9 Pulau Skotlandia Untuk Dikunjungi Hari Ini Di Argyll – Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang mengunjungi pulau-pulau di Skotlandia, meskipun seringkali sulit untuk menjelaskan apa ini. Mungkin itu adalah ‘perasaan feri’ dari petualangan di atas air untuk menjelajahi tempat-tempat terpencil yang menawarkan ruang untuk bernafas. Mungkin karena kehangatan sambutan pulau atau keinginan iri untuk kehidupan pulau yang lebih lambat. Apa pun itu, daya tarik pulau-pulau Skotlandia cukup memabukkan.

forargyll – Beberapa pulau kami yang lebih terpencil mungkin sulit dijangkau. Tetapi Anda masih dapat memiliki pengalaman pulau Skotlandia yang menakjubkan, bahkan jika waktunya singkat. Kami telah menyusun daftar pulau yang dapat Anda kunjungi selama sehari, meskipun tentu saja, Anda dipersilakan untuk tinggal lebih lama! Ingatlah untuk merencanakan ke depan, untuk menikmati pengalaman terbaik dan RespectProtectEnjoy saat Anda berada di sana.

Cumbae besar,ayrshire dan Arran

Cumbrae mungkin adalah pulau paling mudah diakses di Skotlandia dan sangat ideal untuk hari keluarga yang menyenangkan di tepi laut. Millport, satu-satunya kota di pulau itu, hanya berjarak 15 menit naik bus dari terminal feri dan anak-anak akan menyukai Crocodile Rock serta teluk Newton dan Kames juga. Salah satu cara terbaik untuk menjelajahi Cumbrae adalah dengan bersepeda Anda dapat membawa feri sendiri atau menyewanya di Millport. Bersepeda sejauh 10 mil di sekitar jalan utama pulau sangat ideal untuk keluarga dengan anak yang lebih besar dan menawarkan pemandangan yang indah.

Jika Anda beruntung, Anda mungkin melihat beberapa satwa liar di pulau itu juga.Tempat untuk dikunjungi termasuk Katedral Kepulauan salah satu yang terkecil di Eropa, Museum Cumbraes , Museum & Akuarium Robertson atau mengikuti tur Penyulingan Isle of Cumbrae . Ada banyak tempat yang bagus untuk makan dan minum di Millport juga. Cara ke sana dan sekitar: Layanan Scotrail reguler memakan waktu satu jam dari Glasgow Central ke Largs dan Terminal Feri Largs hanya berjalan kaki singkat dari stasiun. CalMac menjalankan penyeberangan feri reguler 10 menit antara Largs dan Cumbrae dan Millport Motors menyediakan layanan bus di pulau itu.

Pulau Bute , Argyll dan KEPULAUAN

Perjalanan feri singkat melintasi Firth of Clyde mengarah ke Rothesay di Bute yang indah . Kota tepi laut yang cantik ini kaya akan warisan Victoria, dan Anda juga akan menemukan Kastil Rothesay benteng berusia 800 tahun yang megah. Banyak dari Argyll’s Taste of Place melintasi kota, jadi Anda tidak akan terjebak untuk sesuatu yang enak. Jangan lewatkan Mount Stuart , salah satu mansion neo-Gothic terbaik di dunia, dan berjalan-jalan di sepanjang Ettrick Bay menawarkan pemandangan yang menakjubkan ke Arran dan semenanjung Kintyre. Jika Anda lebih suka tinggal selama beberapa hari, mengapa tidak berjalan di West Island Way ?

Cara ke sana dan sekitar: Bute adalah pilihan yang bagus untuk meninggalkan mobil dan naik kereta. Layanan Scotrail beroperasi dari Glasgow Central ke Wemyss Bay dan memakan waktu sekitar satu jam. Kemudian, dibutuhkan waktu 35 menit untuk menyeberang CalMac dari Wemyss Bay ke Rothesay. West Coast Motors menyediakan layanan bus di pulau itu.

PULAU INCHCOLM, DEKAT EDINBURGH

Dikelola oleh Lingkungan Bersejarah Skotlandia, Inchcolm , di Firth of Forth, adalah sebuah pulau dengan sejarah panjang sejak berabad-abad yang lalu. Biara Augustine yang awalnya didirikan oleh David I sebagai biara pada tahun 1140, adalah salah satu situs biara yang paling terpelihara di Skotlandia, meskipun hubungan pulau itu dengan agama Kristen sudah ada berabad-abad sebelumnya. Inchcolm juga bertahan dari serangan angkatan laut pada abad ke-14 dan ditempatkan, bersama dengan pulau-pulau terdekat, selama perang dunia untuk melindungi Pangkalan Angkatan Laut Rosyth.

