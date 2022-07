Aktivitas Luar Ruangan Terbaik di Argyll and Bute – Temukan hal terbaik untuk dilakukan di Argyll and Bute, Inggris Raya termasuk Loch Visions, Seafari Adventures, Craignish Cruises, Venture West, Sealife Adventures, The West Island Way, Argyll-Sea Tours, West Highland Wildlife Tours, Loch Awe Boats, Jenny Sewa Kapal Gelatik.

Aktivitas Luar Ruangan Terbaik di Argyll and Bute

VISI LOCH

forargyll – Kami menawarkan rangkaian lengkap lokakarya dan tur fotografi satwa liar yang menarik di seluruh Argyll. Memanfaatkan pemandangan dan satwa liar kelas dunia untuk memberi Anda pengalaman satwa liar terbaik yang mungkin Anda miliki.

PETUALANGAN PELAUT

Seafari Adventures adalah operator tur satwa laut 5* Visit Scotland. Berbasis di Easdale, 16 mil selatan Oban, mereka memiliki armada RIB kuat yang dirancang dan dibuat khusus untuk memastikan Anda mendapatkan kesempatan menonton yang maksimal. Mereka juga memiliki perahu “keras” tradisional untuk wisata Menonton Paus.

Tur berangkat sepanjang hari mengunjungi Teluk Corryvreckan, rumah dari Pusaran Air Terbesar Ketiga di Dunia. Porpoise, lumba-lumba dan paus makan di perairan yang kaya makanan ini bersama dengan banyak anjing laut dan berang-berang sesekali. Ada rusa di pulau-pulau dan burung laut di langit yang juga merupakan rumah bagi elang laut ekor putih dan elang emas. Alam mereka yang spektakuler selama dua jam terletak di antara banyak pulau di daerah tersebut. Mereka juga menawarkan tur sehari ke Iona,

KAPAL PESIAR CRAIGNISH

Satwa liar yang dipandu dan perjalanan perahu Whirlpool Corryvreckan dari Ardfern, Argyll, di kapal Venturer terbaru kami. Perjalanan dua, tiga dan empat jam, perjalanan sehari dan sewa pribadi. Bergabunglah dengan kapten/pemandu satwa liar berpengalaman 40 tahun Lindsay Johnston untuk perjalanan yang tak terlupakan melalui pemandangan spektakuler dan satwa liar yang melimpah di kawasan konservasi khusus ini. Pesan online dari situs web kami atau hubungi kami.

USAHA BARAT

Perjalanan dengan kapal dan Tur, margasatwa dan Corryvreckan, wisata antar pulau, taksi laut, dan charter pribadi dari Crinan dan Tayvallich dengan kabin RIB yang canggih

PETUALANGAN KEHIDUPAN LAUT

Petualangan kehidupan laut menjalankan pengamatan paus dan perjalanan perahu satwa liar dari ponton pribadi dan parkir mobil kami di daratan dekat Oban. Kami menjalankan perjalanan 3,4 dan 5 jam yang cocok untuk segala usia. Semua perjalanan kami mencakup pusaran air Corryvreckan yang terkenal. Kami adalah operator yang paling lama berdiri di area ini (26 tahun), pemilik kami, kapten David, memiliki gelar di bidang biologi kelautan. Kapal kami yang luas dan stabil adalah yang paling kuat di area ini dan memegang sertifikat kelaikan laut tertinggi.

JALAN PULAU BARAT

Kami berjalan di bagian selatan rute pada hari musim gugur yang indah, dimulai di dekat Gereja St Blane. Rute ini ditandai dengan baik dengan tanda-tanda yang menyoroti tempat-tempat menarik terdekat. Medannya bervariasi di atas puncak bukit dan bagian yang sulit di sepanjang garis pantai selatan, dan pemandangannya sangat indah di sepanjang rute. Butuh waktu sekitar tiga jam dengan waktu untuk piknik dan banyak fotostop.

TUR LAUT ARGYLL

Berbasis di Oban di pantai barat Skotlandia, kami menawarkan memancing di perairan dalam, memancing di laut secara umum, dan perjalanan perahu dari kenyamanan kapal kami, MV Creagallan dengan nakhoda Anda Jack MacGregor.

TUR SATWA LIAR DATARAN TINGGI BARAT

Pernah membayangkan rusa menguntit tetapi benar-benar tidak menyukai gagasan menembak binatang? Bagaimana dengan bergabung dengan penguntit rusa Highland sejati dalam petualangan ke beberapa lokasi paling indah di Argyll dan rahasia tersembunyi yang jauh dari jalur untuk menemukan satwa liar asli Skotlandia.

PERAHU LOCH AWE

Penyewaan perahu, stasiun pemancingan, dan fasilitas berlabuh kering sepanjang tahun. Beberapa kano Kanada dan kayak duduk juga tersedia untuk disewa. Lokasi menakjubkan di tepi Loch Awe, 32 mil dari Oban, 12 mil dari Inveraray.