalaman langsung adalah disiplin yang memastikan kontak langsung dengan alam, dan dia dengan tegas menerapkan disiplin ini pada karyanya.”

Akibatnya, sebagian besar adegan cat airnya yang menggugah pikiran berasal dari Loch Lomond, Clyde, Arossa Alps, ForArgyll dan Trossachs, masing-masing dijual seharga sekitar £ 1.000. Dia telah berpameran di banyak galeri di London dan Skotlandia.

Julia mengatakan kepada saya: “Saya terutama tertarik pada kondisi cuaca, bertujuan untuk memberi orang gambaran tentang cuaca yang akan datang, seperti sebelum hujan, ancaman salju, dan setelah hujan, angin bertiup dan tetap diam.

“Saya mencoba melakukan ini dengan memberikan efek cahaya khusus pada lanskap atau pemandangan laut, membuat bayangan, mengubah fokus, dan kejernihan kelembutan, oklusi, kabut, tambalan, dan cahaya.”

Dia berasal dari latar belakang pertanian dan tinggal di pertanian hibrida di Buckinghamshire dekat Milton Keynes-dia masih ingat sebuah desa kecil. Saudara laki-lakinya masih bertani di sana.

Dia berkata: “Mengejar negara adalah bagian besar dari hidup kami.” “Tidak seperti saudara laki-laki dan perempuan saya, saya adalah pengendara neurotik dan tidak suka berburu atau berpartisipasi dalam kompetisi pemburu. Saya sangat menikmati kebebasan yang menunggang gratis. membawa., Meskipun saya bisa berjalan di jalur pertanian dan pedesaan.

“Cinta terbesar saya adalah melukis, dan nenek saya menyemangati saya. Ketika saya berusia tujuh tahun, saya pergi ke asrama di sekolah persiapan dan kemudian ke sekolah asrama putri di Beaconsfield-sekolah ini memberi tahu saya Seni diperkenalkan.

“Ada jurusan musik yang bagus di sana. Kita harus berpartisipasi dalam produksi opera dan musikal. Meskipun saya bukan musisi, saya sangat suka konser kami.

“Kami pergi ke pameran dan teater secara teratur, dan guru seni mengenalkan saya pada lanskap murung Jacob van Ruisdal dan karya John Piper, yang semuanya menyentuh saya.

“Tidak ada artis di latar belakang saya, tetapi ada cara musik yang berasal dari kakek buyut saya memainkan terompet di Harley Orchestra, dan istrinya bernyanyi di paduan suara. Baru-baru ini, putri saya Helena Menjadi liberal dengan mereka , jadilah liberal. “

Julia memutuskan bahwa meskipun ayahnya ingin dia melakukan sesuatu yang menurutnya “berguna”, dia tetap ingin pergi ke sekolah seni.

Dia menerima gelar Bachelor of Fine Arts dari Bath School of Art pada tahun 1976, diploma dalam seni grafis dari Brighton Polytechnic Institute pada tahun berikutnya, dan gelar master dalam lukisan dari Royal College of Art pada 1980.

Source : dumbartonreporter.co.uk

Selama kuliah, ia memenangkan beasiswa perjalanan sekunder pada 1979 dan John Minton Award pada 1980.

Dia harus menghidupi dirinya sendiri, menghasilkan uang dengan bekerja di taman di Taman Bupati London dan bekerja di berbagai galeri.

Sekolah melukis pada waktu itu adalah bagian dari Museum Victoria dan Albert, dan para siswa menggunakan kafe di sana pada akhir pekan, melewati kartun Raphael dan ruangan-ruangan yang penuh dengan harta karun. Mereka juga bisa menggunakan perpustakaan.

Akademi ini memiliki studio di Pusat Seni Internasional Paris, tempat Julia belajar selama satu semester, bertemu dengan pelukis, penyanyi opera, arsitek, dan fotografer dari negara / wilayah Eropa lainnya, dan memiliki studio di sini.

Dia berkata: “Ini adalah pendidikan istimewa, dan saya sangat beruntung bisa berpartisipasi di lembaga-lembaga ini.”

