86 Wilayah Diperingati Menkes Inggris Matt Hancock Akibat Terpapar Mutasi COVID-19 Asal India – Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan bahwa 86 wilayah negara itu telah melaporkan 5 atau lebih kasus mutasi COVID-19 dari India, yang dikatakan lebih menular.

forargyll – Matt Hancock mengatakan kepada Kongres: “Saat ini, ada 2.323 kasus B.1617.2 di Inggris-483 di antaranya berada di Bolton dan Blakcburn di Darwin, dan sekarang menjadi varian utama.”

Hancock berkata, kebanyakan mereka yang dirawat di rumah sakit dengan versi terkini ini penuhi ketentuan buat divaksinasi, namun mereka tidak melaksanakannya.

Ia meningkatkan” perihal ini menggarisbawahi berartinya vaksinasi.”

Lonjakan jumlah percobaan kedokteran COVID- 19 terjalin di Bedford di mana bagi Hancock ialah posisi memprihatinkan terbanyak kedua di Inggris dikala ini.

Kasus – kasus versi terkini ini sudah bertambah kilat di Inggris dalam satu minggu terakhir, bertentangan dengan penyusutan runcing nilai perebakan terkini serta kematian sehabis pemberlakukan kebijaksanaan pemisahan sosial sepanjang berbulan- bulan serta kampanye vaksinasi padat.

128 Ribu Kasus Kematian di Inggris

Buat awal kali sehabis berbulan- bulan, masyarakat Inggris saat ini telah bisa makan di restoran, minum di bar, berangkat ke museum serta silih bertamu.

Inggris menulis nyaris 128 ribu permasalahan kematian dampak virus corona, yang paling tinggi di Eropa.

Permasalahan perebakan terkini sudah turun jadi 2. 000 permasalahan per hari, dibanding nyaris 70. 000 permasalahan per hari pada pucuk masa dingin kemudian. Nilai kematian pula sudah turun ke satu digit per hari.

Aturan Pembatasan COVID-19 Dilonggarkan, Inggris Cabut Larangan Perjalanan Luar Negeri

Ketentuan pemisahan COVID – 19 di Inggris mulai dilonggarkan, tetapi PM Boris Johnson mengingatkan kalau warganya senantiasa wajib memainkan kedudukan mereka tiap- tiap dalam menghindari penyebaran Virus Corona.

Jutaan orang saat ini bisa bersosialisasi di dalam ruangan dalam jumlah terbatas sampai mendatangi bar serta restoran di dalam lagi. Mengambil BBC, Senin( 17 atau 5 atau 2021), pantangan ekspedisi luar negara pula sudah dicabut serta ditukar dengan ketentuan terkini.

Tetapi, PM Johnson berkata tiap orang sedang wajib berjaga- jaga, serta pula menempuh uji 2 kali sepekan.

” Bersama- sama kita sudah menggapai pilar asal usul lain dalam ekspedisi kita pergi dari lockdown, namun kita wajib mengutip tahap selanjutnya dengan amat hati- hati,” tutur Johnson.

Ia meningkatkan,” Tiap orang wajib memainkan kedudukan mereka dengan menempuh uji 2 kali sepekan, tiba buat menyambut vaksin.”

” Aku mendesak seluruh orang buat berjaga- jaga serta bertanggung jawab kala menikmati independensi terkini hari ini buat menghindari virus.”

Aturan Mulai Dilonggarkan

Terdapat juga, ketentuan pemisahan yang berganti tercantum banyak orang saat ini bisa berjumpa di dalam ruangan dalam golongan sampai 6 ataupun 2 rumah tangga, ataupun dalam golongan sampai 30 orang di luar ruangan.

Bar, kafe, serta restoran saat ini pula bisa melayani klien di dalam ruangan.

Tidak hanya itu, museum, bioskop, zona main kanak- kanak, pentas, ruang konser, serta stadion berolahraga sampai penginapan seluruhnya bisa dibuka kembali.