Jelajahi biara dan panjat menaranya untuk pemandangan yang menakjubkan, bersantai di dua pantai kecil dan jelajahi pertahanan masa perang yang menarik. Ingatlah untuk berhati-hati terhadap burung laut yang bersarang antara bulan Mei dan Juli. Cara ke Sana: Layanan Scotrail beroperasi dari Edinburgh ke Stasiun Dalmeny jika Anda lebih suka meninggalkan mobil. Kemudian naik Maid of the Forth atau Forth Belle dari Hawes Pier di South Queensferry , untuk berlayar di bawah tiga Forth Bridges, sebelum berhenti di Inchcolm untuk menjelajahi pulau.

CAGAR ALAM NASIONAL PULAU MEI, FIFE

Jika Anda tertarik untuk mengamati satwa liar, maka Isle of May , yang terletak di batas luar Firth of Forth, adalah perjalanan sehari yang wajib dikunjungi. Hingga seperempat juta burung laut membesarkan anak-anak mereka di sini antara bulan April dan September, dengan ‘kota’ burung laut bermunculan di sepanjang tebing. Saat berada di Forth, Anda mungkin melihat anjing laut, lumba-lumba, dan paus. Seperti Inchcolm, pulau ini juga memiliki hubungan panjang dengan Kekristenan awal dan sisa-sisa biara abad ke-12, memperingati St Adrianus Mei, yang dimartir di sini oleh Viking pada abad ke-9, masih berdiri.

Baca Juga : Mengenal Lebih Dekat Kastil Kilchurn, Argyll

Anda juga dapat menemukan The Beacon, mercusuar tertua di Skotlandia, yang dibangun pada tahun 1636 di sini juga. Setelah perjalanan Anda, ingatlah untuk mengunjungi Anstruther Fish Bar pemenang penghargaan untuk menikmati ikan dan keripik yang lezat. Cara ke Sana: Anstruther Pleasure Cruises dan Isle of May Boat Trips menjalankan pelayaran reguler selama 45 menit dari kota Anstruther . Pusat Burung Laut Skotlandia di Berwick Utara juga menjalankan perjalanan perahu ke pulau itu di musim panas. Perlu dicatat bahwa pulau ini terbuka untuk pengunjung antara awal April dan akhir September setiap tahun.

PULAU INCHCAILLOCH, LOCH LOMOND & TAMAN NASIONAL TROSSACHS

Ada sejumlah pulau di Loch Lomond yang ideal untuk perjalanan sehari dan Inchcailloch adalah pilihan yang bagus jika Anda ingin bersantai dan terhubung kembali dengan alam. Pergi dengan tenang dan Anda mungkin melihat beberapa satwa liar pulau yang indah, dan ada jalan-jalan yang sangat baik untuk dinikmati di semua musim. Piknik dan kunjungi di akhir musim semi, ketika hutan dipenuhi dengan bunga lonceng biru, atau datang di musim gugur untuk tampilan warna musiman yang fantastis.

Kunjungi gereja abad ke-13 yang didedikasikan untuk St Kentigerna dan tempat pemakaman kuno, di mana Anda akan menemukan makam Kepala Klan MacGregors. Ingat saja, ketika Anda mengunjungi tempat khusus ini, jangan tinggalkan jejak dan bawa pulang semua sampah Anda. Cara ke Sana: Layanan bus air reguler menuju pulau dari Balmaha, Balloch dan Luss atau Anda dapat naik Feri Inchailloch dari Balmaha ke Dermaga Utara di pulau itu. Portnellan Organic Farm juga menawarkan tur speedboat mewah ke berbagai tempat menarik di dalam dan di sepanjang danau, sebelum berhenti di Inchailloch untuk menjelajahi gereja dan kuburan.

HEBRIDES DALAM

CAGAR ALAM NASIONAL IONA DAN STAFFA, ARGYLL & THE ISLES

Dengan perencanaan yang matang, berikut adalah dua pulau Skotlandia yang dapat Anda kunjungi pada hari yang sama dari basis liburan Anda di Isle of Mull ! Di Iona , biara dan biara Benediktin abad ke-13 adalah atraksi yang harus dilihat. Di Baile Mòr Anda akan menemukan Pusat Warisan Iona , Galeri Aosdana , dan banyak pilihan tempat makan . Atau, nikmati jalan-jalan indah ke White Beach di utara Iona. Pendekatan ke Staffa , dengan kolom basal vulkanik yang mengesankan dan Gua Fingal, cukup spektakuler. Di samping gua, yang dipopulerkan oleh Mendelsohn’s Hebrides Overture , Staffa terkenal dengan puffin dan burung laut yang berkunjung selama bulan-bulan musim panas. Carilah lumba-lumba, lumba-lumba, hiu penjemur, dan paus minke dalam perjalanan perahu Anda juga.