Setelah meninggalkan sekolah seni, dia mulai bekerja dalam pendidikan orang dewasa di Lambeth, Putney and Wandsworth Institute dan Putney School of Fine Arts di London, mengajar melukis dan melukis, dan melukis kehidupan.

Pekerjaan suaminya memungkinkan pasangan itu dan putra mereka yang lahir di London, Oliver, pindah ke utara ke Skotlandia pada tahun 1991.

Dia berkata: “Kami menikmati liburan di Skotlandia pada tahun 1988, selama itu kami tinggal di B dan B di East Argyle Street di Helensburgh.”

“Saya menunjukkan dalam buku harian saya bahwa Helensburg akan menjadi tempat yang layak huni – tidak pernah terpikir kami akan menetap di sini.”

Oliver dan Helena, yang lahir di Helensburgh, bersekolah di Sekolah Dasar Hermitage dan Sekolah Lomond, dan setelah mereka bersekolah, ia kembali ke pendidikan orang dewasa.

Dia mengajar di Departemen Pendidikan Orang Dewasa dan Berkelanjutan di Universitas Glasgow, yang kemudian menjadi Departemen Studi Terbuka hingga 2015.

Selama bertahun-tahun, Julia telah bekerja dengan berbagai media dan tema yang berbeda, termasuk potret, lanskap, dan lanskap kota.

Dia berkata: “Ketika kami datang ke Skotlandia, saya mulai menggunakan cat air.” “Sampai saat itu, minyak telah menjadi media pilihan saya, meskipun saya menunjukkan beberapa cat air di Bankside Gallery di London.

“Setelah meninggalkan sekolah seni, tema saya berangsur-angsur berubah. Saya telah melukis dari lanskap dengan cara semi-gambar, terutama mengabstraksi dari lanskap dan struktur interior tempat saya tinggal, membentuk semacam lanskap batin jiwa, menggambarkan A dangkal ruang.

“Saya mulai melukis dengan gaya yang lebih tradisional, menggambarkan ruang dalam tiga dimensi.

“Ketika saya mencoba mencari nafkah dari sekolah seni, pendekatan ini tampak lebih berarti bagi saya. Melukis dari perspektif subjek tertentu menjadi penting.

“Dampak perubahan cuaca pada apa yang saya lihat menjadi tema saya, dan lukisan cat air cenderung menangkap efek berumur pendek ini dengan sempurna. Tahun lalu, saya kembali ke tempat saya menggunakan lukisan cat minyak dan melukis di udara terbuka.

“Peralatan yang digunakan untuk tujuan ini jauh lebih berat daripada peralatan yang digunakan untuk cat air, tetapi sebelum cahayanya berubah terlalu banyak, tantangan menggambar dengan cepat di lokasi sangatlah mengasyikkan. Orang harus berpikir cepat dan menemukan bahasa singkatan dari merek dagang tersebut.

Source : helensburghadvertiser.co.uk

“Lukisan-lukisan ini kasar saat ini, tapi saya terkesan dengan kesegeraannya. Saya berharap semakin saya melakukannya, semakin fasih merek dagangnya. Ini memotivasi saya untuk pindah.

Julia adalah anggota Asosiasi Seniman Wanita Glasgow dan Sekolah Seni Paisley. Dia percaya bahwa anggota Klub Seni Helensburgh telah memperkaya pengalaman melukisnya. Kuliah, pameran, dan kursus kehidupan adalah bagian penting dari hidupnya.

Dia mengatur kursus kehidupan untuk Klub Burgh dan merupakan mantan sekretaris program. Dia juga mengadakan seminar seni di Geilston Gardens di Carderos.

Dia adalah anggota Gereja St. Michael dan Semua Uskup Malaikat Skotlandia, sekretaris Komite Sosial dan anggota Komite Klub Terganggu.

Dia menambahkan: “Suami saya bernyanyi di Helensburgh Oratorio Choir. Saya merindukan persahabatan dan semua aktivitas yang diberikan oleh asosiasi dan klub ini. Seperti banyak lainnya, saya tidak sabar menunggu hidup saya kembali normal,” tambahnya.