Perjalanan perahu Staffa menyediakan waktu sekitar satu jam di pulau (jika cuaca memungkinkan) dan dapat mengembalikan Anda ke Fionnphort , di mana terdapat tempat makan yang enak, termasuk The Ninth Wave , The Creel Seafood Bar, dan The Keel Row . Cara ke Sana: Dari bermalam di Mull, ambil kapal layar CalMac 10 menit awal dari Fionnphort ke Iona (atau Anda bisa tinggal di Iona jika Anda mau). Ini memberikan sekitar 3 jam untuk menjelajahi pulau, sebelum mengikuti tur perahu Staffa pukul 12.15 .

PULAU KERRERA, OBAN

Terletak di Teluk Oban, Anda akan menemukan Kerrera yang indah sebuah oasis ketenangan dan tempat yang bagus untuk mengamati satwa liar. Tidak ada jalan di pulau itu dan kendaraan bermotor pengunjung tidak diizinkan, jadi ini adalah surga pejalan kaki. Jalan-jalan yang menyenangkan menjelajahi selatan pulau dari dermaga feri Kerrera dan mengunjungi Kerrera Tea Garden & Bunkhouse , yang menawarkan kue rumahan, sup, dan sandwich, jika Anda merasa lapar. Selanjutnya, jelajahi Kastil Gylen yang bertengger spektakuler di atas tebing.

Kastil ini berasal dari tahun 1582 dan awalnya merupakan benteng dari Klan MacDougall. Dalam perjalanan Anda, Anda mungkin melihat kambing liar dan rusa sika di pulau itu. Di lepas pantai, lihatlah anjing laut, lumba-lumba, paus, dan hiu penjemur, dan jika Anda beruntung, pandangan sekilas ke langit mungkin menawarkan penampakan elang laut besar berekor putih. Cara ke Sana: CalMac mengoperasikan Kerrera Ferry , yang membentang dari dusun kecil Gallanach, sekitar 2 mil selatan Oban.

PULAU LISMORE, APPIN

Isle of Lismore di Loch Linnhe, menawarkan pemandangan dramatis menuju Morvern, Mull dan Appin. Dengan panjang 10 mil dan lebar 1 mil, cara terbaik untuk menjelajahi pulau adalah dengan bersepeda bawa sepeda sendiri atau sewa dari Lismore Bike Hire . Atau bergabunglah dengan tur Jelajahi Lismore Land Rover. Jalan satu jalur di pulau ini sepi dan ada tempat yang bagus untuk dijelajahi di sepanjang jalan. Dutch Bakery menawarkan kue rumahan yang menggoda di Telephone Box by the Point ferry slipway. Kunjungi Lismore Gaelic Heritage Centre & Museum ( Isle of Lismore Café juga menawarkan suguhan dan makanan di sini) sekitar 4 mil selatan Point.

Kemudian ambil jalan memutar singkat dari jalan utama ke Castle Coeffin yang bernama tidak menyenangkan . Atau berjalan kaki sejauh 9 mil dari Point akan membawa Castle Coeffin dan Tirefour Castle , sebuah bros Zaman Besi kuno. Akomodasi juga tersedia di pulau untuk masa inap yang lebih lama. Cara ke Sana: Dua layanan feri menghubungkan Lismore dengan daratan. Di utara, ada layanan feri penumpang kaki dari Port Appin ke Point yang hanya memakan waktu 10 menit. Lebih jauh ke selatan, CalMac mengoperasikan layanan antara Achnacroish dan Oban.

PULAU RASAY, DATARAN TINGGI

Terletak di antara Isle of Skye dan daratan Skotlandia, Anda mungkin pernah melihat Raasay di SAS Channel 4: Who Dares Wins . Tapi jangan khawatir, tidak ada interogasi atau tantangan yang melelahkan untuk dijalani saat Anda mengunjungi pulau yang indah ini. Dengan panjang 14 mil dan lebar 3 mil, sangat berguna untuk membawa sepeda jika Anda ingin menjelajahi Calum’s Road atau Kastil Brochel di utara pulau, meskipun sebagian besar pulau dapat diakses dengan mobil.

Jangan lewatkan Penyulingan Isle of Raasay di Inverarish, untuk tur dan drama. Mereka juga menawarkan akomodasi untuk bermalam. Di Raasay House Hotel, nikmati banyak aktivitas luar ruangan, makanan lezat, dan salah satu dari 21 kamar yang ditata apik jika Anda ingin tinggal lebih lama. Dan telusuri Galeri Raasay dan Taigh nan Cearcan untuk hadiah dan kenang-kenangan dari perjalanan Anda. Raasay juga merupakan pulau yang indah untuk dijelajahi dengan berjalan kaki . Untuk pejalan kaki yang berpengalaman, berjalan kaki ke titik tertinggi pulau itu, Dùn Caan , dihargai dengan pemandangan 360 derajat dari beberapa pemandangan terbaik Skotlandia.